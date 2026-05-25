오마이뉴스 장재완

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 9일 앞둔 25일 오후 대전 서구 탄방동 국민의힘 이장우 대전시장 후보 선거 캠프를 방문했다. 이 자리에서 박 전 대통령은 이 후보를 "저와 오랜 세월을 함께한 동지"라고 부르며 "좋은 결과가 있기를 바란다"고 말했다. 사진은 대전지역 후보들과 함께 사진 촬영을 하는 장면.더불어민주당 대전광역시당이 박근혜 전 대통령의 이장우 국민의힘 대전시장 후보 캠프 방문과 관련해 "전직 대통령 뒤에 숨지 말고 대전의 미래를 말하라"고 비판했다.민주당 대전시당 6·3 지방선거 선거대책위원회는 25일 논평을 내고 "얼마나 궁색하면 대구에 칩거하던 전직 대통령까지 대전으로 불러냈겠는가"라며 "이장우 후보를 비롯한 국민의힘 후보자들의 다급한 행보가 애처롭다"고 밝혔다.앞서 박근혜 전 대통령은 이날 오후 대전 서구 탄방동에 있는 이장우 대전시장 후보 선거 캠프를 방문했다. 박 전 대통령은 이 자리에서 이 후보를 "저와 오랜 세월을 함께한 동지"라고 부르며 "좋은 결과가 있기를 바란다"고 말했다.민주당 대전시당은 이를 두고 "이장우 후보는 선거 내내 막말과 비방으로도 뒤처지는 판세를 극복하지 못하자 전직 대통령의 치맛자락까지 붙잡고 읍소한단 말인가"라고 비판했다.이어 "위대한 대전시민은 과거가 아닌 미래를 선택할 것"이라며 "이장우 후보가 바라봐야 할 곳은 전직 대통령이 아니라 대전의 시민들"이라고 강조했다.그러면서 "전직 대통령 뒤에 숨는 것이 능사가 아니라는 것을 명심하기 바란다"고 덧붙였다.