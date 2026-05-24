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이송희일 감독이 23일 올린 서울시교육감 후보자 현수막 사진.이송희일 감독 페이스북 갈무리
조전혁 서울시교육감 후보 등 일부 교육감 후보들이 '동성애 교육 추방', '동성애 교육 OUT' 등의 내용을 담은 선거 현수막을 내걸거나 공동 선언을 발표해 혐오 내용을 금지한 행정안전부 광고물 지침(가이드라인)과 국가인권위 권고 위반 논란이 일고 있다. 일부 단체는 조전혁 후보 현수막 철거를 위한 신고 운동에 나섰다(관련 기사: "동성애 교육 추방" 내건 조전혁... "혐오 앞세운 현수막 처음"
https://omn.kr/2ibsa).
행안부 금지광고물 지침 "성소수자 비하나 차별 단어 사용 금지"
서울시교육감 선거에 나온 보수 성향의 조전혁 후보는 지난 21일 공식 선거운동 시작과 함께 서울 시내에 "퀴어 동성애 교육 추방"이란 글귀가 적힌 선거 현수막을 일제히 내걸었다.
조 후보와 함께 보수 성향의 신경호 강원교육감 후보, 정승윤 부산교육감 후보 등도 기자들에게 "동성애 퀴어교육 OUT" 손팻말을 든 사진을 지난 20일 조 후보를 통해 공개했다. 이들은 이날 발표한 공동 선언문에서 "우리는 검증되지 않은 동성애 퀴어교육이 학교 현장에 무분별하게 유입되는 것에 반대한다"라고 주장하기도 했다. 이 선언에는 보수 성향의 이대형 인천교육감 후보, 이명수 충남교육감 후보도 참여했다(관련 기사: 보수 교육감 후보 5명 "동성애·전교조 OUT"...또 색깔론?
https://omn.kr/2ia0d).
이 같은 행위에 대해 행정안전부의 '옥외광고물법 금지광고물 적용 가이드라인' 위반 논란이 일고 있다.
행정안전부는 지난해 11월 발표한 가이드라인에서 혐오 관련 금지광고물로 '성차별적 내용으로 인권침해의 우려가 있는 내용'을 꼽았다. 이와 관련 행정안전부는 '성별, 성 역할에 대한 고정관념을 이유로 특정 성별 등에 대한 혐오나 적의를 담아 비하하거나 차별하는 내용'이 그 대상이라면서 '금지 대상 적용 사례'로 '성소수자 비하 등 편견·차별을 조장하는 단어·문구·내용 사용' 등을 예로 들었다.
안창호 국가인권위원장도 지난 20일에 낸 성명에서 "혐오 표현은 대상 집단 구성원의 인권을 침해할 뿐 아니라, 민주주의를 훼손하고 차별이나 폭력으로 이어지는 초기 단계이자 통로가 될 우려가 있다"라면서 "정당과 후보자는 사회적 소수자에 대한 편견과 고정관념을 조장하는 표현을 삼가야 한다. 선거관리위원회는 혐오 표현 발생 시 즉각적인 시정조치를 하는 등 책무를 다해야 한다"라고 요구했다. 그러면서 "지방정부는 행정안전부의 '옥외광고물법 금지광고물 적용 가이드라인'에 따라 혐오 표현 등 법령을 위반한 광고물에 대한 모니터링과 관리에 힘써야 한다"라고도 했다.
헌법재판소도 지난 2019년 11월 28일 판례(전원재판부 2017헌마1356)에서 "혐오적 표현은 소수자의 인간 존엄성을 침해하고, 특정 집단의 가치를 부정하므로, 이러한 혐오 표현이 금지되는 것은 헌법상 인간의 존엄성 보장 측면에서 긴요하다"라고 결정한 바 있다.
성소수자단체 "성소수자 혐오 선동 현수막 (철거) 민원 행동"