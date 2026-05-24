▲김정철 개혁신당 후보 고척돔 앞 유세
<불꽃야구> '불꽃 파이터즈'의 직관 경기가 열리는 24일 오후 고척스카이돔 앞, 스튜디오 C1과 JTBC의 법적 분쟁에서 <불꽃야구>를 변호했던 김정철 개혁신당 서울특별시장 후보가 유세에 나섰다. 곽우신
김정철 후보는 "우리 대한민국이 항상 빨간색과 파란색으로 나뉘어서 정치에 인질이 잡혔다"라며 "올바른 말을 하는 사람, 정직하게 사는 사람, 남에게 고개 숙이지 않고 자신의 이야기를 하는 사람은 항상 도태되고 항상 피해를 입어왔다"라고 지적했다.
이어 "저는 그것이 '불꽃 파이터즈'의 정신과도 맞닿아 있다고 생각한다"라며 "저항의 정신, 불의에 저항하는 것 이것이 지금 정치에 꼭 필요하다"라고 목소리를 높였다. "빨간색과 파란색의 족쇄에서 벗어나서 내가 원하는 사람을 뽑는 것"이라며 "빨간색이 싫어서 파란색을 뽑는 것이 아니라, 파란색이 싫어서 빨간색을 뽑는 것이 아니라, 내가 원하는 후보를 뽑는 것이 진정한 민주주의의 실현"이라며 거대 양당이 아닌 제3당에 한 표를 호소했다.
김 후보는 본인이 생활밀착형 여러 정책 공약을 제시했지만, 언론에 제대로 조명되지 못하는 현실을 개탄하며, '기회'를 당부했다. "이미 은퇴해서 '퇴물'이라고 했던 선수들, 신인 선수로서 150km의 구속의 공을 던져도 공정한 경쟁에 밀려나서 불공평하게 기회를 박탈된 사람들, 그런 사람이 저기에서 공을 던지고 기회를 갖고 있다"라며 "저 역시 제 실력 하나 믿고 이번에 서울시장 선거에 나섰다"라는 이야기였다.
그는 "어떤 후보가 진정한 서울시를 위해서 일할 사람인지, TV토론을 통해서 어떤 후보가 정말 서울 시민을 위한 능력 있는 사람인지를 꼭 확인해 주시길 바란다"라고 당부했다. "정치는 진정성이 있는 사람이 해야 되지, 위에 있는 사람에게 줄 서고, 위에 있는 사람에게 고개 숙이는 사람이 정치인이 돼선 안 된다"라며 "오직 시민과, 구민과, 대한민국 국민을 위해서 고개를 숙이는 사람 그런 사람에게 투표를 해주시라"라고도 목소리를 높였다.
"실력이 있음에도 기회 잃었던 사람에게 다시 기회 주는 게 불꽃 정신"
다가오는 서울시장 후보 TV토론은 오는 27일 오후 11시, 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 불과 7시간 남겨두고 딱 한 차례 성사될 전망이다. 오세훈 국민의힘 후보는 정원오 더불어민주당 후보에게 양자 토론을 하자고 요구하고 있지만 정원오 후보는 '법정 토론'에만 응하겠다고 못을 박은 상황이고, 정작 오세훈 후보는 김정철 개혁신당 후보나 권영국 정의당 후보가 요구하는 '다자 토론'은 '초점이 흐려진다'라는 이유로 거절하고 있다.
김정철 후보는 이날 연설을 마치고 기자들과 만나 "토론회가 여러 번 있었으면 정말 정책 이야기를 하고 싶다"라며 "그런데 사전선거 7시간 전에, 밤 11시라는 사람들이 보기 어려운 시간대에 TV토론을 하는 짧은 시간 내에 정책으로 제 이야기를 하기 정말 어렵다"라고 이야기했다. "결국은 굉장히 검증을 하는데 집중할 수밖에 없는 한계에 부딪혔다"라며 "그날 많은 것들을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 TV토론에 임하는 각오를 밝혔다.
또한 김 후보는 "실력이 있음에도 기회를 잃었던 사람들을, 정말 실력만 보고 선발을 해서 그 사람들이 선수로서 뛰게 하고 다시 부활할 수 있도록 한 것"이 '불꽃 정신'이라고 재차 강조하며 "'아, 이제 끝났다'라고 하는 선수들에게도 다시 기회를 부여하는 공정성을 상징하는 곳이 이곳이기 때문에, 오늘 이 자리에서 서울시장 선거 그다음에 대한민국의 선거에도 그러한 공정한 기회가 흐르길 바라는 마음으로 여기를 방문하게 된 것"이라고도 재차 강조했다.
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