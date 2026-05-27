전선정

"우리 모두 광주를 떠나는 건 말도 안 된다고 생각했습니다. 우선 시민들에게 매우 잔혹한 폭력을 저지르는 한국 군대를 믿을 수 없었습니다. 무엇보다 우리가 떠났다는 사실을 광주 시민들이 알게 됐을 때 '친구를 버렸다'고 느낄 수 있었으므로 그건 도리가 아니라고 생각했습니다. 또한 우리가 광주에 남아 있는 것 자체가 시민들에게 매우 중요했을 것입니다. 우리가 그들을 걱정하고 있고 이곳에서 벌어지는 일을 올바르게 이해하고 있다는 것을 보여주는 행동이 필요했습니다."

"마침내 이곳에서 실제 무슨 일이 벌어지고 있는지 기록해줄 사람들이 왔다고 생각했습니다. 광주로 들어오는 것이 얼마나 어려운 일이었는지 알고 있었기 때문에, 우리는 그들을 보고 매우 기뻤고 반가웠습니다. 그래서 '우리가 어떻게 도울 수 있을까'라는 마음이 들었습니다. 무엇보다 기자들이 광주에서 일어나고 있는 모든 일을 제대로 이해하는 게 매우 중요하다고 생각했습니다."

평화봉사단원으로서 팀 원버그와 함께 5·18민주화운동을 목격한 폴 코트라이트가 지난 16일 서울 은평구 이호철북콘서트홀에서 열린 책 <5·18 푸른 눈의 증인>의 북콘서트에서 발언하고 있다. 왼쪽은 해당 책을 번역한 최용주 전 5·18진상규명조사위원회 조사1과장이고, 가운데 사진은 1980년 5월 24일 전남대병원 옥상에서의 위르겐 힌츠페터(왼쪽 카메라를 든 인물)와 팀 원버그(가운데 체크무늬 셔츠)의 모습이다. 그의 뒤편에 또다른 단원 폴 코트라이트와 데이비드 돌린저가 서 있다.폴은 "또다른 평화봉사단원 에릭"에게 들었던 팀의 행적을 떠올리기도 했다. 그는 "그때 팀은 군인들이 사람들을 쫓아가 때리기 시작할 때 자신이 외국인이라는 점을 이용해 '그만두라'고 말하며 상황을 멈추게 했다"라고 설명했다. 그러면서 "같은 날, 나도 광주버스터미널(현 대인교차로 인근)에서 군인이 젊은이를 진압봉으로 내리치는 것을 봤는데, 팀이 (직접) 군인들을 말렸다는 것을 듣고 (그렇지 못한 내 입장에선) 당황스러웠고 죄책감을 느꼈다"고 덧붙였다.폴은 "광주를 떠나라는 주한 미대사관의 지시를 받았을 때 팀이 가장 단호하게 '절대 떠나지 않겠다'고 말했던" 순간 역시 선명히 기억하고 있다. 그는 "우리 모두가 광주에 머무르는 게 중요하다고 느꼈지만,"고 강조했다.46주기 기념식 직후, 폴과 함께 옛 전남도청 앞에 섰다. 그는 도청 입구 앞 은행나무를 가리키며 "그때도 친구들과 한국어로 '은행나무'라고 불렀다"고 회상했다. 도청 안에서 폴은 팀과 외신기자 통역을 도왔던 기억을 떠올리며 "외신기자들이 왔을 때 가장 먼저 느낀 감정은 안도감과 고마움이었다"고 말했다.그렇게 해서 만난 기자들이 위르겐 힌츠페터(ARD), 로빈 모이어(타임), 테리 앤더슨(AP통신) 등이었다. 5월 24일은 평화봉사단원들에게 매우 중요한 날이었다. 외신기자들을 데리고 도청으로 향했고, 2층 부지사실에서 진행된 시민수습대책위의 논의 내용을 외신기자들에게 통역해 전달했다. 46년 만에 그때 그 자리를 다시 찾은 폴은 "그중 가장 뛰어났던 팀의 한국어 실력"을 이야기하며 "당시 사건을 전 세계에 알리고자 한 팀의 의무감과 책임감(이 컸다)"고 강조했다.