고성국TV

"안산갑에는 대학 캠퍼스가 있는데 제가 <고성국TV> 출연한 걸 보고 학생들이 악수하자고 그러더라고요."

지난 4일 유튜브 채널 <고성국TV> 방영분 속 김석훈 국민의힘 경기안산갑 후보 모습.6·3 경기 안산갑에 단수공천된 김석훈 국민의힘 후보는 지난 4일 공개된 유튜브채널 <고성국TV> 대담에서 이렇게 말했다. 당시 촬영은 윤석열씨가 수감된 경기 의왕시 서울구치소 앞에서 진행됐다. 채널 운영자인 고성국씨는 "(김 후보가) 선거운동을 하다가 윤어게인 56차 집회 취재를 위해 서울구치소에 간다는 제 방송을 듣고 마음을 모으겠다며 현장으로 달려왔다"고 설명했다.김 후보는 12·3 비상계엄 이후 해당 채널에 8차례 출연했다. <고성국TV>는 윤씨의 비상계엄을 옹호하고 국민의힘 당사에 윤씨 사진을 걸어야 한다고 주장해온 유튜브 채널이다. 지난해 12월 5일 김 후보 페이스북에는 '고성국TV 출연을 위해 일찍 일어나 메이크업과 회의를 진행했다'며 '고성국TV에서 펼쳐질 제 모습을 많이 기대해달라'는 게시글이 올라오기도 했다.그는 <고성국TV>에서 자신의 활동 이력을 소개하거나 채널 운영자인 고씨를 응원하기도 했다. 김 후보는 지난해 10월 31일 해당 채널에 출연해 극우 성향 청년 단체인 '자유대학' 행진 참여 경험을 언급하며 "젊은이들이 거리로 쏟아져 나와 절박한 마음으로 피를 토하는 심정을 볼 때 이 나라와 이재명은 뭐 하고 있는지 되묻고 싶었다"고 말했다. 지난해 12월 5일에는 "고씨처럼 투지를 갖고 싸워주시는 분들이 있어야 이 어려운 나라를 되찾을 수 있다"고도 했다.