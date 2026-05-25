용인시민신문

더불어민주당 현그낵 후보와 국민의힘 이상일 후보6·3 지방선거 용인특례시장 선거에 출마한 더불어민주당 현근택·국민의힘 이상일·개혁신당 송창훈 후보는 선거관리위원회 5대 공약을 제출했다. 세 후보 모두 반도체와 교통이라는 용인의 핵심 현안을 공약에 담으면서도 해법과 우선순위에서 차이를 보였다.현근택 더불어민주당 후보의 공약은 반도체 국가산단 조기 완성에서 출발해 에너지·금융까지 이어지는 구조다. 현 후보는 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 내 삼성전자 1기 팹(공장)을 임기 내에 가동시키겠다고 공약했다. 이를 위해 시장 직속 조기 가동 상황실을 신설하고, 2026년까지 토지 보상을 마무리한 뒤 2027년 부지 조성 공사에 착수하겠다고 했다.2호 공약은 용인분당급행철도·경기남부광역철도·중부권광역급행철도 신설과 신분당선 요금 인하를 포함한 교통혁명을 약속했다. 또 공공청사·주차장·유휴부지에 태양광 발전시설을 설치하고, 생산된 전력 수익을 시민에게 '햇빛연금'으로 돌려주는 '용인형 에너지기본소득'을 내세웠다.글로벌 소부장·팹리스·R&D 기업을 유치하는 반도체 배후도시 연계 경제자유구역 지정, 청년 창업기업과 반도체 스타트업을 위한 5000억 원 규모 벤처 투자펀드 조성도 약속했다.이상일 국민의힘 후보는 임기 중 추진해 온 반도체 프로젝트의 안정적 완성을 1번 공약으로 내세웠다. 반도체 산단과 일반산단의 인허가 신속 처리, 산학연 협력 기반의 '용인형 반도체 아카데미' 구축, 소재·부품·장비와 설계 기업 유치를 통한 생태계 확장을 담았다.2호 공약으로 교통 인프라 개선도 약속했다. 광역철도·도시철도 신설·연장과 격자형도로망 확충, 스마트 교통체계 도입 등이다. 또 어르신 통합돌봄, 국공립 어린이집 확충, 청년 주거·일자리 지원, 동네별 생활SOC 확충 등 생애주기별 맞춤형 복지도 제시했다. 이와 함께 소상공인 지원·전통시장 현대화·지역화폐 확대·청년 창업 지원을 통한 지역경제 활성화를 약속했고, AI 예술융합고 설립과 통학로 안전 개선 등 교육도시 구현을 공약했다.송창훈 후보는 결이 좀 달랐다. 신규 노선 신설보다 기존 노선 재편과 환승 품질 개선으로 '기다림이 덜한 교통'을 실현하겠다고 했다. 또 에버랜드·한국민속촌 등 기존 관광자산과 K팝 공연장을 연결하는 복합문화거점 '머무는 용인' 조성이다.반도체 인재양성센터 설립과 산학협력을 통한 시민 일자리 창출, 용인특례시에 걸맞은 광역시 수준의 행정·재정 권한 확보, 층간소음 저감 기준 강화와 에너지 절약형 주거환경 확대를 담은 친환경 공동주택 기준 강화도 공약했다.