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1975년 11월 23일 자 <조선일보> 기사 "학원침투간첩단 21명 검거"네이버 뉴스 라이브러리
이 사건이 발생한 1975년 당시에는 재일교포 유학생에 대한 한국 정부의 장학금 지원이 없었다. 그래서 그 대다수는 자비 유학생이었다. 1976년 9월 6일 자 <경향신문> 사설은 이런 현실을 지적하면서 "겨우 한 해 3백 명 내외의 자비 유학생이 있을 따름"이라고 전했다.
김기춘이 수사한 재일교포 유학생 간첩단 사건을 대서특필한 1975년 11월 23일 자 <조선일보> 기사는 "중앙정보부는 북괴의 지령에 따라 모국 유학생을 가장하여 국내에 잠입, 암약해온 재일 유학생을 주축으로 한 간첩단 일당 21명을 검거"했다고 보도했다. 당시의 재일교포 유학생 규모를 감안하면, 꽤 많은 학생들이 하나의 간첩 사건으로 엮였음을 알 수 있다.
이 사건 관련자인 백옥광(1975년에 27세)은 징역 20년으로 감형된 뒤 1990년에 가석방되기는 했지만 사건 당시에는 사형선고를 받았다. 최연숙(24세)과 강종건(24세)은 징역 및 자격정지 각 5년, 김동휘(21세)는 징역 및 자격정지 각 4년, 장영식(26세)은 징역 및 자격정지 각 3년을 받았다.
전체 재일교포 유학생 중의 상당수가 연루됐고 피고인들의 형량이 위와 같았던 데서 나타나듯이 이 사건은 비중이 높은 공안사건이었다. 그래서 이 사건은 김기춘의 핵심 공로로 평가됐다.
그가 1990년에 5·16민족상 안보부문 수상자로 선정됐을 때도 이 사건이 거론됐다. 그해 5월 3일 자 <경향신문>은 "공안사범 등의 수사에 헌신, 자유민주체제 수호와 국가안보에 이바지"한 인물이라면서 그의 핵심 공로를 이렇게 열거했다. 아래 기사 속의 "19명"은 "21명"의 오기다.
"특히 70년대 중반 이후 급증한 북한의 우회침투 간첩 색출에 수사력을 집중, 75년 국내 대학 유학생으로 위장 침투, 학원 시위를 배후 조종한 재일교포 유학생 간첩단 19명을 검거하고, 77년에는 재일교포 간첩 강모 등 지금까지 간첩 58명과 반국가·안보위해사범 2백 40명을 검거, 북한의 대남공작 역량을 분쇄하는 데 공헌해왔다."
김기춘의 이 사건 수사는 이처럼 높은 평가를 받았다. 하지만, 그의 수사 방식은 상식적으로 납득될 수 없는 것이었다. 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회의 <2010년 상반기 조사보고서> 제9권 '재일동포 유학생 김동휘 간첩 사건' 편에 인용된 당시의 판결문 요지에 따르면, 수사 과정에서 밝혀졌다는 김동휘의 주요 행적은 이렇다.
"1973. 2월 말 백옥광과 회합하여 한국유학 계획을 통고하고, 이른 시일 안에 국어를 해독하고 교우와 학교 당국으로부터 신망을 얻도록 노력하라는 내용으로 이른바 동조세력 규합 활동을 하라는 지령을 받는 동시에, 의학개론 1권을 수수한 후 1973. 3. 30. 대한항공기 편으로 입국"
일본에서 백옥광은 김동휘에게 "한국어를 빨리 해독하고 교우와 학교의 신망을 얻도록 노력하라"고 격려했다. 선배가 후배에게 얼마든지 해줄 수 있는 이처럼 평범한 조언이 "동조세력 규합 활동"에 관한 지령으로 해석됐다는 것은 위의 판결문 요지에서 확인된다.
3주간 고문한 결과로 얻어낸 자백