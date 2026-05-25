▲이재명 대통령이 19일 경북 안동 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 2026.5.19연합뉴스 19일 한일정상회담 직후 조사된 이재명 대통령 고향 안동에서의 국정운영 지지도가 55.1%를 기록했다. 대통령 고향 안동에서 국정지지도가 공식적으로 확인된 것은 이번이 처음이다. 이 대통령의 전체 국정지지도가 평균 60%초중반 대를 기록하는 것을 감안할 때 고향에서의 지지율도 평균에 근접했다고 볼 수 있다. 1년 전인 21대 대통령 선거 당시 이 대통령 안동에서의 득표율은 31.28%였다. 고향에서 국정운영 지지도, 20대-60대까지 50% 이상...4050 특히 높아 한일정상회담 긍정 여론 62.3% ...이삼걸 민주당 안동시장 후보 지지층 긍정평가 85.4% 오마이뉴스 <오마이뉴스>가 여론조사기관 리얼미터에 의뢰해 지난 22일과 23일 양일간 안동시에 거주하는 18세 이상 남녀 508명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 이 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'는 평가가 55.1%(매우 잘함 30.4%, 잘하는 편 24.7%)로 집계됐다. '잘못하고 있다'는 응답은 34.8%였다. 연령별로 살펴보면 '잘하고 있다'는 응답은 70대이상(45.1%)을 제외하고, 모든 연령대에서 50% 이상을 기록했으며 특히 50대(65.2%), 40대 (63.9%)에서 높은 지지도를 기록했다. 반면 60대(40.1%)와 70세 이상(38.9%)에서는 상대적으로 부정 평가 비율이 높았다. 안동에서 진행된 한일정상회담에 대한 평가 역시 긍정 여론이 압도적으로 우세한 것으로 나타났다. 한일정상회담이 '지역 발전에 도움이 된다'는 응답은 62.3%, '도움이 되지 않는다'는 응답은 30.0%였다. 특히 민주당 지지층의 90.0%가 정상회담이 지역발전에 도움이 된다고 답했고 이삼걸 민주당 안동시장 후보 지지층에서도 긍정 평가가 85.4%에 달했다. 반면 국민의힘 지지층에서는 긍정 평가(48.8%)와 부정 평가(42.7%)가 엇비슷했다. 이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 전화자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 휴대전화 가상번호 100%를 사용했고 응답률은 9.7%이다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중값(림가중)을 부여했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다. 조정훈 #이재명 #한일정상회담 #안동 #국정지지도 #다카이치 구독하기 6.3 지방선거 이전글 혐오 논란 "동성애 교육 추방" 조전혁 현수막... 철거운동 시작 다음글 [안동시장 후보 지지도] 권기창 47.2%,이삼걸 39.3%...오차범위 내 접전 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천3 댓글2 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 이 기사는 연재 지방선거 여론조사 에서도 볼 수 있습니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 조정훈 (tghome) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1884 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 혐오 논란 "동성애 교육 추방" 조전혁 현수막... 철거운동 시작 [안동시장 후보 지지도] 권기창 47.2%,이삼걸 39.3%...오차범위 내 접전 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크