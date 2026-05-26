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홍성군 충남도의원 제1선거구, 민주당 문정균, 국힘 이상근 후보(사진, 왼쪽부터)중앙선관위 누리집 갈무리
■민주당 문정균
"문정균이 심폐소생으로 멈춰버린 충남의 심장을 다시 뛰게 하겠습니다."
도시정책 전문가인 문정균 후보는 정치신인으로 이번이 첫 도전이다. 문 후보는 3명이 나선 경선을 어렵게 통과했다. 공식 선거운동 하루 전인 지난 20일 늦은 선거사무소 개소식을 연 문 후보는 정치신인임에도 당당한 자신감으로 총력 선거운동에 돌입했다.
문 후보는 ▲소아 전문 응급 24시 센터 확대 ▲광역 교통 확대(내포-서울) ▲홍성·내포 단일 패스 ▲공공기관 2차 이전 주요시설 유치 ▲국가사업 지역화 ▲빈집 활동 최대 1억 지원(유형별 심사 통과 시) ▲원도심-내포 상생 경제 완성 등을 약속했다.
문 후보는 "내포 혁신도시와 홍성의 구도심인 홍성읍이 대한민국 지역 균형발전의 좋은 사례로 남을 수 있도록 하겠다"면서 "홍성의 원도심 또한 함께 살아나는 길을 찾을 수 있도록 고민하고 최선을 다하겠다. 반드시 본선에서 승리해 말이 아니라 결과로 평가받겠다"는 포부를 전했다.
문 후보는 광운대학교 대학원 건설법무학과를 졸업한 건설법무학 박사로, 현재 더불어민주당 정책위원회 부의장, 내포혁신도시발전특별위원회 대표를 맡고 있다.
■국민의힘 이상근
"원도심은 다시 살리고 내포는 제대로 키우겠습니다."
제7대 홍성군의원을 지낸 뒤 재선 도전에 나선 이상근 후보는 ▲아이·어르신·소외계층 모두가 행복한 홍성 ▲도시의 가치를 높이는 명품 교육 인프라 유치 ▲대학과 지역경제가 함께 살아나는 활력 도시 ▲역사와 문화가 살아 숨 쉬는 체류형 관광 도시 등 4가지 핵심 공약을 내세웠다.
이 후보는 "(군민들이) 얼마나 고단하게 살아오고 많은 것을 견뎌왔는지 군민의 두 손을 꼭 잡으면 알 수 있다"면서 "군민이 웃는 그날까지 절대 손을 놓지 않겠다"며 "홍성군민 앞에 늘 겸손하겠다"는 각오를 밝혔다.
그러면서 "홍성군민이 실제로 느끼는 변화를 만들겠다"며 "장사가 되는 거리, 아이 키우기 좋은 환경, 어르신이 외롭지 않은 동네를 위해 두 번 믿어준다면 두 배로 갚겠다"면서 지지를 호소했다.
이 후보는 중앙대 연극영화학과를 졸업하고, 홍성군의회 7대 전반기 의장을 지냈다. 현재 충청남도의회 교육위원장을 맡고 있다.
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