기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.24 15:19최종 업데이트 26.05.24 15:19
원고료로 응원하기
부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.SNS갈무리

공식 선거운동 시작 후 첫 주말을 맞아 서산 지역 여야가 선거운동에 총력을 기울이고 있다.

부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.

민주당 맹정호 시장 후보는 이날 아침 서광사를 비롯해 관내 사찰을 방문해 부처님오신날을 봉축했다.

맹 시장은 SNS를 통해 "부처님의 가르침처럼 서로를 이해하고 배려하는 마음이 우리 사회에 더욱 깊어지길 바란다"면서 "어려운 이웃을 살피고 지역 공동체를 위해 헌신해 온 불자 여러분께 진심으로 감사하다"며 "시민의 목소리를 낮은 자세로 경청하고 더 따뜻하고 품격 있는 서산을 만들기 위해 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.

국민의힘 이완섭 시장 후보는 이날 오전 관내 화재 현장을 찾는 데 이어 오후에는 지곡면에서 시·도의원 후보들과 합동유세를 진행했다.

이 후보는 SNS를 통해 "자비와 나눔의 마음이 넓게 퍼지는 날"이라면서 "부처님의 가르침처럼 더 낮은 곳을 살피고 묵묵히 실천하겠다"며 "평안과 행복이 함께하길 바란다"면서 부처님오신날을 봉축했다.

개혁신당 유관곤 후보도 각 사찰을 찾아 부처님오신날을 봉축하며 지지를 호소했다.

부처님오신날이자 주말인 24일, 여야는 관내 사찰을 방문해 봉축하면서 불심 잡기에 나섰다.SNS 갈무리

진보당 김정이 시의원 후보는 "부처님께서 세상에 오신 뜻은 차별 없고 소외 없는 세상을 만들기 위함"이라면서 "모든 생명의 존엄함을 일깨워주신 부처님의 뜻을 따라, 시민 한 분 한 분의 삶을 가장 소중히 섬기는 시의원이 되겠다"고 말했다.

서산 지역구 후보가 없는 정의당은 이날 충남도의원 비례대표 후보에 대한 정당 투표 지지를 호소하며 선거운동에 나섰다.

이외에도 민주당과 국민의힘, 개혁신당 등 서산 지역 기초·광역 후보자를 비롯해 충남지사와 충남교육감에 출마하는 후보 선거 운동원들도 서산 곳곳을 누비며 지지를 호소했다.

이런 가운데, 여야는 사전투표를 앞두고 유권자들에게 반드시 투표해줄 것을 당부했다.

한편, 오는 29일부터 30일까지 매일오전 6시부터 오후 6시까지 사전 투표가 진행된다.

사전 투표는 전국에 설치된 사전 투표소에서 선거일 기준 18세 이상의 국민(2008.06.04. 출생자까지)이면 누구나 투표할 수 있다.
#부처님오신날 #불심잡기

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
신영근 (ggokdazi) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차1874 첫화부터 읽기>
이전글 김상욱 측, 울산시장 단일화 여론조사 중단 선언... "조직적 개입 의심"