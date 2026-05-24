무지개행동

무지개행동이 24일 페이스북에 올린 홍보물.24일, 한국성소수자인권단체연합 무지개행동과 청소년성소수자지원센터 띵동은 조전혁 후보의 선거 현수막을 '성소수자 혐오선동 현수막'으로 규정하고 행정안전부 '안전신문고' 앱 등을 활용해 신고하는 운동에 나섰다.이 단체들은 홍보물에서 "행정안전부는 2025년 11월 '옥외광고물법 금지광고물 적용 가이드라인'을 발표하며, (금지 내용으로) '성적 지향 등'을 포함하고 있다. 더 나아가 성소수자 비하 등 편견·차별을 조장하는 단어나 문구를 사용할 때 적용하겠다고 밝히고 있다"라면서 "행정안전부는 관련 가이드라인에 따라 신고된 불법 현수막 등을 계고 없이 제거할 수 있는 권한을 가지고 있다. 성소수자 혐오 선동 현수막 민원 액션에 함께 해 달라"라고 호소하고 나섰다.서울시교육감 정근식 민주진보 단일후보 선거대책위도 지난 23일 논평에서 "조전혁 후보가 내건 선거 현수막에 대해 철거를 촉구한다"라면서 "특정 학생 집단의 존재 자체를 '추방'의 대상으로 표현한 이번 현수막은 교육이 지켜야 할 가치와 정면으로 충돌한다"라고 주장했다.이에 대해 <오마이뉴스>는 조전혁 후보의 의견을 듣기 위해 전화를 걸고 문자도 보냈지만 "인터뷰하고 싶지 않으니 페이스북 입장을 참고하라"라고 문자로 답했다.조 후보는 페이스북에 올린 글에서 "본 후보가 추방하겠다고 선언한 것은 '학생'이 아니라, 학교 현장에서 무분별하게 이루어지는 편향된 성적 이념 교육"이라면서 "학부모들이 밤잠을 설치며 걱정하는 '과격한 젠더 이념 교육'으로부터 교실을 지켜내는 것이야말로 교육감이 책임져야 할 진정한 안전과 존중"이라고 반박했다.