한수원

3선에 도전하는 더불어민주당 박승원 광명시장 후보가 추미애 경기도지사 후보와 함께 철산동 로데오거리에서 열린 집중유세에서 광명의 중단 없는 발전과 3기 신도시를 수도권 핵심 일자리 거점으로 만들겠다는 비전을 밝히고 있다.특히 3선에 도전하며 "시정의 연속성과 중단 없는 발전"을 강조한 박승원 광명시장 후보는 유세차에 올라 광명의 미래 100년을 결정할 핵심 현안인 '광명시흥 3기 신도시'에 대한 강한 포부와 비전을 밝혔다. 박 후보는 연설을 통해 "지금 광명은 대규모 재개발·재건축과 광명시흥 3기 신도시 조성 등 대변혁의 한가운데에 서 있다"라며, "이 중요한 골든타임에 필요한 사람은 초보자가 아니라 실적으로 증명한 유능한 행정 전문가"라고 목소리를 높였다.이어 박 후보는 "광명시흥 3기 신도시를 단순히 서울의 배후도시로 만들지 않고, 판교테크노밸리의 3배에 달하는 자족용지를 확보해 첨단기업을 유치하겠다"라며 "올림픽공원 3배 규모의 녹지 공간을 갖춘 자족형 명품 명품도시를 시가 주도적으로 완성하겠다"고 약속하며 지지자들의 큰 환호를 이끌어냈다.