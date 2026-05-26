연합뉴스

박근혜 전 대통령이 25일 오후 국민의힘 김태흠 충남지사 후보 지원 유세를 위해 충남 공주 산성시장을 찾아 상인과 시민에게 인사하고 있다. 2026.5.25탄핵을 거쳐 징역 22년형을 받았던 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거 전면에 등장했다. 한때 '선거의 여왕'으로 불리기도 했던 박씨는 다급한 국민의힘 후보들 요청에 부산과 울산까지 전국을 돌 태세다. 하지만 민주당과 진보당 등에서는 "윤 어게인도 모자라 박 어게인이냐" 등의 강한 비판이 쏟아진다.26일 <오마이뉴스> 취재를 정리하면, 박씨는 27일 오후 5시 부산 기장군 기장시장을 찾아 박형준 국민의힘 후보와 유세를 펼칠 계획이다. 박씨는 같은 날 울산도 방문해 김두겸 후보를 지원하는 것으로 알려졌다. 박형준 후보 선대위 관계자는 "시당 차원에서 일정을 조율 중이고, 후보도 같이 유세하게 될 것"이라며 "여기엔 보수대통합의 의미가 있다"라고 말했다.박씨의 선거 등판은 지난 2017년 탄핵 이후 9년 만이다. 박씨는 국정농단 사건 등으로 징역 22년에 벌금 180억 원이 확정돼 수감 생활을 했다. 그러다 2021년 문재인 정부 시절 특별 사면돼 풀려났고, 사실상 별다른 외부 활동 없이 지내왔다. 이런 상황에서 국민의힘은 보수층 결집을 위해 박씨에게 구원투수 역할을 요청했다. '박정희·박근혜' 향수를 불러일으켜 전통적 지지층을 투표소로 끌어내겠단 것이다.실제 박씨가 얼굴을 내민 지역에는 태극기와 사진을 든 지지자들이 몰려들었다. 지난 23일 대구 칠성시장에서 "지금 대구 경제가 안 좋다고 하니까 이렇게 조금이라도 위로를 드리고 싶었다"라고 말하자 환호가 쏟아졌다. 25일 대전과 충북 옥천, 공주 방문에서도 인파가 북새통을 이뤘다. 박씨는 이런 현장에서 국민의힘 후보를 선택해달라고 당부했다.그러나 '박근혜 카드'는 국민의힘 위기를 역설적으로 보여주고 있단 평가가 뒤따른다. 국민의힘의 정치적 기반인 지역에서도 선거 구도가 심상치 않다는 방증이기 때문이다. 이기인 개혁신당 사무총장은 하루 전 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연해 박씨의 지원 배경 중 하나가 이러한 위기감이라고 분석했다.범여권은 탄핵된 전 대통령의 지원전에 부정적인 분위기다. 국정농단에 대한 반성도 없이 선거에 관여하고 있단 건데, 김영호 더불어민주당 의원은 자신의 페이스북에 "국민의힘이 양심도 염치도 없다. '윤 어게인'도 모자라 '박 어게인'이냐"라며 "반성은커녕 다시 그 이름들을 정치 전면에 내세우는 모습은 국민에 대한 모독"이라고 비판 글을 썼다.진보당은 수석대변인이 강경하게 목소리를 냈다. "'선거 여왕' 귀환이 아닌 '역사의 퇴행'"이라고 규탄한 손솔 대변인은 상대가 구태정치를 하고 있다며 "평생 자숙해도 모자란다. 국민은 과거가 아닌 미래를 향하고 있다"라고 꼬집었다. 민주당 부산선대위는 박씨의 부산 방문을 평가절하했다. 전재수 후보 선대위는 관련한 <오마이뉴스> 질의에 과거를 재소환하는 것일 뿐 개의치 않을 것이란 반응을 보였다.