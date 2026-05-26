박수현후보캠프

더불어민주당 박수현(사진 가운데) 충남도지사 후보와 전은수(사진 오른쪽) 아산을 국회의원 후보, 오세현 아산시장 후보가 25일 ‘원팀’으로 6·3지방선거 필승을 다짐했다.더불어민주당 박수현 충남도지사 후보와 전은수 아산을 국회의원 후보, 오세현 아산시장 후보가 지난 25일 '원팀'으로 6·3지방선거 필승을 다짐했다.세 후보는 이날 유권자의 판단을 흐리는 악의적인 네거티브나 흑색선전이 아닌 지속 가능한 지역발전과 도민 삶의 질 향상을 견인할 수 있는 미래 비전으로 승부하겠다는 의지를 나타냈다.박수현 후보는 이날 오세현 후보 선거사무소에서 전은수·오세현 후보와 ▲ AI 모빌리티 종합 실증 콤플렉스 조성(배방읍) ▲ 아산·천안 중심 중부권 메가특구 지정(10대 창업도시 선정) 추진 ▲ KTX 천안아산역 광역복합환승센터 조속 추진 ▲ 제2중앙경찰학교 아산 유치 등 9개 공약을 담은 '공동 정책 협약'을 체결했다.구체적으로 ▲ GTX-C 노선 아산 연장 사업 추진 ▲ 아산 예술의 전당 조속 건립 ▲ 중부권 최초 잡월드(공공형 직업 체험관) 추진 ▲ 대형 복합 문화 쇼핑공간 유치 ▲ 24시간 365일 소아 응급 시스템 구축도 약속했다.세 후보는 공동 정책을 실행할 수 있도록 '충남도-국회-아산시 간 정책협의회(가칭)' 구성·정례회를 비롯해 필요 재원(국비·도비) 확보와 원활한 사업을 위한 행정적·정치적인 상호 지원, 긴밀한 협조를 약속했다.전은수 후보는 "아산시 발전을 위해서라면 박수현 후보를 중심으로 오세현 후보와 제가 칸막이를 다 없애는 시작이다. 아산의 발전, 충남의 발전, 대한민국의 발전도 이끌 수 있다"며 "아산이 선두 주자가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.오세현 후보도 "아산시가 가장 잘할 수 있고, 해야 하는 사업들이다. 아산은 대한민국 기초지자체 중 16년간 압도적으로 수출 1위(9.1%)를 하고 있다. 전략산업 제조업의 본산"이라며 "이재명 정부를 탄생시키고, 5극 3특 국가균형발전 밑그림을 그린 박수현 후보, 이재명 대통령의 대변인을 했던 전은수 후보와 함께 대한민국 중부권의 경제 수도 제2의 실리콘밸리를 만드는 데 다시 한번 노력하겠다"고 강조했다.박수현 후보는 "제가 공약했거나 적극적으로 수용할 수 있는 공동정책"이라며 "우리 아산이 충청의 심장, 대한민국의 심장으로 도약하기를 바란다"고 화답했다. 그러면서 이재명 대통령 국제 과제로 현재 문화체육관광부가 용역을 진행하고 있는 'K-아레나'를 9+1로 제안했다.박 후보는 "문체부 가이드라인이 정해지면 그에 맞춰 충남도와 지자체가 머리를 맞대 어디가 K-pop 등 우리 한류를 가장 잘 빛나게 할 수 있는가를 따져 반드시 성공시켜야 한다"며 "전국에서 가장 명품의 K-아레나 공연장을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"고 덧붙였다.