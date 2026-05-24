곽우신

▲김정철 개혁신당 후보 고척돔 앞 유세<불꽃야구> '불꽃 파이터즈'의 직관 경기가 열리는 24일 오후 고척스카이돔 앞, 스튜디오 C1과 JTBC의 법적 분쟁에서 <불꽃야구>를 변호했던 김정철 개혁신당 서울특별시장 후보가 유세에 나섰다. 이준석 개혁신당 대표가 김 후보에 대한 지지를 호소하고 있다. 천하람 원내대표와 이주영 정책위원회 의장도 함께했다. 곽우신

이날 지지 연설에 함께했던 이준석 대표는, 이번 지방선거에서 거대 양당에 비해 상대적으로 개혁신당이 주목을 받지 못하는 상황에 대해 "양당이 건전한 관심을 받고 있다기보다는 사고 쳐가지고 주목받는 상황이 항상 개탄스럽다"라며 "개혁신당에서 우리 훌륭한 김정철 후보가 이렇게 서울 시민을 위해 봉사하겠다 하고 있다"라며 '대안'임을 내세웠다.



이 대표는 김 후보가 "불꽃 변호사라든지, 아니면 라임 사태 변호사라든지, 정말 소수의 힘없는 사람들을 위해서 일해왔던 변호사라는 것이 더 알려질 수 있으면 좋겠다"라며 "정원오 후보 같은 경우에는 큰 정치판에 들어오자마자 침대 축구 비슷하게 정치를 이끌어 나가려고 하는 것 같은데, 검증을 회피하지 않았으면 좋겠다"라고도 비판했다.



이 대표는 유세차 위에서 마이크를 잡았을 때도 "집권 여당이 잘못할 때 가장 큰 경고를 보내는 방법은 6월 3일 여러분이 소중한 한 표로 유권자로서의 가장 강력한 권리를 행사하는 것"이라며 "그런데 만약에 계엄과 탄핵에 반성하지 못하는 국민의힘으로 집권 여당을 심판할 수 없다고 생각한다면, 두려움 없이 서울시민 여러분께서는 선택해 주실 수 있는 깔끔한 한 표가 있다"라고 외쳤다.



그는 "개혁신당 기호 4번 여기 김정철 후보가 서울을 깨끗하게, 정의롭게 그리고 집권 여당에게 경적을 울리는 역할로 나섰다. 도와주시라"라고 한 표를 호소했다. 이날 유세를 마친 김정철 후보와 이준석 대표는 시민들에게 인사하며 고척스카이돔으로 들어가 잠시 불꽃야구를 직관했다. 경기를 끝까지 보지는 못한 채, 이후 다른 일정을 소화하러 떠났다.



엄지 '척'하는 시민들도... 우호적인 반응도 눈에 띄어



일부 불쾌감을 표하는 시민도 없지 않았지만, 현장에서는 우호적인 반응들이 더 눈에 띄었다. 각기 다른 색의 야구 유니폼을 입고 지나가며 엄지를 치켜 올리는 청년 남성들이 있었고, 양산을 쓴 채 지켜보며 박수를 치는 장년 여성도 있었다. "개혁신당 파이팅"을 외치며 지나가는 중년 남성 지지자도 있었다. 불꽃 파이터즈의 파란색 유니폼을 입고, 횡단보도를 건너기 전 이준석 대표와 김정철 후보의 사진을 찍는 시민도 꽤 여럿이었다.



본격적인 연설이 시작되기 전, 김정철 후보와 천하람 원내대표에게 '셀카'를 요청한 40대 여성 A씨는 "개혁신당 지지자라서 후보를 보기 위해 일부러 여기까지 찾아왔다"라고 이야기했다.



그는 "양당이 현실적인 정책보다는 너무 정파성이 강한 주장을 할 때, 개혁신당은 손해를 보더라도 중간을 잡는 목소리를 내줘서 지지자로서 내 생각을 넓혀주기도 한다"라며 "처음에는 '너무 앞서가는 게 아닌가' 했지만, 결국 돌아보면 옳은 이야기를 하는 당"이라고 지지 이유를 설명했다.



