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26.05.26 09:31최종 업데이트 26.05.26 09:31
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6.3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 가운데 광역·기초단체장과 국회의원 보궐선거는 주목받고 있지만, 광역·기초 의원에 출마하는 후보들은 언론조차 덜 주목하고 있다. 유권자들의 알권리와 풀뿌리지방자치 선거에서 소외받지 않고 지역에서 열심히 뛰고 있는 홍성 지역 기초의원 선거구에 이어 광역의원 출마자들의 공약 등을 독자들에게 소개한다.[기자말]

6.3지방선거 광역의원 제1선거구에서는 1명의 충남도의원이 선출된다.

제1선거구인 홍성·홍북읍은 면단위 지역보다 젊은층이 주로 거주하는 곳으로 진보성향의 후보가 강세를 보이는 곳이다. 특히, 충남도청이 있는 내포신도시는 외부 인구 유입으로 30, 40대가 많다.

그래서일까. 지난 7회 지방선거에서는 민주당 후보가 당선됐지만, 이어진 8회 지방선거에서는 국민의힘 후보가 당선됐다. 따라서, 이번 선거에서는 어느 당이 유리하다고 볼 수 없는 곳으로, 민주당은 문정균, 국민의힘은 이상근 후보가 맞대결을 벌인다.

민주당 문정균 후보는 이번이 첫 도전이며, 국민의힘 이상근 후보는 현역 도의원으로 재선에 도전한다. 각 후보의 공약과 각오를 들어봤다.(순서는 기호순이다)

홍성군 충남도의원 제1선거구, 민주당 문정균, 국힘 이상근 후보(사진, 왼쪽부터)중앙선관위 누리집 갈무리

■민주당 문정균

"문정균이 심폐소생으로 멈춰버린 충남의 심장을 다시 뛰게 하겠습니다."

도시정책 전문가인 문정균 후보는 정치신인으로 이번이 첫 도전이다. 문 후보는 3명이 나선 경선을 어렵게 통과했다. 공식 선거운동 하루 전인 지난 20일 늦은 선거사무소 개소식을 연 문 후보는 정치신인임에도 당당한 자신감으로 총력 선거운동에 돌입했다.

문 후보는 ▲소아 전문 응급 24시 센터 확대 ▲광역 교통 확대(내포-서울) ▲홍성·내포 단일 패스 ▲공공기관 2차 이전 주요시설 유치 ▲국가사업 지역화 ▲빈집 활동 최대 1억 지원(유형별 심사 통과 시) ▲원도심-내포 상생 경제 완성 등을 약속했다.

문 후보는 "내포 혁신도시와 홍성의 구도심인 홍성읍이 대한민국 지역 균형발전의 좋은 사례로 남을 수 있도록 하겠다"면서 "홍성의 원도심 또한 함께 살아나는 길을 찾을 수 있도록 고민하고 최선을 다하겠다. 반드시 본선에서 승리해 말이 아니라 결과로 평가받겠다"는 포부를 전했다.

문 후보는 광운대학교 대학원 건설법무학과를 졸업한 건설법무학 박사로, 현재 더불어민주당 정책위원회 부의장, 내포혁신도시발전특별위원회 대표를 맡고 있다.

■국민의힘 이상근

"원도심은 다시 살리고 내포는 제대로 키우겠습니다."

제7대 홍성군의원을 지낸 뒤 재선 도전에 나선 이상근 후보는 ▲아이·어르신·소외계층 모두가 행복한 홍성 ▲도시의 가치를 높이는 명품 교육 인프라 유치 ▲대학과 지역경제가 함께 살아나는 활력 도시 ▲역사와 문화가 살아 숨 쉬는 체류형 관광 도시 등 4가지 핵심 공약을 내세웠다.

이 후보는 "(군민들이) 얼마나 고단하게 살아오고 많은 것을 견뎌왔는지 군민의 두 손을 꼭 잡으면 알 수 있다"면서 "군민이 웃는 그날까지 절대 손을 놓지 않겠다"며 "홍성군민 앞에 늘 겸손하겠다"는 각오를 밝혔다.

그러면서 "홍성군민이 실제로 느끼는 변화를 만들겠다"며 "장사가 되는 거리, 아이 키우기 좋은 환경, 어르신이 외롭지 않은 동네를 위해 두 번 믿어준다면 두 배로 갚겠다"면서 지지를 호소했다.

이 후보는 중앙대 연극영화학과를 졸업하고, 홍성군의회 7대 전반기 의장을 지냈다. 현재 충청남도의회 교육위원장을 맡고 있다.
#홍성군지방선거 #충남도의원 #민주당문정균 #국힘이상근

6.3 지방선거
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