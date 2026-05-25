TJB대전방송

▲대전광역시선거방송토론위원회가 주관한 제9회 전국동시지방선거 대전광역시교육감 후보자 초청토론회가 25일 오후 TJB대전방송을 통해 방송됐다. TJB대전방송

오석진 후보는 주도권 토론을 통해 성광진 후보와 맹수석 후보를 잇따라 겨냥했다. 오 후보는 성 후보에게는 전교조 활동 이력과 과거 학업성취도평가, 이른바 '일제고사' 반대 입장을 문제 삼았고, 맹 후보에게는 대학 교수 출신으로 초·중·고 교육 현장 경험이 부족한 것 아니냐는 취지의 질문을 던졌다.



오 후보는 먼저 성 후보를 향해 "전교조 대전지부장 출신이셨죠"라고 물은 뒤 "전교조 대전지부에서 제시한 7대 의제 32개 세부 과제 전 항목에 동의한 것으로 보도됐다"며 "평가는 경쟁 도구로만 쓰자는 것이 아니라 진단하고 처방하고 다시 수업에 활용하는 기능을 갖고 있는데, 과거 학업성취도평가를 '일제고사'라고 하면서 강하게 반대한 교육운동 관점이 지금도 유지되고 있느냐"고 따졌다.



이에 성 후보는 "1980년대 말 전교조 대전지부 활동가였고, 당시 전교조 활동은 무너진 교육을 다시 세우기 위한 것이었다"며 "촌지 없애기 운동을 비롯한 도덕적 교사운동, 입시경쟁 체제가 강화되는 현실에 대한 고민 속에서 여러 선생님들과 함께 활동했고, 여러 교육 문제 해결에 도움이 됐다고 생각한다"고 답했다.



오 후보는 다시 "평가는 서열화의 도구나 경쟁을 부추기는 요소가 아니라, 학습 과정을 진단하고 그 내용을 바탕으로 처방과 피드백을 제공해 학생 발전에 도움을 주는 도구"라며 "학생을 줄 세우기 위한 것이 아니라, 평가라는 것은 책임교육의 출발점이라고 생각한다"고 강조했다. 이에 성 후보는 "저는 평가에 대해 그렇게 부정적이지 않다"고 답하면서도, 평가가 경쟁과 서열화의 수단으로만 작동해서는 안 된다는 취지의 입장을 밝혔다.



오 후보는 이어 맹수석 후보에게는 초·중·고 교육 현장 경험 문제를 제기했다. 그는 "맹 후보께서는 충남대 로스쿨 교수와 원장을 지냈고 대한상사중재원장도 하신 법률 전문가로 알고 있다"면서도 "초·중·고를 다루는 교육 현장과는 괴리가 있지 않느냐"고 물었다.



이에 맹 후보는 "대학 교수도 교육자"라며 "대학 강단에 있다 보면 학생들이 어렸을 때부터 고등학교 때까지 어떤 과정을 거쳐 왔는지를 알 수 있고, 평소에도 초·중·고 교육이 학생들을 주도적이고 적극적이며 창의적인 사람으로 길러내는 방향이어야 한다는 생각을 해왔다"고 반박했다.



마무리 발언, 5명의 후보들 교육철학과 강점 강조



▲대전광역시선거방송토론위원회가 주관한 제9회 전국동시지방선거 대전광역시교육감 후보자 초청토론회가 25일 오후 TJB대전방송을 통해 방송됐다. TJB대전방송

마무리 발언에서 후보들은 저마다의 교육철학과 강점을 강조했다.



정상신 후보는 "교육은 어린 학생이 배움을 통해 성장해 나가는 과정"이라며 "유보통합이 되면 만 3세부터도 교육 과정에 들어오게 된다. 그 고사리손을 잡아 씩씩한 청년으로 길러내는 것이 보통교육의 책무"라고 말했다. 이어 "교육에서 가장 중요한 것은 인간에 대한 사랑"이라며 "엄마 교육감 정상신이 반드시 해내겠다"고 밝혔다.



맹수석 후보는 "교육감의 능력은 자산의 다과에 있지 않다고 생각한다"며 "저 맹수석은 법과 원칙을 준수하며 평생을 살아왔다. 공정하고 투명하게 대전교육을 이끌겠다"고 강조했다. 그는 "학생들이 안전하고, 선생님들이 존중받으며, 학부모들이 믿고 맡길 수 있는 교육환경을 만들겠다"며 "AI 시대에도 사람을 중심에 두는 따뜻한 교육환경을 만들겠다"고 말했다.



진동규 후보는 "기본과 원칙에 충실한 교육, 교육과 행정이 결합된 혁신적 교육철학으로 제대로 된 대전교육을 이루겠다"며 "조직은 효율적으로, 인사는 공정하게, 재정은 알뜰하게, 시설 관리는 확실하게 하겠다"고 밝혔다. 그는 "동서 간 교육격차를 줄이고 교권을 회복하며 학부모들이 안심하는 진짜 교육을 약속한다"고 했다.