삼성 라이온즈 유니폼을 입고 이날 경기를 보러 온 청년 B씨는 "김정철 변호사가 <불꽃야구>를 위해 변호했던 사실을 알고 있다"라며 "김 변호사가 서울시장 후보로 출마했다는 게 신기하고, 여기에서 보게 되니까 더 신기하다. 선전했으면 좋겠다"라고도 말했다. #김정철 #이준석 #개혁신당 #서울특별시장 #불꽃야구 6.3 지방선거 이전글 석가탄신일 '불심' 앞에 한동훈 "이재명대통령 연임할수도" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 <불꽃야구> '불꽃 파이터즈'의 직관 경기가 열리는 24일 오후 고척스카이돔 앞, 스튜디오 C1과 JTBC의 법적 분쟁에서 <불꽃야구>를 변호했던 김정철 개혁신당 서울특별시장 후보가 유세에 나섰다. 이준석 개혁신당 대표가 김 후보에 대한 지지를 호소하고 있다. 천하람 원내대표와 이주영 정책위원회 의장도 함께했다.이날 지지 연설에 함께했던 이준석 대표는, 이번 지방선거에서 거대 양당에 비해 상대적으로 개혁신당이 주목을 받지 못하는 상황에 대해 "양당이 건전한 관심을 받고 있다기보다는 사고 쳐가지고 주목받는 상황이 항상 개탄스럽다"라며 "개혁신당에서 우리 훌륭한 김정철 후보가 이렇게 서울 시민을 위해 봉사하겠다 하고 있다"라며 '대안'임을 내세웠다.이 대표는 김 후보가 "불꽃 변호사라든지, 아니면 라임 사태 변호사라든지, 정말 소수의 힘없는 사람들을 위해서 일해왔던 변호사라는 것이 더 알려질 수 있으면 좋겠다"라며 "정원오 후보 같은 경우에는 큰 정치판에 들어오자마자 침대 축구 비슷하게 정치를 이끌어 나가려고 하는 것 같은데, 검증을 회피하지 않았으면 좋겠다"라고도 비판했다.이 대표는 유세차 위에서 마이크를 잡았을 때도 "집권 여당이 잘못할 때 가장 큰 경고를 보내는 방법은 6월 3일 여러분이 소중한 한 표로 유권자로서의 가장 강력한 권리를 행사하는 것"이라며 "그런데 만약에 계엄과 탄핵에 반성하지 못하는 국민의힘으로 집권 여당을 심판할 수 없다고 생각한다면, 두려움 없이 서울시민 여러분께서는 선택해 주실 수 있는 깔끔한 한 표가 있다"라고 외쳤다.그는 "개혁신당 기호 4번 여기 김정철 후보가 서울을 깨끗하게, 정의롭게 그리고 집권 여당에게 경적을 울리는 역할로 나섰다. 도와주시라"라고 한 표를 호소했다. 이날 유세를 마친 김정철 후보와 이준석 대표는 시민들에게 인사하며 고척스카이돔으로 들어가 잠시 불꽃야구를 직관했다. 경기를 끝까지 보지는 못한 채, 이후 다른 일정을 소화하러 떠났다.일부 불쾌감을 표하는 시민도 없지 않았지만, 현장에서는 우호적인 반응들이 더 눈에 띄었다. 각기 다른 색의 야구 유니폼을 입고 지나가며 엄지를 치켜 올리는 청년 남성들이 있었고, 양산을 쓴 채 지켜보며 박수를 치는 장년 여성도 있었다. "개혁신당 파이팅"을 외치며 지나가는 중년 남성 지지자도 있었다. 불꽃 파이터즈의 파란색 유니폼을 입고, 횡단보도를 건너기 전 이준석 대표와 김정철 후보의 사진을 찍는 시민도 꽤 여럿이었다.본격적인 연설이 시작되기 전, 김정철 후보와 천하람 원내대표에게 '셀카'를 요청한 40대 여성 A씨는 "개혁신당 지지자라서 후보를 보기 위해 일부러 여기까지 찾아왔다"라고 이야기했다.그는 "양당이 현실적인 정책보다는 너무 정파성이 강한 주장을 할 때, 개혁신당은 손해를 보더라도 중간을 잡는 목소리를 내줘서 지지자로서 내 생각을 넓혀주기도 한다"라며 "처음에는 '너무 앞서가는 게 아닌가' 했지만, 결국 돌아보면 옳은 이야기를 하는 당"이라고 지지 이유를 설명했다.삼성 라이온즈 유니폼을 입고 이날 경기를 보러 온 청년 B씨는 "김정철 변호사가 <불꽃야구>를 위해 변호했던 사실을 알고 있다"라며 "김 변호사가 서울시장 후보로 출마했다는 게 신기하고, 여기에서 보게 되니까 더 신기하다. 선전했으면 좋겠다"라고도 말했다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 곽우신 (gorapakr) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1874 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 석가탄신일 '불심' 앞에 한동훈 "이재명대통령 연임할수도" 맨위로 다크

