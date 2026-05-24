김종훈TV 갈무리

진보당 김종훈 울산광역시장 후보의 방석수 선대본부장은 24일 오후 3시 울산 남구 삼산로 김종훈 선거사무소에서 언론기자회견을 열고 "사실상 단일화 합의를 파기하는 것과 같은 중대한 행위"라며 의문을 제기했다.민주-진보 울산광역시장 후보 단일화를 위한 여론조사(23일~24일) 중 24일 오전 11시쯤 김상욱 후보 측이 여론조사 중단을 선언하자 진보당 김종훈 후보 측이 "사실상 단일화 합의를 파기하는 것과 같은 중대한 행위"라며 이의를 제기했다.진보당 김종훈 울산광역시장 후보측 방석수 선대본부장은 이날 오후 3시 울산 남구 삼산로 김종훈 선거사무소에서 기자회견을 열고 "진보당은 김상욱 후보 측의 일방적 중단 선언에 강력한 유감을 표명한다"며 "애초 합의대로 정상적으로 진행할 것을 강력 요구한다"고 밝혔다.방 본부장은 특히 "김상욱 후보 측이 '여론조사 기관에서 '특이 사항'을 발견해, 여론조사 기관이 조사를 중단하였음을 전달받았다'라고 밝혔는데, 김종훈 후보 측은 여론조사 기관에서 이 내용에 대해 어떤 연락도 받은 적이 없다"고 밝혔다.이어 "울산시장 후보 여론조사는 현재도 진행 중이며, 그 최종 결과는 양측에 동시 통보하게 되어있다"며 "여론조사 진행 중에 그 상황이나 내용을 중간에 공유하거나 안내할 수 있다는 것은 양측이 합의한 바도 없을 뿐더러, 일반적인 여론조사에서도 비상식적인 사항"이라며 의문을 제기했다.그러면서 "여론조사 기관이 특정 후보 측에만 연락한다는 것은, 단일화 여론조사에 대한 기본적인 상식에도 어긋남은 물론이고, 이것이 공직선거법상 가능한 것인지도 의문"이라며 "이 모든 상황이 김상욱 후보 측의 일방적 발표로 진행된 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.방석수 본부장은 "진보당은 기초단체장 단일화를 순조롭게 진행해 김진석 남구청장 후보, 강상규 울주군수 후보는 패배했지만 곧바로 승복하고 선거 승리를 위해 노력하겠다고 선언했다"며 "시장 경선도 5월 23일부터 순조롭게 진행되고 있었다. 경선 방식을 합의하고, 합의대로 진행되고 있었는데, 어떤 심각한 문제가 있는지 사전 상의한 바도 없고, 합의 한 바도 없다. 그런데 일방적 중단 선언을 했다"며 이같이 밝혔다.방 본부장은 "진보당은 김상욱 후보 측의 일방적 중단 선언에 강력한 유감을 표명하고, 애초 합의대로 정상적으로 진행할 것을 강력 요구한다"며 3가지 사항을 물었다.방 본부장은 첫째 "김상욱 후보 측의 경선 중단 선언은 민주당 중앙당과 울산시당이 공식 합의하여 진행한 것인가, 김상욱 후보 측의 일방적 주장인가"라고 물었다.둘째로 "경선 중단 선언의 근거가 된 특이 사항을 진보당과 합의 없이 조사기관으로부터 전달받게 된 경위는 무엇인가"라고, 셋째로 "경선 조사를 중단하고서도 단일화 합의 정신은 지키겠다고 하는데, 뭘 어떻게 지키겠다는 것인가"라고 물었다.그러면서 "진보당은 민주당과 합의하고 약속한 대로 경선을 진행할 것"이라며 "민주당 김상욱 후보도 약속대로 정상적으로 경선 조사를 진행할 것을 강력 촉구한다"고 밝혔다.한편 단일화 중개 역할 중인 시민회의는 이날 입장을 내고 "단일화 협약 주체인 시민회의 및 진보당 측과 그 어떠한 소통이나 협의 없이 이뤄진 민주당 김상욱 후보 측의 일방적인 중단에 강력한 유감과 함께 단일화 성사에 대한 심각한 우려를 표한다"고 밝혔다.시민회의는 "김상욱 후보 측은 여론조사 도중 일부 세력의 조직적 개입이 의심된다는 이유를 밝혔다"며 "여론조사 규칙은 양 당 간 합의에 의한 것으로 만일 특이한 흐름이 나타났다면 단일화 주체 간의 상호 확인 및 경과에 대한 공동 논의를 거쳐 발표해야 했다"고 짚었다.이어 "설령 여론조사 설계를 우회하는 특이상황이 발생한다쳐도 여론조사를 마저 마치고 객관적이고 과학적인 검증을 통해 통계상 문제가 맞는지 확인하는 방식이어야 했다"며 "시민주권정부를 세우기 위한 시민의 바람이자 울산대전환이라는 시민과의 약속이 이렇게 일방적인 방식으로 중단된 것에 대해 이해하기도, 동의하기도 어렵다"고 밝혔다.그러면서 "협약의 주체가 일으킨 심각한 파장이 향후 단일화 추진과 본 선거에 어떤 영향을 미칠지 심대한 걱정을 하지 않을 수 없다"며 "협약의 당사자들 뿐만 아니라 울산시민 그리고 울산의 단일화를 지켜보는 국민들에 대해 김상욱 후보 측의 신속하고 진정성 있는 답변과 대처를 요구한다"고 덧붙였다.