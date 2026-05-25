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25일 오후 광명 집중유세 현장에 도착한 더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 유세차에 오르기 전 시민들에게 인사를 하고 있다.한수원
유세 현장에 도착한 추미애 경기도지사 후보는 곧바로 유세차에 오르는 대신, 거리에서 기다리던 시민들 곁으로 향했다. 시민들의 셀카 요청에 응하고 눈을 맞추며 친근한 행보를 이어가자 현장의 열기는 최고조로 달아올랐다. 이후 유세차에 오른 추 후보는 특유의 힘 있고 카리스마 넘치는 어조로 본격적인 연설을 시작했다.
추 후보는 광명시가 가진 발전 잠재력을 높이 평가하며 "박승원 광명시장 후보가 그동안 다져온 기초 위에 경기도의 강력한 재정과 행정력을 결합하겠다"고 선언했다. 특히 광명·시흥 3기 신도시의 조속한 추진은 물론, 신천-하안-신림선 및 GTX 노선 추진을 포함한 광역교통망 확충 등 광명시민들의 숙원 사업을 시원하게 뒷받침할 것을 공약했다.
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