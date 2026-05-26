이은주

고령화와 돌봄 공백, 의료·보육 사각지대 해소가 핵심 현안으로 떠오른 가운데, 제9회 전국동시지방선거 홍성군수선거에서 각 후보들은 "생애주기별 맞춤 복지"와 "현장 중심 돌봄 강화"를 전면에 내세우며 표심 공략에 나섰다.고령화와 돌봄 공백, 의료·보육 사각지대 해소가 핵심 현안으로 떠오른 가운데, 제9회 전국동시지방선거 홍성군수선거에서 각 후보들은 "생애주기별 맞춤 복지"와 "현장 중심 돌봄 강화"를 전면에 내세우며 표심 공략에 나섰다.후보들은 군민 삶의 질과 직결되는 복지정책 청사진을 제시하며 치열한 정책 경쟁을 벌이고 있다.복지 공약 경쟁은 단순한 지원 확대를 넘어 "군민 삶 전반을 책임질 수 있는 지속가능한 복지체계 구축" 여부가 핵심 변수로 작용할 것으로 분석되며 유권자들은 실질적인 체감 효과와 재원 마련 가능성, 실행력 등을 중심으로 후보들의 복지 청사진을 비교할 것으로 보인다.기호 1번 더불어민주당 손세희 후보는 "복지의 핵심은 사각지대를 없애고 군민의 삶을 완전하게 책임지는 것"이라며 출생부터 노후까지 이어지는 '완전책임 복지 시스템'을 제시했다.손 후보는 임신·출산 지원 소득기준 폐지와 난임·출산수당 확대를 비롯해 야간·휴일 소아 응급진료 체계 상시화, 권역별 24시간 통합돌봄센터 설치 등을 약속했다. 또한 유휴공간을 활용한 세대통합형 문화놀이터 조성 등 보육 인프라 확충 방안도 내놨다.노인복지 분야에서는 '천원택시' 확대와 병원동행 서비스 도입, 50세 이상 대상포진·폐렴구균 백신 무료 지원 등을 통해 의료 접근성과 건강권을 강화하겠다고 밝혔다.장애인 복지 공약으로는 장애인 콜택시 확충, 무장애(Barrier-Free) 환경 조성, 장애인 맞춤형 일자리 확대 등을 제시하며 "누구도 소외되지 않는 복지 홍성"을 강조했다.반면 기호 2번 박정주 후보는 "어르신과 여성이 행복한 복지 홍성"을 핵심 비전으로 내세우며 돌봄 종사자 처우 개선과 생활밀착형 복지 확대에 초점을 맞췄다.박 후보는 육아·보육·간호·요양 등 돌봄 노동자 지원 확대를 약속하며 "돌봄 노동자가 존중받아야 군민 삶의 질도 높아진다"고 강조했다. 또한 경력단절 여성 재취업 지원과 어르신 사회참여 확대 정책도 추진하겠다고 밝혔다.특히 재택의료 서비스 확대를 통해 고령층 의료복지 접근성을 높이고, 노후 장애인시설에 AI 기반 첨단 시스템을 접목해 보다 안전하고 편리한 복지환경을 조성하겠다는 계획도 제시했다.