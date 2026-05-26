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26.05.26 10:36최종 업데이트 26.05.26 10:36
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이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보거리유세 현장에서 시민들에게 인사하고 있다.이재준 캠프

6·3 지방선거를 앞두고 수원특례시가 다시 도시 미래 전략의 시험대에 올랐다. 광교·영통권 교통 포화와 생활 SOC 부족, 원도심 공동화, 군공항 이전, AI·반도체 산업 경쟁까지 수원은 복합적인 도시 과제를 안고 있다.

민선 8기 수원시정을 이끌어온 이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보는 "수원은 지금 미래로 도약하느냐, 후퇴하느냐의 기로에 서 있다"며 "시행착오를 겪을 시간이 없는 만큼 시작한 사람이 끝까지 책임지고 완성해야 한다"고 말했다.

이 후보는 GTX·광역철도망 조기 완성과 서수원 첨단산업벨트 조성, 경제자유구역 추진, 군공항 이전 이후 스마트폴리스 개발 등을 핵심 비전으로 제시했다. 또 "지난 4년간 공약 추진율 93.7%로 실력을 증명했다"며 "말이 아닌 결과로 평가받겠다"고 강조했다. 다음은 이 후보와의 일문일답.

- 후보께서 생각하는 현재 수원특례시의 가장 시급한 도시 현안은 무엇입니까?

"가장 시급한 현안은 과밀 억제권역 규제로 인한 경제 침체와 성장 동력 저하입니다. 수원은 훌륭한 자산을 갖고서도 규제에 묶여 기업 유치와 세수 확보에 어려움을 겪어왔습니다. 민선 9기에는 규제 탓만 하지 않겠습니다. 서수원 첨단 허브 구축과 글로벌 문화관광산업 육성을 통해 수원의 경제 체질 자체를 바꾸겠습니다."

- 수원 시민들은 도시 성장 속도에 비해 교통 혼잡과 생활 인프라 부족을 체감하고 있습니다. 해결 방안은 무엇입니까?

"핵심은 '광역 교통망 조기 완성'과 '시민 체감형 생활 인프라 확충'입니다. GTX-C 노선과 동탄인덕원선, 신분당선 연장선을 조기에 완공하고 경기남부 광역철도를 추진하겠습니다. 영통입구역 신설과 망포역 트램 같은 숙원사업도 정부 및 인근 지자체와 협력해 속도감 있게 추진하겠습니다."

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보수원 소상공인연합회와 간담회를 가지고 있다.이재준 캠프

- 광교·영통권과 원도심 간 격차 문제도 계속 제기됩니다. 균형발전 전략은 무엇입니까?

"수원의 균형발전은 '동도서기(東道西企)' 전략입니다. 동부권은 정주 여건을 강화하고, 서부·원도심은 첨단·문화 혁신 거점으로 육성하겠습니다. 원도심은 화성성곽 주변 고도제한 완화를 발판으로 정비사업 속도를 높이고, 역사문화 자원과 첨단산업 인프라를 연결해 도시 전체가 함께 성장하도록 만들겠습니다."

- 행궁동과 수원화성 일대는 관광 활성화와 주민 불편이 동시에 제기됩니다. 해법은 무엇입니까?

"'환상형 수원투어 무상버스'를 도입해 관광객 이동과 주민 생활을 함께 살리겠습니다. 화성행궁과 수원역, 광교호수공원, 삼성전자 등을 연결하는 순환형 무료버스를 운영해 원도심 교통 혼잡과 주차난을 줄이겠습니다. 또 관광 소비 일부를 수원페이로 환급해 외지인의 소비가 지역 상권과 주민 소득으로 이어지는 선순환 구조를 만들겠습니다."

- 광교호수공원과 경기융합타운 일대에서는 분수 등 문화·야간 콘텐츠 확대 요구도 나오고 있습니다. 후보께서 생각하는 수원의 문화·관광·도시브랜드 전략은 무엇입니까?

"수원의 도시브랜드 전략은 'K-글로벌 문화관광산업 허브 조성'입니다. 광교호수공원 일대에는 야간 경관 고도화로 밤이 빛나는 야간경제 생태계를 만들겠습니다. 또 정조대왕 능행차를 서울부터 화성까지 연계한 글로벌 축제로 브랜드화하고, 차세대 수원 돔구장과 K-팝 수원 아레나 조성도 추진하겠습니다."

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보시민단체 관계자들과 만나 마을정책 제안서를 전달받고 기념촬영을 하고 있다.이재준 캠프

- 권선구를 중심으로 군공항 이전 문제와 서수원 균형발전 이슈가 이어지고 있습니다.

"수원 군 공항 이전은 정부가 책임지고 추진하는 국책사업으로 전환됐습니다. 정부 주도의 갈등조정 협의체를 통해 이전지역과 상생 방안을 협의하겠습니다. 종전 부지에는 K-방산 등 국가전략산업 중심의 스마트폴리스를 조성해 서수원 경제 대전환의 거점으로 만들겠습니다."

- AI·반도체·첨단산업 경쟁이 치열해지는 가운데 수원의 미래 먹거리 전략은 무엇입니까?

"수원의 미래는 '첨단과학 연구도시'에 있습니다. 탑동 이노베이션밸리와 수원 R&D 사이언스파크를 중심으로 AI·반도체·바이오·헬스케어 산업 생태계를 구축하겠습니다. 또 수원 경제자유구역 지정을 반드시 이끌어내 미래 성장 기반을 완성하겠습니다."

- 임기 내 반드시 실현하겠다고 자신하는 대표 공약은 무엇입니까?

"'교통·교육·의료 3대 반값 생활비 시대'를 반드시 실현하겠습니다. 무상버스와 무상 인강 확대, 시민건강닥터 사업 등을 통해 시민의 경제적 부담을 실질적으로 낮추겠습니다."

- 끝으로 수원 시민들에게 전하고 싶은 메시지를 말씀해 주십시오.

"존경하는 125만 수원시민 여러분. 선거철 말잔치는 누구나 할 수 있습니다. 하지만 실제 성과를 만들어내는 것은 검증된 전문가만 가능합니다. 지난 4년, 공약 추진율 93.7%로 실력을 증명했습니다.

수원은 지금 미래로 도약하느냐, 후퇴하느냐의 기로에 서 있습니다. 시행착오를 겪을 시간이 없습니다. 시민 여러분이 '이 맛에 수원 산다'고 자부하실 수 있도록 제 모든 것을 쏟아붓겠습니다. 시작한 이재준이 책임지고 완성하겠습니다."

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보전통시장을 찾아 상인과 악수하며 민생 현장 소통 행보를 이어가고 있다.이재준캠프
덧붙이는 글 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.
#이재준 #수원 #수원시장 #민주당

6.3 지방선거
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