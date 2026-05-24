▲
부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.SNS 갈무리
진보당 김정이 시의원 후보는 "부처님께서 세상에 오신 뜻은 차별 없고 소외 없는 세상을 만들기 위함"이라면서 "모든 생명의 존엄함을 일깨워주신 부처님의 뜻을 따라, 시민 한 분 한 분의 삶을 가장 소중히 섬기는 시의원이 되겠다"고 말했다.
서산 지역구 후보가 없는 정의당은 이날 충남도의원 비례대표 후보에 대한 정당 투표 지지를 호소하며 선거운동에 나섰다.
이외에도 민주당과 국민의힘, 개혁신당 등 서산 지역 기초·광역 후보자를 비롯해 충남지사와 충남교육감에 출마하는 후보 선거 운동원들도 서산 곳곳을 누비며 지지를 호소했다.
이런 가운데, 여야는 사전투표를 앞두고 유권자들에게 반드시 투표해줄 것을 당부했다.
한편, 오는 29일부터 30일까지 매일오전 6시부터 오후 6시까지 사전 투표가 진행된다.
사전 투표는 전국에 설치된 사전 투표소에서 선거일 기준 18세 이상의 국민(2008.06.04. 출생자까지)이면 누구나 투표할 수 있다.
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)