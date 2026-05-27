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정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다.이정민
"참을 만큼 참았다."
이번 스타벅스 '5·18 탱크데이' 마케팅 논란을 요약하자면 이렇지 않을까. 아무리 물을 보관하는 용도의 텀블러를 활용한 이벤트를 한다지만, 민주화를 요구하다 군인들에게 무참히 학살당한 광주의 시민들을 기리는 날에 '탱크데이'라는 표현을 쓴 것에 어떠한 의도도 없었다고 볼 수 있을까.
하지만 스타벅스 코리아나 이 회사의 실질적 소유주인 정용진 신세계그룹 회장이 이전에 보인 문제적 행보가 없었다고 생각해 보자. 나를 포함하여 어쩌면 사람들은 '설마'를 반복하며 이게 정말 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 의도가 있을지를 계속 의심했을 것이다. 보통의 회사라면 홍보물 하나가 세상이 나오기까지 여러 직급의 결재를 거쳤을 것인데 그 과정에서 아무도 이상한 걸 몰랐을까. 그리고 이런 식의 홍보를 해서 스타벅스에 무슨 이익이 있는지도 모르겠다.
그럼에도 불구하고 공분이 쏟아진 분명한 이유는 있었다. 스타벅스 코리아는 이번 논란 이전에도 문제적 행보를 보였기 때문이다. 가령 스타벅스 코리아는 세월호 참사 추모일에 하필 '세이렌 머그 이벤트'를 진행했는데 세이렌은 그리스·로마 신화 속에서 노래로 배를 난파시키는 존재로 나온다.
물론 세이렌은 스타벅스의 오랜 상징이고 실제로 여러 마케팅에 활용되고 있다고는 한다. 그런데 왜 하필 기다렸다는 듯 4월 16일이었을까. 보통은 날짜를 보고 놀라서라도 피해 가지 않을까(신세계 그룹은 26일 "스타벅스 코리아가 처음 제안한 날짜는 4월 20일이었으나 행사 업체 측에서 16일로 확정 통보해 온 것"이라고 밝혔다).
정 회장은 자신의 이미 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 여러 설화를 만들었다. 가재 요리 사진과 함께 "가재야 잘 가라 미안하다 고맙다"는 글이 담긴 게시물을 올린 적이 있었는데, 이 "미안하다 고맙다"는 말이 문재인 전 대통령이 세월호 희생자 추모 방명록에 적은 문장을 따라 하며 비꼰 게 아니냐는 논란이 있었다.
스타벅스코리아 마케팅 논란에 사람들이 공분한 이유