오석진 후보는 "교육은 정치가 아니다. 편가르기도 아니고, 교육은 우리 아이들의 미래"라며 "교육과 행정은 화려한 구호가 아니라 직접 체험으로 겪어본 속에서 답이 나온다"고 말했다. 그는 "37년여 동안 교단에 서서 아이들과 호흡하고, 교육청과 여러 곳에서 행정을 통해 경험을 쌓았다"며 "아이들이 환하게 웃고 선생님이 존중받고 학부모가 만족할 수 있는 교육을 실행으로 검증된 오석진이 실현하겠다"고 밝혔다.



성광진 후보는 "저는 32년 동안 교실에서 아이들과 함께해 온 교사"라며 "교육 민주화를 위해 네 번 해직의 아픔을 겪었지만 아이들 곁을 지켰다"고 말했다. 이어 "친환경 무상급식 확대, 장애학생 교육권 확대, 교육격차 해소를 위해 끊임없이 노력했다"며 "갈등을 해결하고 끝까지 책임지는 교육감이 되겠다. 아이들이 행복한 대전교육, 교사가 존중받는 대전교육을 준비된 교육감 성광진이 만들어가겠다"고 강조했다. #맹수석 #성광진 #오석진 #정상신 #진동규 6.3 지방선거 이전글 추미애, 광명 집중유세 "3기 신도시, 도와 시가 함께 완성" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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대전광역시선거방송토론위원회가 주관한 제9회 전국동시지방선거 대전광역시교육감 후보자 초청토론회가 25일 오후 TJB대전방송을 통해 방송됐다.이날 토론에서는 성광진 후보 캠프에 합류한 인사의 정치 성향도 쟁점이 됐다.맹 후보는 성 후보에게 "성 후보는 명실상부한 진보 인사로 분류되고 있다"며 "지난 계엄과 내란에 대해 어떻게 생각하느냐"고 물었다.이에 성 후보는 "윤석열 전 대통령의 계엄은 분명한 내란으로 규정되어 있고, 국민적 심판이 이루어졌고 지금도 이루어지고 있다"고 답했다.그러자 맹 후보는 "내란 주범을 지지하거나 뜻을 함께했던 분과 성 후보가 함께할 수 있다고 생각하느냐"고 물었다. 이는 손종학 전 충남대학교 법학전문대학원장, 현 충남대 교수가 성광진 후보 지지를 선언한 뒤 상임선대위원장을 맡은 것을 겨냥한 질문이었다.맹 후보는 "이분은 헌법정신, 내란의 문제점, 민주시민교육과 직결되는 문제이기도 한데, 이런 분을 상임총괄선대위원장으로 모시고서 진보 인사로서 과연 학생들에게 헌법정신과 민주시민교육을 제대로 가르칠 수 있겠느냐는 우려의 시각이 있다"고 따졌다.이에 성 후보는 "손 교수는 저명한 법학자이고, 저와 인사위원회를 함께하며 인격을 잘 알고 있다"며 "윤석열 지지는 후보 시절 지지였고, 그 이후 당직이나 권력에 나아간 바 없다"고 답했다.이어 "이재명 대통령도 보수 인사까지 포용하는 정책을 펴고 있다"며 "교육철학을 달리하더라도 포용적 측면에서 여러 교육 세력과 함께할 수 있다"고 밝혔다.정상신 후보가 지난 선거에서는 중도보수 후보로 출마했지만, 이번 선거에서는 진보 후보를 자처하고 있는 점도 토론대에 올랐다.성광진 후보는 정 후보에게 "지난 2022년 선거에서 이 자리에서 만났던 기억이 있다. 그때는 보수적인 관점에서 후보로 등장했고 말씀도 그렇게 하셨다"며 "지금은 진보라고 말씀하시고 그런 행동도 하고 있는데, 지난 선거 공약과 이번 선거 공약의 가장 큰 차이점이 무엇이냐"고 물었다.정 후보는 "2022년에는 중도 후보로 출마했다"며 "왜 지금은 진보 후보로 나왔느냐고 물으셨는데, 대전교육이 30년 동안 보수적 입장을 취해온 것은 다 아실 것"이라고 답했다.그는 "보수가 안정적이고 좋기는 하지만 관행에 빠지면 발전하지 못하는 측면도 있다"며 "교육의 초점은 학생에게 맞춰져야 하는데 대전교육은 변화를 따라가지 못했다. 우리 아이들을 위해 진보적이고 진취적이며 혁신적인 교육행정이 있어야 미래사회로 잘 이끌 수 있겠다고 생각했다"고 설명했다.진동규 후보도 정 후보에게 "진보냐 보수냐는 묻지 않겠다. 다만 좌익이냐 우익이냐 어느 것을 택하겠느냐"고 물었다.정 후보는 "좌익이나 우익이라는 정치적 편향 용어를 좋아하지 않는다"며 "저는 진보다. 진보든 보수든 개인의 자유 아니겠느냐. 대전교육의 활성화와 진취적 혁신, 아이들을 위해 진보를 선택했다"고 말했다.