<불꽃야구> '불꽃 파이터즈'의 직관 경기가 열리는 24일 오후 고척스카이돔 앞, 스튜디오 C1과 JTBC의 법적 분쟁에서 <불꽃야구>를 변호했던 김정철 개혁신당 서울특별시장 후보가 유세에 나섰다.김정철 후보는 "우리 대한민국이 항상 빨간색과 파란색으로 나뉘어서 정치에 인질이 잡혔다"라며 "올바른 말을 하는 사람, 정직하게 사는 사람, 남에게 고개 숙이지 않고 자신의 이야기를 하는 사람은 항상 도태되고 항상 피해를 입어왔다"라고 지적했다.이어 "저는 그것이 '불꽃 파이터즈'의 정신과도 맞닿아 있다고 생각한다"라며 "저항의 정신, 불의에 저항하는 것 이것이 지금 정치에 꼭 필요하다"라고 목소리를 높였다. "빨간색과 파란색의 족쇄에서 벗어나서 내가 원하는 사람을 뽑는 것"이라며 "빨간색이 싫어서 파란색을 뽑는 것이 아니라, 파란색이 싫어서 빨간색을 뽑는 것이 아니라, 내가 원하는 후보를 뽑는 것이 진정한 민주주의의 실현"이라며 거대 양당이 아닌 제3당에 한 표를 호소했다.김 후보는 본인이 생활밀착형 여러 정책 공약을 제시했지만, 언론에 제대로 조명되지 못하는 현실을 개탄하며, '기회'를 당부했다. "이미 은퇴해서 '퇴물'이라고 했던 선수들, 신인 선수로서 150km의 구속의 공을 던져도 공정한 경쟁에 밀려나서 불공평하게 기회를 박탈된 사람들, 그런 사람이 저기에서 공을 던지고 기회를 갖고 있다"라며 "저 역시 제 실력 하나 믿고 이번에 서울시장 선거에 나섰다"라는 이야기였다.그는 "어떤 후보가 진정한 서울시를 위해서 일할 사람인지, TV토론을 통해서 어떤 후보가 정말 서울 시민을 위한 능력 있는 사람인지를 꼭 확인해 주시길 바란다"라고 당부했다. "정치는 진정성이 있는 사람이 해야 되지, 위에 있는 사람에게 줄 서고, 위에 있는 사람에게 고개 숙이는 사람이 정치인이 돼선 안 된다"라며 "오직 시민과, 구민과, 대한민국 국민을 위해서 고개를 숙이는 사람 그런 사람에게 투표를 해주시라"라고도 목소리를 높였다.다가오는 서울시장 후보 TV토론은 오는 27일 오후 11시, 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 불과 7시간 남겨두고 딱 한 차례 성사될 전망이다. 오세훈 국민의힘 후보는 정원오 더불어민주당 후보에게 양자 토론을 하자고 요구하고 있지만 정원오 후보는 '법정 토론'에만 응하겠다고 못을 박은 상황이고, 정작 오세훈 후보는 김정철 개혁신당 후보나 권영국 정의당 후보가 요구하는 '다자 토론'은 '초점이 흐려진다'라는 이유로 거절하고 있다.김정철 후보는 이날 연설을 마치고 기자들과 만나 "토론회가 여러 번 있었으면 정말 정책 이야기를 하고 싶다"라며 "그런데 사전선거 7시간 전에, 밤 11시라는 사람들이 보기 어려운 시간대에 TV토론을 하는 짧은 시간 내에 정책으로 제 이야기를 하기 정말 어렵다"라고 이야기했다. "결국은 굉장히 검증을 하는데 집중할 수밖에 없는 한계에 부딪혔다"라며 "그날 많은 것들을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 TV토론에 임하는 각오를 밝혔다.또한 김 후보는 "실력이 있음에도 기회를 잃었던 사람들을, 정말 실력만 보고 선발을 해서 그 사람들이 선수로서 뛰게 하고 다시 부활할 수 있도록 한 것"이 '불꽃 정신'이라고 재차 강조하며 "'아, 이제 끝났다'라고 하는 선수들에게도 다시 기회를 부여하는 공정성을 상징하는 곳이 이곳이기 때문에, 오늘 이 자리에서 서울시장 선거 그다음에 대한민국의 선거에도 그러한 공정한 기회가 흐르길 바라는 마음으로 여기를 방문하게 된 것"이라고도 재차 강조했다.