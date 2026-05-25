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박근혜 전 대통령이 2016년 7월 28일 여름휴가 차 울산을 방문해 태화강 십리대숲과 동구 대왕암공원 등을 둘러본 후 남구 신정시장에서 돼지국밥으로 점심을 해결할 때 지지자들이 사진을 찍고 있다청와대
박근혜 전 대통령이 오는 27일 오후 3시 울산 신정시장에서 국민의힘 김두겸 울산시장 후보 지원 유세에 나설 예정이다.
박 전 대통령은 과거 당 대표를 지낼 때와 대통령으로 재직할 때 수차례 신정시장을 찾은 바 있다. 대통령이던 지난 2016년 7월 휴가 때는 신정시장에서 점심으로 돼지국밥을 먹는 등 시장상인들과 인연도 있다.
이처럼 박 전 대통령이 6.3지빙선거 사전 투표일(29~30일)을 이틀 앞두고 전격 울산의 선거 일번지를 찾으면서 국민의힘은 보수 결집에 전력할 것으로 보인다.
앞서 공식 선거운동 개시 후 첫 주말인 지난 22일에는 김문수 명예선대위원장과 나경원 의원, 송언석 원내대표 등 국민의힘 중진 인사들이 잇따라 울산을 찾아 김두겸 후보 지원 유세에 나서면서 선거 분위기를 끌어올렸다.
김문수 김두겸 선대위 명예선대위원장은 이날 김두겸 후보와 함께 현대자동차·현대중공업 퇴근길 인사에 나서 노동자들을 만났다.
이어 송언석 원내대표도 김 후보와 함께 남구 수암시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 민생 현안을 청취하며 지지를 호소했다.
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