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민주당 울산광역시장 김상욱 후보 선대위의 김두관 총괄선대본부장은 24일 오후 2시 30분 울산 남구 삼산로에 있는 김상욱 선거사무소에서 브리핑을 갖고 여론조사 중단 선언 배경과 언론의 질문에 답했다.6.3지방선거 최대 관심사이자 승부처로 관심을 받는 민주-진보 울산광역시장 후보 단일화가 24일 오전 11시쯤 김상욱 후보 측의 여론조사 중단 선언으로 최대 고비를 맞았다.23일~24일 민주당 김상욱-진보당 김종훈 후보의 여론조사 경선 진행 중 김상욱 후보 측의 중단 선언으로 언론의 문의가 빗발쳤다. 이에 김상욱 후보 측이 언론 브리핑을 열고 입장을 밝혔다.민주당 울산광역시장 김상욱 후보 선대위의 김두관 총괄선대본부장은 이날 오후 2시 30분 울산 남구 삼산로에 있는 김상욱 선거사무소에서 브리핑을 갖고 여론조사 중단 선언 배경과 언론의 질문에 답했다.김두관 본부장은 "여러 가지 제보들이 좀 많이 들어왔다"며 "그래서 여론조사 기관에 이 제보에 대해 문의 하니까 여론조사 기관에서도 '너무 특이한 사항들이 생겼다'고 해 (우리 측에서)요청을 해서 오늘 오전에 중단했다"고 여론조사 중단 선언 배경을 설명했다.김 본부장은 이어 '특이한 사항'에 대해 "추후 보강을 해서 밝힐 텐데, 특정 세력이 여론조사에 개입했다는 내용"이라며 "과학적인 여론조사에 상당한 왜곡이 발견됐기 때문 김상욱 후보가 유리하게 여론조사 결과가 나왔다 하더라도 이 왜곡을 바로잡는 게 매우 중요하다"고 밝혔다.또한 "진보당하고는, 실무적으로는 통보를 했고 협의를 하고 있다"며 "하지만, 이 결정은 저희들 자체적으로 했다"고 밝혔다.그러면서 "앞으로 충분하게 진보당 또 김종훈 후보 측과 협의를 할 계획이며 빠른 협의를 통해서 정리할 생각"이라고 향후 계획을 밝혔다.