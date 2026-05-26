이재환 - 이찰우 제공

정청래 더불어민주당 대표가 25일 충남 서천을 방문해 6.3 지방선거에서 더불어민주당 후보에 대한 지지를 호소했다.정청래 더불민주당 대표가 25일 오후 충남 서천군 서천특화시장에 방문해 더불어민주당을 지지해 달라고 호소했다.서천특화시장은 지난 2024년 화재가 발생해 시장 상인들이 큰 피해를 입었다. 정 대표는 서천 특화시장 재건축 지원을 약속했다. 그러면서 "더불어민주당 유승광 서천군수 후보와 박수현 충남지사 후보를 지지해 달라"고 호소했다.정 대표는 "서천에 대해서는 나소열 전 군수때부터 특별한 관심을 가진 지역이다. 나소열 군수때 보다 서천이 더 나아진 게 있나. 인구도 5만 밑으로 떨어졌다고 한다"라고 운을 뗐다.그러면서 "지금까지 민주당이 아닌 (국민의힘 소속) 서천군수가 당선이 많이 됐다. 이번에 한번 바꿔 보자"라고 강조했다.정 대표는 "서천이 발전하려면 딱 두 글자 예법이 중요하다. 서천이 발전하려면 예산과 법이 필요하다는 뜻이다"라며 "예산은 민주당 정부에서 편성한다. 민주당 이재명 정부에서 편성한다"며 현 정부에 힘을 실어줄 것을 당부했다.이어 "12.3 비상계엄 때 얼마나 가슴이 조마조마 했나. 여러분들 덕분에 비상계엄을 극복하고 이재명 대통령을 뽑아 놓으니 일을 잘하지 않나"라며 "주식 하나만 봐도 윤석열 정부 때 (코스피) 3000을 넘긴 적 없다"라고 지적했다.그러면서 "이재명 대통령은 당선된 지 1년도 안되서 (코스피) 7000이 넘었다"라며 "간단하다. 국가는 국민의 생명과 안전을 보장하고 잘살게 하는 것"이라며 "중동에 전쟁이 발생하면 보통 주가가 떨어진다. 하지만 오히려 한국은 오르고 있다. 이재명 대통령이 위험을 잘 관리하고 있어서다"라고 말했다. 이어 "이제 (서천에서도) 민주당 후보를 뽑아 줄 때가 됐다"고 지지를 호소했다.