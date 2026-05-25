김경희 캠프

국민의힘 김경희 이천시장 후보와 시·도의원 후보들이 25일 관고전통시장을 찾아 장보기 행사를 진행하며 지역 상권 활성화 공약을 발표했다.국민의힘 김경희 이천시장 후보와 시·도의원 후보들이 25일 관고전통시장을 찾아 장보기 행사를 진행하며 지역 상권 활성화 공약을 발표했다.이날 오전 11시 열린 행사에는 김경희 후보를 비롯한 국민의힘 후보들이 참석해 시장 상인들과 시민들을 만나 현장 민심을 청취했다. 후보들은 지난해 말 관고전통시장에 도입된 '행복쇼핑카트'를 직접 이용해 시장 곳곳을 돌며 물품을 구매하고 상인들의 애로사항과 건의사항을 들었다.행복쇼핑카트는 시장을 찾은 시민들이 무거운 짐을 보다 편리하게 이동할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 편의시설이다. 특히 고령층과 가족 단위 방문객들의 이용 편의를 높이기 위해 도입됐으며 현재 관고전통시장에 50대가 운영되고 있다.김경희 후보는 행사 직후 "전통시장과 골목상권은 단순한 상업 공간이 아니라 시민들의 삶과 정이 살아 있는 생활경제의 중심"이라며 "꺼진 상가에 다시 불을 켜고 골목에 활력을 되살리는 시장이 되겠다"고 밝혔다.이날 김 후보는 지역경제 활성화를 위한 주요 공약도 함께 제시했다. 주요 내용은 ▲ 지역화폐 연 300억 원 발행 ▲ 공실 상가 무상 팝업스토어 운영 ▲ 골목상권 연합 마케팅 지원 확대 ▲ 버스킹 상설무대 조성 ▲ 상권활성화센터 기능 강화 ▲ 관고전통시장 주차환경 개선 등이다.특히 관고시장 주변 주차 문제 해결 방안도 강조했다. 김 후보는 "시장 활성화를 위해서는 시민들이 편하게 방문할 수 있는 환경이 가장 중요하다"며 "시장 주변 노후 건물을 매입해 250~300면 규모의 주차장을 조성하겠다"고 밝혔다.앞서 이천시는 지난 2월 상권활성화센터를 개소하고 지역 상권 회복 지원 사업을 추진해왔다. 또 4월부터는 지역화폐 충전 인센티브와 결제 캐시백 확대 등을 포함한 '2026 이천시 경기활성화페스타 10+10' 사업도 진행 중이다.김 후보는 "소상공인의 하루 매출이 살아야 지역경제도 살아난다"며 "지역화폐와 주차장, 문화공연, 공실 상가 활용 정책 등을 연계해 시민이 찾고 상인이 웃는 상권을 만들겠다"고 말했다.