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더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장(왼쪽)이 25일 전북 전주시 전북대 옛 정문 앞에서 열린 유세에서 이원택 전북지사 후보에 대한 유권자의 지지를 호소하고 있다. 2026.5.25- 공천 과정부터 시끌벅적했던 전북 상황도 예사롭지 않다. 25일 공표된 CBS-KSOI 조사에 따르면, 무소속 김관영 후보 44.1% 민주당 이원택 후보 40.0%로 김관영 후보가 오차범위 내에서 선두였다. 특히 민주당 지지층의 마음이 김관영 41.6%, 이원택 48.3%으로 확연하게 나뉘어 있었다. 다만 당선 가능성에서는 김관영 45.4%, 이원택 46.1%로 이 후보가 오차범위 내에서 근소하게 높은 것으로 나타났다. 약 일주일 전 실시된 KBS전주-엠브레인퍼블릭 결과도 비슷했다.- 오늘 자 <조선일보>의 전북 현지 르포를 보면, 혼란스러운 민심을 엿볼 수 있다. 김관영 후보 지지층의 핵심 사유는 김 후보의 금품 살포 의혹 당시 정청래 지도부가 본인 해명도 듣지 않고 당일 긴급 제명한 것과 달리, 이원택 후보의 식사비 대납 의혹에는 '혐의 없음' 결론 내린 일은 이중잣대라는 것. 반면에 김관영 후보의 금품 살포 의혹 자체가 문제이고, 새만금 잼버리 때 제대로 대처하지 못했다며 이원택 후보를 지지한다는 목소리도 많았다.- 분위기를 감지한 민주당은 전북 민심에 공을 들이는 모양새다. 이날(25일) 정청래 대표는 전북 정읍에서 현장 선대위를 열고 "이재명 대통령도 민주당, 전북도지사도 민주당, 국회의원도 민주당일 때 전북이 더 발전할 수 있다"고 말했다. 또한 "민주당에게 부족하고 서운한 점 있더라도 지금까지 사랑해주신 만큼 저희 민주당 소속 후보들을 아끼고 선택해달라"고 했다. 동시에 중앙에서는 김관영 후보가 최근 한 라디오에서 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적 있다"고 발언한 것을 두고 "허위로 대통령 이름까지 끌어들여 선거에 악용"한다며 사과를 요구하는 등 공세 수위를 높여가는 중. 물론 김관영 후보 또한 "중앙당 지도부는 자중하기는커녕 전북 선거에 과도하게 개입하고 있다"고 맞받아쳤다.1) CBS-KSOI* 5월 23~24일 전북 성인 1,015명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).