노관규 후보 캠프 제공

무소속 노관규 순천시장 후보무소속 노관규 순천시장 후보와 관련된 녹취 내용이 공개되면서 논란이다. 해당 녹취에는 대선 무렵의 더불어민주당 내부 상황과 함께, 윤석열 당시 국민의힘 후보의 당선을 기대하는 듯한 발언이 담긴 것으로 전해진다. 이에 대해 노 후보 측은 언론에 "해당 녹취는 발언 시점과 맥락 등 실체적 사실관계가 다른 왜곡된 내용"이라며 "마치 대선 직전 발언인 것처럼 정치적으로 악용하고 있다"고 밝혔다.해당 녹취 속 발언자는 자신이 과거 이재명 후보 선거대책 조직에서 활동했던 사실을 언급하면서도 '정권이 교체되는 것이 맞다', '이재명이 중간에 꼬부라져 당이 딱 쪼개졌으면' 등의 취지로 말한 것으로 알려졌다.이와 관련 더불어민주당 전남도당은 지난 24일 성명을 내고 "보도 내용이 사실이라면 민주당과 순천시민을 기만한 중대한 정치적 배신"이라고 노 후보를 비판했다.이번 논란은 한 제보자가 제공한 녹취 내용을 바탕으로 시작됐다. 녹취 속 참석자 두 명은 2022년 대선을 앞둔 정치 상황과 민주당 내부 권력 구도, 정권 교체 가능성 등을 놓고 대화를 나눈다.녹취에서 C씨는 "오늘 윤석열이가 돼가지고 정권이 딱 넘어가 버렸으면 좋겠는데"라고 말했고, 이에 노 후보로 추정되는 인물은 "나도 지금 그 생각을 해보는데, 윤석열이가 될 것도 같은 생각이 든다"고 답한 것으로 전해졌다.이어 두 사람은 민주당 내부 상황과 향후 정치 구도에 대한 대화를 이어갔다. 녹취에는 '정권이 교체되는 것이 맞다', '정권이 교체되면 민주당 개판이 될 것'이라는 취지의 발언과 함께, '이재명이 중간에 꼬부라져 갖고', '당이 딱 쪼개졌으면' 등의 표현도 포함된 것으로 알려졌다.민주당 전남도당은 이와 관련 "당시 이재명 후보 캠프에서 역할을 맡았던 인물이 민주당 승리보다 정권 교체와 당내 혼란을 기대했다면 정치적 신의와 책임을 저버린 것"이라고 비판했다.전남도당은 최근 선거운동 과정에서 노 후보 측이 이재명 대통령 관련 영상과 '일 잘하는 대통령' 메시지를 활용한 점도 문제 삼았다. 성명에서 "과거 발언 의혹과 현재의 선거 홍보가 정면으로 배치된다"며 "필요할 때만 민주당과 이재명 대통령을 앞세우는 기회주의적 정치 행태"라고 비판했다.지난 23일 진행된 순천시장선거 후보자 토론회 당시 손훈모 민주당 순천시장 후보가 노관규 후보에게 녹취 관련 질문을 하자, 노 후보는 "정치적 프레임을 잘못 짜셨다"며 "날짜를 확인하라"고 일축했다. 이와 관련 노 후보 캠프 측도 "해당 녹취는 발언 시점과 맥락 등 실체적 사실관계가 다른 왜곡된 내용"이라며 "마치 대선 직전 발언인 것처럼 정치적으로 악용하고 있다"고 반박했다.지역 정치권에서는 녹취의 실제 발언 주체와 녹음 시점, 대화 경위 등을 둘러싼 추가 공방이 이어질 가능성이 크다는 관측이 나오고 있다.