김보성

1. <부산일보>·에이스리서치 조사

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 5월 23일~24일(이틀간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1002명

- 조사방법 : 통신3사 제공 가상번호 통한 무선 100% 자동응답 ARS

- 응답률 : 7.6%

- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)

2. <국제신문>·리얼미터 조사

- 조사지역 : 부산광역시

- 조사기간 : 2026년 5월 17일~18일(이틀간)

- 조사대상 : 부산광역시 거주 만 18세 이상 1004명

- 조사방법 : 통신3사 제공 가상번호 통한 유·무선응답 ARS(무선 80%, 유선 20%)

- 응답률 : 4.7%

- 표본오차 : 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)

부산일보가 에이스리서치에 의뢰해 지난 기사에 23일~24일 양일간 조사한 결과, 국정 안정론과 정권 견제론이 팽팽히 맞서는 것으로 나타났다. 이번 조사는 부산 거주 만 18세 이상 1002명을 대상으로 했고, 방식은 무선 ARS, 응답률은 7.6%이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트(P)로 자세한 내용은 해당 언론 보도와 중앙여론조사심의위 누리집을 참조하면 된다.6.3 부산시장 선거 민심과 관련해 국정 안정론과 정권 견제론이 서로 팽팽히 맞서는 것으로 나타났다. 더구나 여야 후보와 정당 지지도 역시 비슷한 양상이어서 선거 막판까지 판세 예측이 쉽지 않을 전망이다.26일 부산일보·에이스리서치가 지난 23~24일 부산 성인 1002명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보면, 지방선거 프레임 질문에서 응답자의 47.1%는 '안정적인 국정운영을 위해 정부·여당에 힘을 실어줘야 한다'를 선택했다. '정부·여당 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'라는 답변은 41.6%, '잘 모르겠다'라는 응답은 11.3%로 집계됐다.눈여겨 볼 지점은 국정 안정론과 정권 견제론 응답이 여야 부산시장 후보 지지도, 정당 지지도와 큰 차이 없이 유사하다는 것이다. 출마한 여야 3명의 후보 가운데 '누구에게 투표하겠느냐'는 질문에 참여자의 47.4%가 전재수 더불어민주당 후보, 41.5%는 박형준 후보를 지지했다. 개혁신당 정이한 후보는 3.5%를 받았고, 없음·모름 답변은 7.6%였다.부산의 정당 지지도 비율에서도 더불어민주당과 국민의힘이 각각 39.7%, 40.0%를 얻어 접전을 펼쳤다. 그 외 소수정당은 조국혁신당(3.0%), 개혁신당(2.4%), 진보당(2.4%) 등 한 자릿수였고, 지지정당 없음·모름 등 유보층은 9.9%로 조사됐다.전재수·박형준 후보와 민주당·국민의힘, 선거프레임 답변이 모두 오차범위 안에서 박빙 상황이다. <부산일보>는 여론조사 분석을 토대로 이날 사설에서 "부산 지방선거가 박빙 승부로 흐를 가능성이 상당히 높다"라고 예측했다.보수 지지층이 결집하는 흐름은 다른 일간지 조사에서도 확인이 가능하다. <국제신문>이 지난 17~18일 리얼미터에 의뢰한 여론조사 결과에 따르면, 전 후보와 박 후보는 각각 46.0%, 40.4%를 받아 우열을 가리기 힘들었다. 정당지지도는 민주당 39.4% 대 국민의힘 37.9%, 국정 안정론과 견제론 응답은 42.8% 대 44.0%로 나왔다.이번 기사에 인용한 여론조사의 정보는 다음과 같다. 자세한 내용은 해당 언론사 보도나 중앙여론조사심의위 누리집을 참조하면 된다.