이재환

엄승용 국민의힘 충남 보령시장 후보.선관위가 '위장 전입' 의혹이 불거진 엄승용 국민의힘 충남 보령시장 후보를 경찰에 고발한 것으로 확인됐다.최근 엄 후보를 포함한 가족 7명이 엄 후보가 세대주로 있는 보령시의 한 아파트에 주소를 두고 있는 사실이 밝혀지면서 위장 전입 논란이 일었다.충남 보령시 선거관리위원회는 24일 엄 후보를 공직선거법 제247조(사위등재·허위날인죄) 위반과 주민등록법(37조) 위반 혐의로 경찰에 고발했다. 이같은 사실은 고발자 A씨(보령 주민)가 선관위로부터 조치 사항을 통보 받으면서 알려졌다.A씨는 26일 기자와 한 통화에서 "선관위가 신속하게 움직인 것 같다. 경찰 수사도 신속하게 이루어지길 바란다"라고 말했다.소식이 전해지자, 지역 정당에서는 엄 후보의 사퇴를 촉구하는 목소리가 나왔다. 더불어민주당 충남도당(아래 충남도당)은 25일 논평을 통해 "엄승용 후보에게 보령시민의 미래를 맡길 수는 없다"며 "즉각 사퇴하라"고 촉구했다.충남도당은 "엄 후보가 '생활목적 전입'이라고 주장하던 의혹에 대해 선관위가 불법이라고 보고 경찰에 고발 조치한 것"이라며 강조했다.그러면서 "공직선거법 제247조는 선거를 목적으로 한 위장 전입 행위를 엄격히 금지하고 있다. 주민등록법 역시 허위 전입신고를 명백한 불법행위로 규정하고 있다. 이는 민주주의의 근간인 선거질서를 훼손하는 중대한 사안"이라고 주장했다.'위장 전입 의혹'과 관련 엄승용 후보는 지난 22일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "정치적인 공세에 불과하다"라며 "국힘의힘 공천이 확정되기 전에 전입한 것이다. 이런 사실관계를 가지고 이 문제를 살펴야 한다"라고 반박했다.그러면서 "대한민국은 한 가족의 거주 이전의 자유가 헌법으로 보장되어 있다. 고향인 보령에서 살기로 한 것이다. 주거 형태에 대해서도 자유가 있다"라며 "선거를 전제로 하지 않고 가족이 동의해서 (보령으로) 온 것이다"라고 덧붙였다.한편, 공직선거법 247조는 공직선거법 제247조(사위등재·허위날인죄)는 선거인명부에 대한 부정한 조작이나 허위 신고를 하여 선거의 공정성을 해치는 행위를 처벌하는 규정이다. 또 주민등록법 제37조(제1항 제3호의2)는 주민등록 또는 주민등록증 등에 관해 거짓의 사실을 신고하거나 신청한 자를 처벌하는 내용을 담고 있다.