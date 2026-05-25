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26.05.25 19:46최종 업데이트 26.05.25 19:46
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광명시갑 지역구 의원인 더불어민주당 임오경 국회의원이 유세차에 올라 광명시의 확실한 발전을 위해 민주당 후보들에게 힘을 모아달라고 호소하고 있다.한수원

25일 오후 경기도 광명시의 중심가인 철산동 로데오거리가 뜨거운 선거 열기로 가득 찼다. 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 광명시를 찾아 시민들과 만나는 집중유세를 펼치며 표심 공략에 나섰다.

이날 유세 현장에는 평일 오후 시간임에도 불구하고 추 후보를 보기 위해 모여든 광명시민들과 지지자들로 인산인해를 이뤘다. 파란색 풍선과 피켓을 든 지지자들은 음악에 맞춰 연신 추미애 후보의 이름을 연호하며 철산역 일대의 분위기를 뜨겁게 달궜다.

이번 집중유세는 단순한 도지사 후보의 방문을 넘어, 광명 지역 민주당 세력이 총집결하는 '원팀 유세'의 장이었다. 지역구를 둔 임오경(광명갑), 김남희(광명을) 국회의원, 그리고 이번 선거에 출마한 광명시의원 후보들이 유세차에 올라 지지를 호소했다.

3선에 도전하는 더불어민주당 박승원 광명시장 후보가 추미애 경기도지사 후보와 함께 철산동 로데오거리에서 열린 집중유세에서 광명의 중단 없는 발전과 3기 신도시를 수도권 핵심 일자리 거점으로 만들겠다는 비전을 밝히고 있다.한수원

특히 3선에 도전하며 "시정의 연속성과 중단 없는 발전"을 강조한 박승원 광명시장 후보는 유세차에 올라 광명의 미래 100년을 결정할 핵심 현안인 '광명시흥 3기 신도시'에 대한 강한 포부와 비전을 밝혔다. 박 후보는 연설을 통해 "지금 광명은 대규모 재개발·재건축과 광명시흥 3기 신도시 조성 등 대변혁의 한가운데에 서 있다"라며, "이 중요한 골든타임에 필요한 사람은 초보자가 아니라 실적으로 증명한 유능한 행정 전문가"라고 목소리를 높였다.

이어 박 후보는 "광명시흥 3기 신도시를 단순히 서울의 배후도시로 만들지 않고, 판교테크노밸리의 3배에 달하는 자족용지를 확보해 첨단기업을 유치하겠다"라며 "올림픽공원 3배 규모의 녹지 공간을 갖춘 자족형 명품 명품도시를 시가 주도적으로 완성하겠다"고 약속하며 지지자들의 큰 환호를 이끌어냈다.

25일 오후 광명 집중유세 현장에 도착한 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 유세차에 오르기 전 시민들에게 인사를 하고 있다.한수원

유세 현장에 도착한 추미애 경기도지사 후보는 곧바로 유세차에 오르는 대신, 거리에서 기다리던 시민들 곁으로 향했다. 시민들의 셀카 요청에 응하고 눈을 맞추며 친근한 행보를 이어가자 현장의 열기는 최고조로 달아올랐다. 이후 유세차에 오른 추 후보는 특유의 힘 있고 카리스마 넘치는 어조로 본격적인 연설을 시작했다.

추 후보는 광명시가 가진 발전 잠재력을 높이 평가하며 "박승원 광명시장 후보가 그동안 다져온 기초 위에 경기도의 강력한 재정과 행정력을 결합하겠다"고 선언했다. 특히 광명·시흥 3기 신도시의 조속한 추진은 물론, 신천-하안-신림선 및 GTX 노선 추진을 포함한 광역교통망 확충 등 광명시민들의 숙원 사업을 시원하게 뒷받침할 것을 공약했다.
#광명시 #선거유세 #더불어민주당 #추미애 #경기도지사후보

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