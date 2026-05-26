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지난 2월 11일 김석훈 국민의힘 경기안산갑 후보가 운영하는 유튜브 채널 <안산김석훈(김서쿤TV)>에 올라온 영상 갈무리.유튜브 채널 <안산김석훈(김서쿤TV)>
김 후보는 지난 1월 31일 유튜브 채널 <멸콩TV>와 진행한 인터뷰 영상을 개인 유튜브 채널 <김서쿤TV>에 올리기도 했다. <멸콩TV> 채널 운영자인 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원은 지난해 1월 8일 페이스북에 "엄동설한에 거리로 나가 탄핵 반대를 외치는 분들께 고맙고 미안한 마음을 가져야 한다"며 "민주당은 광장에 나오는 사람들에게 촛불이다 뭐다 온갖 미사여구를 붙여주지만, 보수는 어려울 때 우리를 지켜주는 분들을 폄하한다"고 했다.
중앙선거관리위원회 후보자 정보 공개에 따르면 김 후보는 전과 4범으로 도시계획법·건축법 위반, 공직선거 및 선거부정방지법 위반, 풍속영업의 규제에 관한 법률 위반, 업무방해 등으로 각각 벌금 100만 원씩을 받았다.
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