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26.05.26 20:06최종 업데이트 26.05.26 20:06
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6·3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 출마자들은 윤석열 12·3계엄과 탄핵 국면에서 어떤 정치적 선택을 했을까. 그 선택이 유권자에게 꼭 필요한 정보라고 판단했습니다. 12363을 통해 국회의원 보궐선거 후보자와 광역단체장 후보자들이 어떤 일을 했는지 유권자들에게 알려드립니다.[편집자말]
지난 4일 유튜브 채널 <고성국TV> 방영분 속 김석훈 국민의힘 경기안산갑 후보 모습.고성국TV

"안산갑에는 대학 캠퍼스가 있는데 제가 <고성국TV> 출연한 걸 보고 학생들이 악수하자고 그러더라고요."

6·3 경기 안산갑에 단수공천된 김석훈 국민의힘 후보는 지난 4일 공개된 유튜브채널 <고성국TV> 대담에서 이렇게 말했다. 당시 촬영은 윤석열씨가 수감된 경기 의왕시 서울구치소 앞에서 진행됐다. 채널 운영자인 고성국씨는 "(김 후보가) 선거운동을 하다가 윤어게인 56차 집회 취재를 위해 서울구치소에 간다는 제 방송을 듣고 마음을 모으겠다며 현장으로 달려왔다"고 설명했다.

김 후보는 12·3 비상계엄 이후 해당 채널에 8차례 출연했다. <고성국TV>는 윤씨의 비상계엄을 옹호하고 국민의힘 당사에 윤씨 사진을 걸어야 한다고 주장해온 유튜브 채널이다. 지난해 12월 5일 김 후보 페이스북에는 '고성국TV 출연을 위해 일찍 일어나 메이크업과 회의를 진행했다'며 '고성국TV에서 펼쳐질 제 모습을 많이 기대해달라'는 게시글이 올라오기도 했다.

그는 <고성국TV>에서 자신의 활동 이력을 소개하거나 채널 운영자인 고씨를 응원하기도 했다. 김 후보는 지난해 10월 31일 해당 채널에 출연해 극우 성향 청년 단체인 '자유대학' 행진 참여 경험을 언급하며 "젊은이들이 거리로 쏟아져 나와 절박한 마음으로 피를 토하는 심정을 볼 때 이 나라와 이재명은 뭐 하고 있는지 되묻고 싶었다"고 말했다. 지난해 12월 5일에는 "고씨처럼 투지를 갖고 싸워주시는 분들이 있어야 이 어려운 나라를 되찾을 수 있다"고도 했다.

"윤씨 비상계엄으로 청년 세대 계몽되지 않았나?"- "예 맞습니다"

2025년 12월 5일 김석훈 국민의힘 경기안산갑 후보 페이스북 게시글.페이스북

지난 4일 <고성국TV>에 올라온 영상을 보면, 김 후보는 선거운동이 한창이던 지난 2일 고씨와 대담을 나눴다. 고씨가 "10·20·30 세대가 스스로 각성하고 '내가 계몽됐다'고 선언하면서 자유우파 국민으로서 행동하기 시작한 계기가 지금 여기 서울구치소에 갇혀 계시는 윤 대통령의 12·3 계엄이 아니었냐"고 묻자, 김 후보는 "예, 맞습니다"라고 답했다.

이어 고씨가 서울구치소를 가리키며 "윤 대통령 저기 지금도 갇혀 계신데 어떤 생각이 드냐"고 질문하자, 김 후보는 이렇게 답했다.

"(윤 대통령은) 정말 이 나라를 지키려고 (야당이) 과반(인) 의석에서 이 나라를 지키기 위해서, 그 환경을 벗어나기 위해 가지고 사실상 계엄을 했는데 이게 의석 수 내지는 좌파들의 진짜 깡패 같은 어떤 행동에 의해 지금 이제 잘못된 법이 만들어지는 과정에서 이 고생을 하고 계십니다."

그러면서 그는 "이걸 국민들이 정말 깨우쳐 주시고 나서주셔야만 지금 이 위기를 극복할 수 있다"고 덧붙였다. 이후 <뉴스타파>가 지난 15일 안산에서 김 후보를 만나 관련 발언에 대한 입장을 묻자, 그는 "일정을 잡아서 이야기하라"고 답을 피했다.

지난 2월 11일 김석훈 국민의힘 경기안산갑 후보가 운영하는 유튜브 채널 <안산김석훈(김서쿤TV)>에 올라온 영상 갈무리.유튜브 채널 <안산김석훈(김서쿤TV)>

김 후보는 지난 1월 31일 유튜브 채널 <멸콩TV>와 진행한 인터뷰 영상을 개인 유튜브 채널 <김서쿤TV>에 올리기도 했다. <멸콩TV> 채널 운영자인 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원은 지난해 1월 8일 페이스북에 "엄동설한에 거리로 나가 탄핵 반대를 외치는 분들께 고맙고 미안한 마음을 가져야 한다"며 "민주당은 광장에 나오는 사람들에게 촛불이다 뭐다 온갖 미사여구를 붙여주지만, 보수는 어려울 때 우리를 지켜주는 분들을 폄하한다"고 했다.

중앙선거관리위원회 후보자 정보 공개에 따르면 김 후보는 전과 4범으로 도시계획법·건축법 위반, 공직선거 및 선거부정방지법 위반, 풍속영업의 규제에 관한 법률 위반, 업무방해 등으로 각각 벌금 100만 원씩을 받았다.
#김석훈 #안산 #안산갑 #국민의힘 #지방선거

6.3 지방선거
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