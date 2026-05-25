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대전광역시선거방송토론위원회가 주관한 제9회 전국동시지방선거 대전광역시교육감 후보자 초청토론회가 25일 오후 TJB대전방송을 통해 방송됐다. 사진 왼쪽 부터 맹수석, 성광진, 오석진, 정상신, 진동규(가나다순) 후보. 사진은 방송화면 갈무리.TJB대전방송
6·3 지방선거 대전시교육감 후보자 초청 TV토론회에서 맹수석 후보의 다수 부동산 보유 논란과 성광진 후보 캠프 인사의 정치 성향 문제, 정상신 후보의 이념 성향 변화 등이 쟁점으로 떠올랐다.
대전광역시선거방송토론위원회가 주관한 제9회 전국동시지방선거 대전광역시교육감 후보자 초청토론회가 25일 오후 TJB대전방송을 통해 방송됐다. 이날 토론회에는 성광진·맹수석·진동규·오석진·정상신 후보가 참석해 교육정책과 후보 자질, 교육철학 등을 놓고 공방을 벌였다.
이날 가장 뜨거운 쟁점은 최근 시민단체 등을 통해 제기된 맹수석 후보의 '과도한 부동산 보유 논란'이었다.
앞서 공개된 후보자 재산 신고 내역 등에 따르면 맹 후보는 약 16억9000만 원의 재산을 신고했으며, 본인과 배우자 기준으로 주택 등 4채, 상가·근린생활시설 6채를 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 충남 홍성 2건, 금산 1건, 공주 1건 등 토지 4건도 함께 신고했으며, 금융채무와 임대보증금 채무 등을 포함한 부채는 약 22억4000만 원 규모인 것으로 나타났다.
이에 대해 시민단체와 일부 후보 캠프는 "교육감 후보로서 투기성 부동산 보유 여부를 해명해야 한다"며 문제를 제기해 왔다.
주도권 토론에 나선 성광진 후보는 맹 후보를 향해 "최근 대전경실련 발표와 후보자 재산 신고에 따르면 부동산을 총 13건 보유하고 22억 원의 대출을 받은 것으로 알려져 있다"며 "이러한 투기적 대출을 활용한 투자는 단순 투자로 볼 수 없고 고위험 투기로 보인다"고 지적했다.
성 후보는 이어 "맹 후보 본인과 배우자 역시 모두 교육자라는 점에서 시민들의 실망은 클 수밖에 없다"며 "대전교육을 책임지겠다는 후보가 다수 부동산 부자의 상징처럼 비치는 것도 사실이다. 교육감에게 시민들이 기대하는 가치는 공정함, 신뢰, 교육적 책임인데, 이 부분에 대한 시민들의 실망을 어떻게 받아들이느냐"고 물었다.
이에 맹수석 후보는 "그동안 35년여 교육 연구자로 생활했고, 제 아내 역시 교원으로 현직에 있다"며 "두 사람이 합하면 경제활동을 한 것이 70여 년이 될 텐데, 그 과정에서 한 번도 불법을 하거나 부정한 거래를 한 사실이 없다"고 반박했다.
맹 후보는 "부동산 투기 운운하지만 정상적이고 적법한 거래였고 세금도 모두 납부했다"며 "현재 살고 있는 집이 재개발 지역으로 변경되면서 나갈 집을 구하려다 보니 돈은 없고, 조그마한 도시형 생활주택을 구입한 것"이라고 설명했다.
그는 "아들 둘과 저희 내외가 살 집을 고려해 7평 정도의 원룸 주택 3개를 구입했는데, 그것을 아파트로 호도하며 중상모략하고 있다"고 주장했다.
그러자 성 후보는 "살 집을 구하다 보니 주택이 4채가 되고 상가는 6채가 됐다는 것인데, 교육자의 재산 형성 과정도 학생과 제자들에게 모범이 되어야 한다"며 "가장 중요한 것은 22억 원의 대출이다. 대출을 통해 투자한 것이라면 정상적인 투자라고 보기 어렵다"고 재차 지적했다.
성광진 "22억 원 대출, 고위험 투기로 보인다"... 맹수석 "대출이 불법인가, 투기 목적 아니다"