박수림

"요즘 한동훈이가 대세 아입니꺼."

무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 24일 오전 부산 부산진구 삼광사을 찾아 봉축법요식에 참석했다.한 후보는 오전 10시께 흰 셔츠에 검은 바지를 입고 삼광사 종무실 앞에 나타났다. 이날 그의 셔츠엔 평소와 달리 '무소속 한동훈', '기호 6번' 등의 문구가 없었는데, 관련해 한 후보는 "종교 시설에 대한 존중의 의미로 유세복을 입지 않았다. 그게 신도분들에 대한 예의인 것 같아서"라고 설명했다.신도들은 한 후보를 알아보고 금방 그를 에워쌌다. "꼭 당선돼라"라는 말부터 "여기서 정치를 하더라도 대통령을 하셔야 한다"라는 말까지 다양한 응원이 이어졌다. 기념사진 촬영을 요청하는 사람, "저 인기를 어쩐다냐"라며 흐뭇한 미소를 보이는 사람, "박민식이는 안 됩니더"라며 손으로 가위표를 치는 사람 등이 눈에 띄었다.오전 10시 30분엔 삼광사 지관전 내부에서 봉축법요식이 봉행됐다. 한 후보를 비롯해 김영욱 국민의힘 부산진구청장 후보, 유영진 더불어민주당 부산시장 선거대책위원회 상임선대위원장 등이 주요 내빈으로 참석했다. 이들은 불단에 올라 나무로 만든 국자로 물을 담고는 아기 부처 정수리에 붓고 씻기는 관불의식을 진행했다.이어진 삼광사 주지 용암스님의 발언엔 한 후보를 높이 평가하는 내용이 포함됐다. 용암스님은 한 후보가 국민의힘 비상대책위원장과 당 대표로 활동했던 이야기를 꺼내며 "한 후보가 국민의 우려와 고통을 보는 눈이 있다는 걸 알았다"라고 치켜세웠다.그는 "한 후보가 (의료 대란 당시) '의사 정원 문제를 국민의 고통을 생각해 조정할 수 있다'라고 했을 때 신의 한 수라고 생각했다. 계엄 선포 땐 '(한 대표가) 입을 다물지언정 말하기는 어려울 것이다'라고 생각했는데, 계엄에 반대하고 탄핵에 찬성하더라"라며 "샌님 같은 얼굴에 소식과 철학은 쇠기둥같이 있구나 싶었다"라고 말했다.현장에 있던 신도들은 웅성거리기 시작했다. 일부는 "가만히 있으라"라는 등의 말로 불쾌한 감정을 표출하기도 했다. 봉축법요식은 용암스님이 발언을 마치 약 15분 뒤 종료됐다. 지관전을 빠져나오던 한 후보는 또 다시 신도들 사이에 둘러싸였다.법요식 행사에 참석한 신도들은 대체로 한 후보에게 반가움을 나타냈지만, 일부 신도들은 "배신자", "꺼져라"라고 외치기도 했다. 한 후보는 행사 시작 전과 마찬가지로 신도들과 악수하고 간단히 대화를 나누며 차량까지 이동했다. 차량에 올라탄 그는 합장과 고개 숙이기를 몇차례 반복한 뒤, 운수사로 이동했다.