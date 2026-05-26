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26.05.26 10:29최종 업데이트 26.05.26 10:29
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안면도 집중유세에 나선 태안지역 국민의힘 후보들이성엽

오는 6.3 지방선거에 출마하는 충남 태안지역 국민의힘 후보들이 필승을 결의하고 안면도 주민들의 지지를 이끌기 위한 집중 유세에 나섰다.

윤희신 군수 후보를 비롯한 최경환·정광섭 도의원 후보, 임해환·장영숙·오동원·박선의 군의원 후보와 비례대표 최성미 후보까지 태안군 선거구에 출마하는 8명의 국민의힘 후보들은 지난 25일 안면읍 터미널 일원에 한데 모여 안면도 주민들에게 지지를 호소했다.

가장 먼저 발언에 나선 장영숙 후보는 "저 장영숙은 '지역 경제가 살아났으면 좋겠다', '관광객은 많은데 주민 삶이 더 나아져야 한다', '아이 키우기 좋고 어르신 살기 좋은 안면읍이 되었으면 한다'는 안면읍 주민들의 소중한 목소리를 가슴 깊이 담고 이 자리에 섰다"면서 "안면도는 아름다운 천혜의 자연과 관광자원을 가진 무한한 가능성을 지닌 지역이다. 하지만 이제 보여주기식 개발이 아니라 주민의 삶이 함께 좋아지는 변화가 필요하다. 군민의 삶을 가장 먼저 생각하는 생활정치를 실천하겠다"고 포부를 밝혔다.

이어 "관광은 지역 경제로 연결되고 지역 경제는 주민 손으로 이어질 수 있도록 실질적인 변화를 만들겠다"면서 "소상공인이 웃고 청년이 돌아오고 어르신이 편안한 안면도를 만들겠다. 불편한 도로, 위험한 골목길, 생활 속 불편까지 직접 챙기는 발로 뛰는 군의원이 되겠다"고 지지를 호소했다.

끝으로 "정치는 말이 아니라 행동이어야 한다. 선거 때만 나와서 인사하는 사람이 아니라 주민 곁에서 끝까지 챙기는 사람이 있으면 우리의 삶은 달라질 수 있다고 생각한다"면서 "주민보다 앞서는 정치가 아니라 함께 가는 정치를 하겠다. 여러분의 선택을 기다리겠다"고 강조했다.

장영숙 후보에 이어 연설에 나선 오동원 후보는 "안면도는 그동안 안면도관광지개발이라는 약속 아래 30년이라는 세월을 그냥 흘려보냈다"면서 "많은 분들의 노력에도 성과는 미흡했다. 준비가 안 됐기 때문"이라고 말문을 열었다.

이어 "앞에 있는 윤희신 후보는 20년 전부터 군수를 준비하고 있었다. 저 또한 그때부터 정치에 관심을 갖게 됐다"면서 "준비된 윤희신 후보와 함께 안면도관광지개발의 숨통을 틀 수 있다고 자신한다. 안면도에서 나고 자라고 어려운 일이 있을 때마다 늘 함께해왔다. 앞으로도 안면도 지역 발전을 위해 항상 노력할 준비가 돼 있다"고 자신했다.

박선의 의원은 "우리는 지난 검은 바다 앞에서도 대한민국의 마음과 마음을 끌어모으는 저력을 만들어냈다"고 지난 2007년 태안기름유출사고 당시를 언급한 뒤 "이제 우리는 안면읍 주민들과 함께 그 저력으로 태안의 변화를 이끌고자 한다"면서 "이번 지방선거를 통해 태안을 변화시킬 윤희신 군수 후보와 함께 안면도를 변화시킬 수 있도록 믿음과 마음을 하나로 모아달라"고 지지를 호소했다.

그러면서 "이제 태안군의회는 원칙이 있는 의회로 만들어질 수 있을 것"이라며 "가장 청렴하고 가장 깨끗하며 미래지향적인 태안군의회와 태안군을 만들어가겠다"고 강조했다.

정광섭 도의원 후보 "안면도 지방정원을 국가정원으로"

정광섭 도의원 후보는 "이번 선거는 어려운 민생을 회복하고 민주당 이재명 정권의 광란의 질주를 막고 오만과 독재를 심판해야 하는 중요한 선거"라며 "민주당이 우리 지방정부를 떡 주무르듯 주무르지 못하게 국민의힘 후보들이 당선될 수 있도록 힘을 모아달라"고 지지를 호소했다.

이어 "저는 앞에 계신 안면 주민들께서 군의원과 도의원을 시켜주셔서 안면도와 태안군 발전을 위해 열심히 일해왔다"면서 "도의원을 처음 시작하면서 안면도 발전을 위해서는 4차선 공사를 해야 한다고 말해왔고 영목항을 1종 항으로 만들려고 노력해왔다. 또한 구매항과 당암리항을 2종 항으로 승격시켰고 백사장 사거리를 회전교차로로 만들었다"고 그동안의 의정활동을 언급했다.

계속해서 "또한 도시가스가 들어오지 않는 지역에 LPG 배관망 사업과 260억 원을 들여 안면도 휴양림 내에 지방정원을 만들었다"면서 "이 지방정원을 어린이 시설과 물놀이 시설 등을 통해 국가정원으로 만들겠다"고 약속했다.

