권우성

2016년 5월 31일 마포구 홍익대 정문에 인터넷 커뮤니티 '일베' 상징물 조각상이 설치되어 있던 모습. 조각상은 일베를 상징하는 자음 'ㅇ'과 'ㅂ'으로 회원을 인증하는 손가락 형상이다.이재명 대통령이 띄운 화두에 여러 갑론을박이 이어졌다. 일베가 문제인 건 맞지만 사이트 폐쇄가 답이 될 수 있느냐는 의견들이 있었다. 현행법상 실질적인 폐쇄가 사실상 불가능하다는 의견. 일베를 없앤다고 집단화된 극우와 혐오행위가 사라지진 않을 것이란 의견. 사라진 일베에서 흩어진 사람들이 여전히 세상 어딘가에서 몰래 조롱의 표식을 심으며 '탱크데이' 같은 논란을 또 만들 것이란 의견. 자칫 잘못하면 표현의 자유를 자의적 기준으로 침해할 수 있다는 의견 등등. 나는 대체로 이 모든 의견에 동의한다. 그 말들은 모두 맞다.하지만 나는 조금 다른 이야기를 하고 싶다. 법적으로 일베 폐쇄가 불가능하다고 해서 아예 방법을 찾지 않을 것인가. 법은 필요하다면 고칠 수도 있는 것 아닌가. 사이트를 폐쇄한다고 해도 일베식 혐오와 조롱이 사회에서 사라지지 않을 것이라 하여 일베를 내버려둘 것인가. 폐쇄된 일베를 뛰쳐나간 사람들이 어딘가에 다시 똬리를 틀고 극우 집단을 형성할 것이기에 일베를 가만둘 것인가. 표현의 자유 침해 위험이 있다고, 조롱과 혐오가 판치는 커뮤니티가 그대로 존재하게 내버려둘 것인가. 그럴 수는 없지 않은가.일베를 없앤다고 모든 문제가 한순간에 해결되지 않을 것이다. 하지만 저런 커뮤니티가 사회의 개입 없이 아무렇지 않게 존재하는 건 괜찮은가. 그게 세상에 괜찮은 신호로 보일까. 나는 이 대통령의 말처럼 우리가 '일베 폐쇄'까지 포함하여 이 사이트를 어떻게 할지 논의를 시작해야 한다고 생각한다. 이건 결론을 '폐쇄'로 정해둔다기보다 저런 사이트가 지금 이 세상에 저대로 존재하게 내버려두지 않겠으며, 필요하다면 폐쇄까지 하겠다는 의지 표명에 가깝다고 생각한다.일베가 사회 문제로 떠오른 것은 내가 대학생 때였다. 그런 내가 이제 40대를 앞두고 있다. 참을 만큼 참았다.