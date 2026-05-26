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정청래 더불어민주당 대표가 25일 충남 서천을 방문해 6.3 지방선거에서 더불어민주당 후보에 대한 지지를 호소했다.이재환 - 이찰우 제공
정청래 더불민주당 대표가 25일 오후 충남 서천군 서천특화시장에 방문해 더불어민주당을 지지해 달라고 호소했다.
서천특화시장은 지난 2024년 화재가 발생해 시장 상인들이 큰 피해를 입었다. 정 대표는 서천 특화시장 재건축 지원을 약속했다. 그러면서 "더불어민주당 유승광 서천군수 후보와 박수현 충남지사 후보를 지지해 달라"고 호소했다.
정 대표는 "서천에 대해서는 나소열 전 군수때부터 특별한 관심을 가진 지역이다. 나소열 군수때 보다 서천이 더 나아진 게 있나. 인구도 5만 밑으로 떨어졌다고 한다"라고 운을 뗐다.
그러면서 "지금까지 민주당이 아닌 (국민의힘 소속) 서천군수가 당선이 많이 됐다. 이번에 한번 바꿔 보자"라고 강조했다.
정 대표는 "서천이 발전하려면 딱 두 글자 예법이 중요하다. 서천이 발전하려면 예산과 법이 필요하다는 뜻이다"라며 "예산은 민주당 정부에서 편성한다. 민주당 이재명 정부에서 편성한다"며 현 정부에 힘을 실어줄 것을 당부했다.
이어 "12.3 비상계엄 때 얼마나 가슴이 조마조마 했나. 여러분들 덕분에 비상계엄을 극복하고 이재명 대통령을 뽑아 놓으니 일을 잘하지 않나"라며 "주식 하나만 봐도 윤석열 정부 때 (코스피) 3000을 넘긴 적 없다"라고 지적했다.
그러면서 "이재명 대통령은 당선된 지 1년도 안되서 (코스피) 7000이 넘었다"라며 "간단하다. 국가는 국민의 생명과 안전을 보장하고 잘살게 하는 것"이라며 "중동에 전쟁이 발생하면 보통 주가가 떨어진다. 하지만 오히려 한국은 오르고 있다. 이재명 대통령이 위험을 잘 관리하고 있어서다"라고 말했다. 이어 "이제 (서천에서도) 민주당 후보를 뽑아 줄 때가 됐다"고 지지를 호소했다.
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