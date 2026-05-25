청와대

박근혜 전 대통령이 2016년 7월 28일 여름휴가 차 울산을 방문해 태화강 십리대숲과 동구 대왕암공원 등을 둘러본 후 남구 신정시장에서 돼지국밥으로 점심을 해결할 때 지지자들이 사진을 찍고 있다박근혜 전 대통령이 오는 27일 오후 3시 울산 신정시장에서 국민의힘 김두겸 울산시장 후보 지원 유세에 나설 예정이다.박 전 대통령은 과거 당 대표를 지낼 때와 대통령으로 재직할 때 수차례 신정시장을 찾은 바 있다. 대통령이던 지난 2016년 7월 휴가 때는 신정시장에서 점심으로 돼지국밥을 먹는 등 시장상인들과 인연도 있다.이처럼 박 전 대통령이 6.3지빙선거 사전 투표일(29~30일)을 이틀 앞두고 전격 울산의 선거 일번지를 찾으면서 국민의힘은 보수 결집에 전력할 것으로 보인다.앞서 공식 선거운동 개시 후 첫 주말인 지난 22일에는 김문수 명예선대위원장과 나경원 의원, 송언석 원내대표 등 국민의힘 중진 인사들이 잇따라 울산을 찾아 김두겸 후보 지원 유세에 나서면서 선거 분위기를 끌어올렸다.김문수 김두겸 선대위 명예선대위원장은 이날 김두겸 후보와 함께 현대자동차·현대중공업 퇴근길 인사에 나서 노동자들을 만났다.이어 송언석 원내대표도 김 후보와 함께 남구 수암시장을 찾아 상인과 시민들을 만나 민생 현안을 청취하며 지지를 호소했다.