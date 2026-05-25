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6·3 지방선거를 9일 앞둔 5월 25일, 국민의힘 박완수 경남도지사 후보가 사천읍시장을 찾아 집중유세를 펼쳤다.6·3 지방선거를 9일 앞둔 25일, 국민의힘 박완수 경남도지사 후보가 사천시 사천읍시장을 찾아 집중 유세를 펼쳤다. 이날 국민의힘 박동식 사천시장 후보와 도·시의원 후보들, 선거 운동원들이 총출동해 시민들의 지지를 호소했다.박완수 후보는 유세 서두에서 "사천을 발전시킬 도지사는 말만 하는 사람이 아니라, 실천하고 경험과 능력을 갖춘 사람이어야 한다"며 사천시민들의 소중한 한 표를 당부했다. 이어 그는 "저 박완수와 박동식 시장, 서천호 의원이 삼각 체제를 이루면 사천 발전을 해낼 수 있다"고 강조했다.박 후보는 앞서 사천지역 공약으로 프랑스 툴루즈를 모델로 한 우주항공복합도시 조성 청사진을 발표한 바 있다. AI우주항공 과학영재학교 설립, 항공 MRO 콤플렉스 구축, 우주항공테마파크 조성, 사천공항 국제공항 승격 등이 핵심이다.이날 박 후보는 유세의 상당 부분을 민주당 비판에 할애했다. 그는 "더불어민주당이 국회 다수를 차지한 뒤 법을 마음대로 만들고, 판결이 마음에 안 들면 판사와 대법원장까지 압박한다"며 "과거 군사 정부 시절에도 사법부만큼은 손대지 않았다"고 지적했다.