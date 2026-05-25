민주-진보 울산광역시장 후보단일화 합의에 따라 민주당 김상욱-진보당 김종훈 후보의 여론조사 경선(23~24일)이 진행 중이던 24일 오전 11시쯤, 김상욱 후보가 여론조사 중단을 선언하면서 지방선거 판세가 혼란에 휩싸였다. (관련기사 : 김상욱 측, 울산시장 단일화 여론조사 중단 선언... "조직적 개입 의심") 이에 진보당 중앙당이 25일 민주당 김상욱 후보의 공식 사과와 해명을 촉구하고 나섰다. 진보당 신창현 사무총장은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "민주당 김상욱 후보 측의 일방적인 경선 중단 선언으로 단일화 절차가 파행에 이르러 울산시장 후보단일화 경선 결과가 예정대로 발표되지 못했다"고 밝혔다. 신 사무총장은 "무엇보다 심각한 문제는, 아직 종료되지도 않은 여론조사를 두고 김상욱 후보 측이 방송 출연 등을 통해 '국민의힘 역선택'을 기정사실인 것처럼 언급했다는 점"이라며 "이는 경선 결과를 미리 예단하고 단일화 절차 자체에 불신을 조장한 매우 무책임한 행동"이라고 밝혔다. 이어 "진보당이 여론조사기관에 확인한 결과, 기관 측은 김 후보 측에 '조사 협조율이 평소보다 다소 높은 상황이었다'는 취지로 설명했을 뿐, 조사 중단을 통보하지 않았다"며 "국민의힘 측의 조직적 개입 정황에 대해서도 '사전 협조율이 높아 개연성을 의심할 수는 있겠지만 단정할 수는 없다'고 밝혔다"고 덧붙였다. 그러면서 "김상욱 후보 측은 무엇을 근거로 경선 중단을 선언한 것인가"라며 "아직 발표되지도 않은 여론조사를 두고 '국민의힘 역선택'을 단정적으로 언급한 근거는 무엇이며 설사, 역선택이 있었다 하더라도 사전에 여론조사 데이터를 확인하지 않고서는 할 수 없는 발언 아닌가"라고 물었다. 또한 "조사 과정에 문제가 있다고 판단했다면 왜 사전에 협의 요청이나 문제 제기를 하지 않았으며 왜 첫날 조사가 완료된 이후 일방적으로 경선 중단을 선언한 것인가"라며 "이번 경선 중단 결정은 김상욱 후보 캠프의 단독 결정인가, 민주당 중앙당과 사전 협의가 있었는가"라고 물었다. 진보당 신창현 사무총장은 "이번 사태의 책임은 합의된 단일화 절차를 중단시키고 단일화를 파행으로 몰아간 김상욱 후보에게 있음을 분명히 밝힌다"며 "김상욱 후보는 단일화를 열망한 울산 시민들에게 즉각 사과하고, 합의된 절차에 따라 경선에 성실히 임해온 김종훈 후보와 진보당에 책임 있게 해명해야 한다"고 촉구했다. 또한 "민주당 역시 이번 사태의 책임에서 자유로울 수 없다"며 "당 대 당 합의로 추진된 선거연대를 특정 캠프의 일탈로 축소해서는 안 되기에 민주당 중앙당은 책임 있는 주체로서 즉각 사태 해결에 나서야 한다"고 요구했다. 이어 "김상욱이 되든 김종훈이 되든 힘을 모아 내란세력과 맞서 싸우라는 것이 울산 시민들의 뜻이었고, 이번 선거연대의 출발점이었다"며 "시민의 뜻 위에서 시작된 선거연대가 일부의 무책임한 행동으로 흔들려서는 안 된다"고 밝혔다. 김상욱 후보 "민주진보 수호 위해 욕먹을 각오로 고민과 결정, 이해 구한다" 한편 김상욱 후보는 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 "민주진보 단일화는 '민주진보 시민들의 전체 민의가 왜곡없이 반영되어 이기는 후보'를 준비하는 것이 핵심"이라고 밝혔다. 이어 "만약, 국민의힘 지지세력의 실질적 개입 또는 의사반영이 이루어지고, 그로 인해 민주진보 시민의 의사반영에 왜곡이 발생하여, 종국적으로 국민의힘이 원하는 단일화가 되어버린다면, 그래서 국민의힘 승리에 이바지하는 민주진보 단일화가 된다면, 여러분들은 받아들일 수 있나"라고 물었다. 그러면서 "이것은 국민의힘의 선거전략이 되어 버린다. 김두관 총괄선대본부장님께 이 부분에 대해 각별한 유의를 당부드렸다"며 "민주진보를 수호하기 위해 욕먹을 각오로 해야 할 고민과 결정이 있었음을 너그러이 이해 구한다"고 밝혔다. #울산시장 #단일화 구독하기 6.3 지방선거 이전글 국민의힘 경주시의원 비례후보 2명, '선거공보 미제출' 논란 다음글 박근혜 "이장우는 오랜 세월 함께한 동지... 좋은 결과 있기를" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기