이재준 캠프

- 후보께서 생각하는 현재 수원특례시의 가장 시급한 도시 현안은 무엇입니까?

- 수원 시민들은 도시 성장 속도에 비해 교통 혼잡과 생활 인프라 부족을 체감하고 있습니다. 해결 방안은 무엇입니까?

거리유세 현장에서 시민들에게 인사하고 있다.6·3 지방선거를 앞두고 수원특례시가 다시 도시 미래 전략의 시험대에 올랐다. 광교·영통권 교통 포화와 생활 SOC 부족, 원도심 공동화, 군공항 이전, AI·반도체 산업 경쟁까지 수원은 복합적인 도시 과제를 안고 있다.민선 8기 수원시정을 이끌어온 이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보는 "수원은 지금 미래로 도약하느냐, 후퇴하느냐의 기로에 서 있다"며 "시행착오를 겪을 시간이 없는 만큼 시작한 사람이 끝까지 책임지고 완성해야 한다"고 말했다.이 후보는 GTX·광역철도망 조기 완성과 서수원 첨단산업벨트 조성, 경제자유구역 추진, 군공항 이전 이후 스마트폴리스 개발 등을 핵심 비전으로 제시했다. 또 "지난 4년간 공약 추진율 93.7%로 실력을 증명했다"며 "말이 아닌 결과로 평가받겠다"고 강조했다. 다음은 이 후보와의 일문일답."가장 시급한 현안은 과밀 억제권역 규제로 인한 경제 침체와 성장 동력 저하입니다. 수원은 훌륭한 자산을 갖고서도 규제에 묶여 기업 유치와 세수 확보에 어려움을 겪어왔습니다. 민선 9기에는 규제 탓만 하지 않겠습니다. 서수원 첨단 허브 구축과 글로벌 문화관광산업 육성을 통해 수원의 경제 체질 자체를 바꾸겠습니다.""핵심은 '광역 교통망 조기 완성'과 '시민 체감형 생활 인프라 확충'입니다. GTX-C 노선과 동탄인덕원선, 신분당선 연장선을 조기에 완공하고 경기남부 광역철도를 추진하겠습니다. 영통입구역 신설과 망포역 트램 같은 숙원사업도 정부 및 인근 지자체와 협력해 속도감 있게 추진하겠습니다."