그러면서 "이번 지방선거는 지방의 일꾼을 뽑는 선거인 만큼 일 잘하는 정광섭에게 한 번 더 기회를 달라"면서 "저 정광섭, 지금까지 여러분들과의 약속을 지키기 위해 부지런히 일해왔다. 이번에도 꼭 당선을 시켜달라"고 간곡히 호소했다.

안면도 집중유세에 나선 태안지역 국민의힘 후보들이 주민들에게 큰절을 올리고 있다.이성엽

윤희신 군수 후보는 "태안은 서산으로부터 복군이 된 1989년에는 8만5000명의 인구였다. 그로부터 10년이 지난 1999년 7만 명으로 10년 사이 1만5000명이 줄었다. 산업화 시절 일자리를 찾아 도시로 떠났기 때문"이라며 "이후 지난해 2월에는 태안 인구가 6만 명 아래로 떨어졌다. 앞으로도 계속해서 인구가 줄 것으로 예상된다. 1년에 사망하는 분들이 750~760명, 태어나는 아기가 130~140명, 자연 감소가 600명 이상이기 때문에 인구가 줄 수밖에 없다"고 진단했다.

이어 "그러나 태안에 희망이 있다. 우리 태안에 젊은이들을 불러들일 수 있는 성장동력이 있다. 군민 2만여 명이 함께한 미래항공연구센터가 진행되고 있다"며 "화력발전소 폐쇄가 안면도까지 영향이 없을 것이라 생각할 수도 있지만, 태안군 전체에 영향을 미치기 때문에 문제는 심각하다. 그 대안으로 발전소 주변에 여러 산단 조성 계획이 있지만 녹록지 않은 상황"이라고 설명했다.

계속해서 "그러나 미래항공연구센터는 2026년 본예산에 17억7000만 원의 기초 설계비가 반영돼 현재 진행되고 있다"면서 "이 사업은 무인기 활주로를 만드는 40만 평 부지에 3300억 원을 투입해 약 1만여 명의 취업유발효과를 가져오며 활주로 공사 자체만으로도 지역 경제에 보탬이 되고 그 인근 26만 평에 산단을 조성해 방위산업 우량 기업들을 유치할 수 있는, 태안의 위기를 기회로 만들 수 있는 성장동력"이라고 강조했다.

그러면서 "저를 군수로 당선시켜 주시고 정광섭·최경환 후보를 도의원으로, 장영숙·오동원·박선의·임해환·최성미 비례대표까지 당선시켜 주신다면 성일종 국회의원과 한 몸이 돼 조속히 추진하고 완성하겠다"고 강조했다.

또한 "당선이 된다면 이 밖에도 여러 기업 유치와 관광 인프라를 구축해 민간 자본을 유치하고 국비를 확보하는 것을 전담하는 군수 직속 세일즈 기획단을 만들겠다"고 말했다.

안면지역 공약으로는 "400억 원이 투입되는 해안일주도로가 안면도에 무엇보다 필요하다. 반드시 추진하겠다. 아울러 원예치유박람회를 연중 개최하고 안면도 지방정원의 국가정원 승격, 자연휴양림과 꽃지해안공원 일대 모노레일 등 정광섭 후보와 군의원들과 함께 추진하겠다"면서 "지방선거에서 선출되는 10명의 일꾼들과 국회의원이 원팀이 되는 컨트롤타워의 역할을 통해 오직 태안의 발전을 위해 한마음이 되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

이 밖에도 윤 후보는 자신을 둘러싼 의혹에 대해서도 입을 열었다.

윤 후보는 "요즘 저와 관련된 문자를 한두 통씩 받았을 것이다. 저는 2003년도에 태안지역 단체장을 시작했다. 그때부터 저의 꿈은 태안의 대표 일꾼이 되겠다는 것이었다. 군민들과 함께 태안의 새로운 도약을 가져오겠다고 마음을 먹었다"면서 "제가 지내온 시간에 한 점의 부끄러움이 100% 없다고는 얘기할 수 없겠지만, 손가락질을 받을 만큼의 일들은 전혀 없다"고 선을 그었다.

이어 "20년 넘게 주민의 대표가 되고자 준비해온 사람이다. 윤희신이 앞서가고 있고 당선 가능성이 높기 때문에 의혹을 제기하고 흠집을 잡고자 이러한 일들이 있다고 생각한다"면서 "안심하시고 지금까지 보내주셨던 응원과 지지로 계속해서 보내달라. 정치를 생각하고 마음을 먹으며 늘 선거다운 선거, 서로 존중과 배려 속에 정책으로 지역민만 생각하며 선거운동을 하고자 생각해왔다. 지금도 변함이 없다. 저는 자신이 있기 때문"이라고 강조했다.

한편, 이날 집중유세에 참석한 후보들은 "군민 여러분의 목소리를 더 가까이에서 듣고 끝까지 책임지는 군정과 의정으로 보답하겠다"고 입을 모았다.


덧붙이는 글 이 기사는 태안신문에도 실립니다.
#태안 #안면도 #지방선거

6.3 지방선거
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