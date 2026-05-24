SNS갈무리

부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.공식 선거운동 시작 후 첫 주말을 맞아 서산 지역 여야가 선거운동에 총력을 기울이고 있다.부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.민주당 맹정호 시장 후보는 이날 아침 서광사를 비롯해 관내 사찰을 방문해 부처님오신날을 봉축했다.맹 시장은 SNS를 통해 "부처님의 가르침처럼 서로를 이해하고 배려하는 마음이 우리 사회에 더욱 깊어지길 바란다"면서 "어려운 이웃을 살피고 지역 공동체를 위해 헌신해 온 불자 여러분께 진심으로 감사하다"며 "시민의 목소리를 낮은 자세로 경청하고 더 따뜻하고 품격 있는 서산을 만들기 위해 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.국민의힘 이완섭 시장 후보는 이날 오전 관내 화재 현장을 찾는 데 이어 오후에는 지곡면에서 시·도의원 후보들과 합동유세를 진행했다.이 후보는 SNS를 통해 "자비와 나눔의 마음이 넓게 퍼지는 날"이라면서 "부처님의 가르침처럼 더 낮은 곳을 살피고 묵묵히 실천하겠다"며 "평안과 행복이 함께하길 바란다"면서 부처님오신날을 봉축했다.개혁신당 유관곤 후보도 각 사찰을 찾아 부처님오신날을 봉축하며 지지를 호소했다.