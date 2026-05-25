========================= 1 "논산 국방산단, 여당이 챙긴다"… 한병도 원내대표, 특별지원단장 맡기로 - 오마이뉴스
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26.05.25 18:01최종 업데이트 26.05.25 18:01
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더불어민주당 오인환 논산시장 후보와 한병도 원내대표, 황명선 최고위원이 25일 논산시 내동 오인환 후보 선거사무실에서 열린 ‘국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원 기자간담회’에 앞서 손을 맞잡고 필승을 다짐하고 있다.서준석

더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 논산시를 찾아 국방국가산업단지와 방산혁신클러스터 조성을 당 차원의 핵심 과제로 추진하겠다고 밝혔다. 특히 한 원내대표는 민주당 원내대표 직속 '국가국방산단 특별지원단' 단장을 직접 맡겠다고 공개 약속하며 논산시 지원 의지를 분명히 했다.

한 원내대표는 이날 오전 11시 30분 논산시 내동 오인환 논산시장 후보 선거사무실에서 열린 '국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원을 위한 현장 기자간담회'에서 "논산을 명실상부한 K-방산 중심도시로 성장시키도록 민주당이 입법과 예산을 전폭 지원하겠다"고 말했다.

이날 간담회에는 황명선 더불어민주당 최고위원과 오인환 논산시장 후보가 함께 참석했다. 현장에는 국방산단 관련 지원 요청서와 방산혁신클러스터 추진 현황, 특별법 추진 방향 등이 담긴 자료도 공개됐다.

한병도 민주당 원내대표 "논산시 K-방산 중심도시로 성장 지원" 더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 논산시를 찾아 국방국가산업단지와 방산혁신클러스터 조성을 당 차원의 핵심 과제로 추진하겠다고 밝혔다. 한병도 원내대표는 “논산은 군 기관 집적지이자 국방국가산업단지, 국방미래기술연구센터를 중심으로 첨단 방산 생태계를 구축할 최적의 조건을 갖춘 곳”이라며 “연구개발부터 시험·실증, 기업 유치, 인재 양성까지 선순환하는 완성형 방산벨트를 만들어야 한다”고 강조했다. ⓒ 서준석


한병도 원내대표는 "논산은 군 기관 집적지이자 국방국가산업단지, 국방미래기술연구센터를 중심으로 첨단 방산 생태계를 구축할 최적의 조건을 갖춘 곳"이라며 "연구개발부터 시험·실증, 기업 유치, 인재 양성까지 선순환하는 완성형 방산벨트를 만들어야 한다"고 강조했다.

특히 그는 "방산혁신클러스터 조성 사업은 현재 국가사업으로 제안돼 있으며 6월 발표를 앞두고 있다"며 "현실화될 수 있도록 함께 노력하겠다. 이 사업은 500억 원 규모"라고 설명했다. 이어 "민주당은 논산 국방산단 활성화를 단순한 지역사업이 아니라 중앙당 차원의 중점 추진 과제로 격상시키겠다"며 "대표 직속 추진단을 구성해 직접 챙기겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 논산시 내동 오인환 논산시장 후보 선거사무실에서 열린 ‘국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원 기자간담회’에서 민주당 차원의 논산 국방국가산단 지원 계획과 특별지원단 구성 방안을 설명하고 있다.서준석

현장에서 한 원내대표는 황명선 최고위원의 제안에 따라 '국가국방산단 특별지원단' 단장직을 수락했다. 황 최고위원은 부단장을 맡기로 했으며, 오인환 후보도 위원으로 참여하는 형태의 당내 지원 체계가 논의됐다.

황명선 더불어민주당 최고위원이 25일 논산시 내동 오인환 논산시장 후보 선거사무실에서 열린 ‘국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원 기자간담회’에서 논산 국방국가산단 활성화와 방산혁신클러스터 추진 필요성에 대해 설명하고 있다.서준석

황명선 최고위원은 이날 "논산 발전의 절호의 기회가 왔다"고 강조했다. 황 최고위원은 "국가국방산업단지는 단순한 산업단지가 아니라 대한민국 방산 4대 강국 도약의 핵심 거점"이라며 "논산은 드론·무인로봇 중심의 첨단 방산 제조업을 육성하게 될 것"이라고 말했다.

그는 이어 "지난주 국회에서 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 20여 개 방산기업 관계자들과 만나 논산 국방산단 추진 방향을 논의했다"며 "기업들이 스스로 찾아올 수 있도록 세제 혜택과 R&D 지원, 방산 가점 제도 등을 법과 제도로 만들어야 한다"고 설명했다.

황 최고위원은 또 "국방전력정책기본법과 방위산업발전법 개정안을 이미 국회에 제출했다"며 "논산 국방산단 조성과 지원에 관한 특별법도 한병도 원내대표와 공동 발의할 예정"이라고 밝혔다.

오인환 더불어민주당 논산시장 후보가 25일 논산시 내동 선거사무실에서 열린 ‘국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원 기자간담회’에서 국방국가산단 특별법 제정과 방산기업 유치를 위한 중앙당 지원 필요성을 설명하고 있다.서준석

오인환 후보는 이날 국회와 중앙당에 전달한 지원 요청서를 통해 국방산단 특별법 제정과 국비 지원 확대를 공식 요청했다.

오 후보는 "논산 국방국가산업단지는 향후 10년 논산의 미래 먹거리가 달린 사업"이라며 "산단 활성화를 뒷받침할 법적 기반과 전력·용수·진입도로 등 SOC 인프라 지원이 절실하다"고 말했다. 이어 "한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 같은 글로벌 방산기업과 국방 공공기관이 논산에 둥지를 틀 수 있도록 중앙당의 강력한 지원이 필요하다"고 강조했다.

이날 공개된 자료에 따르면 충남도와 논산시는 총사업비 499억 원 규모의 'AI 국방로봇 특화 방산혁신클러스터' 사업을 추진 중이다. 논산 국방국가산단과 연계해 AI·무인화 기반 첨단 방산 생태계를 구축한다는 구상이다.

또 황명선 최고위원과 오인환 후보 측은 국방산단 활성화를 위한 특별법 제정, 지방투자촉진보조금 상향, 방산기업 세제 혜택 확대, 국방 공공기관 유치 등을 핵심 지원 과제로 제시했다.

한병도 원내대표는 간담회 말미에 "속도감 있는 국방국가산단 조성과 대기업 유치는 힘 있는 집권여당 후보만이 완성할 수 있다"며 "중앙정부와 국회, 지방정부가 핫라인으로 연결된 원팀 체제가 논산 발전의 동력이 될 것"이라고 말했다.
덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#한병도 #오인환 #황명선 #논산시 #국방국가산단

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