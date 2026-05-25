서준석

▲ 한병도 민주당 원내대표 "논산시 K-방산 중심도시로 성장 지원" 더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 논산시를 찾아 국방국가산업단지와 방산혁신클러스터 조성을 당 차원의 핵심 과제로 추진하겠다고 밝혔다. 한병도 원내대표는 “논산은 군 기관 집적지이자 국방국가산업단지, 국방미래기술연구센터를 중심으로 첨단 방산 생태계를 구축할 최적의 조건을 갖춘 곳”이라며 “연구개발부터 시험·실증, 기업 유치, 인재 양성까지 선순환하는 완성형 방산벨트를 만들어야 한다”고 강조했다. ⓒ 서준석

더불어민주당 오인환 논산시장 후보와 한병도 원내대표, 황명선 최고위원이 25일 논산시 내동 오인환 후보 선거사무실에서 열린 ‘국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원 기자간담회’에 앞서 손을 맞잡고 필승을 다짐하고 있다.더불어민주당 한병도 원내대표가 25일 논산시를 찾아 국방국가산업단지와 방산혁신클러스터 조성을 당 차원의 핵심 과제로 추진하겠다고 밝혔다. 특히 한 원내대표는 민주당 원내대표 직속 '국가국방산단 특별지원단' 단장을 직접 맡겠다고 공개 약속하며 논산시 지원 의지를 분명히 했다.한 원내대표는 이날 오전 11시 30분 논산시 내동 오인환 논산시장 후보 선거사무실에서 열린 '국방국가산단 첨단방위산업 집적화 지원을 위한 현장 기자간담회'에서 "논산을 명실상부한 K-방산 중심도시로 성장시키도록 민주당이 입법과 예산을 전폭 지원하겠다"고 말했다.이날 간담회에는 황명선 더불어민주당 최고위원과 오인환 논산시장 후보가 함께 참석했다. 현장에는 국방산단 관련 지원 요청서와 방산혁신클러스터 추진 현황, 특별법 추진 방향 등이 담긴 자료도 공개됐다.한병도 원내대표는 "논산은 군 기관 집적지이자 국방국가산업단지, 국방미래기술연구센터를 중심으로 첨단 방산 생태계를 구축할 최적의 조건을 갖춘 곳"이라며 "연구개발부터 시험·실증, 기업 유치, 인재 양성까지 선순환하는 완성형 방산벨트를 만들어야 한다"고 강조했다.특히 그는 "방산혁신클러스터 조성 사업은 현재 국가사업으로 제안돼 있으며 6월 발표를 앞두고 있다"며 "현실화될 수 있도록 함께 노력하겠다. 이 사업은 500억 원 규모"라고 설명했다. 이어 "민주당은 논산 국방산단 활성화를 단순한 지역사업이 아니라 중앙당 차원의 중점 추진 과제로 격상시키겠다"며 "대표 직속 추진단을 구성해 직접 챙기겠다"고 밝혔다.