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부산 원도심 연령표준화사망률 추이(1998-2024, 왼쪽)와 기대수명 추이(2009-2024, 오른쪽). 각각 국가데이터처 '사망원인통계'와 국민건강보험공단 '지역별 기대수명지표' 참고.문다슬
부산 원도심의 흥망성쇠
영도구의 상황은 산업 쇠락과 함께 부산 근대화의 상징인 '원도심'의 쇠락과 긴밀하게 연결된다. 부산 원도심은 영도구, 중구, 동구, 그리고 서구를 포함한다. 서구의 아미·충무 생활권은 영도구와 함께 사망률 감소 속도가 더뎌지고 기대수명이 낮아지고 있다(참고 : https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2026011118361949378
).
부산 원도심은 일제강점기에 형성된 전형적인 식민지 도시였다. 무역이 용이한 곳에 항구가 만들어지고, 이곳으로 일본인들이 이주하면서 근대 시설이 집중됐다. 곧 원도심은 무역과 상업의 중심지가 됐지만, 동시에 서구 고지대 일대에는 조선 빈민층이 주거지를 형성하기 시작했다. 이 무역과 상업의 요충지에는 부산에서 가장 오래된 성매매 집결지도 만들어졌다. 시간이 흘러 한국전쟁 중 임시수도 기능을 하면서 서구는 정치·행정의 중심지로 변모했지만, 동시에 피란민들이 모인 '피란도시'이기도 했다.
1960년대에는 부산항 중심의 공업화가 시작되면서 인근에 일자리를 잡은 노동 인구가 함께 증가하기 시작했다. 서구는 이후 산업화 시대에도 부산과 다른 지역에서 일자리를 찾아온 노동자들의 거주지 역할을 해왔다. 냉동창고, 조선업, 원양어업, 공동어시장, 국제시장 등 일자리를 구하기 쉽고, 출퇴근이 쉬운 데다가 집값도 저렴했기 때문이다.
하지만 도시화에 따른 지가 상승과 산업 용지 부족과 함께 지방세 중과, 제2차 국토종합개발계획(1982-1991)에 따른 성장 억제 및 관리 도시 지정 등 여러 조건이 맞물려 기업들이 다른 지역으로 이전하기 시작했고, 그 여파로 1985년 즈음부터 서구 주민 수도 감소하기 시작했다. 게다가 도시계획에 따라 원도심의 중심 기능이 분산되고 재편되면서 원도심은 급격한 쇠퇴기에 접어들게 되었다.
이제 노동자들은 원도심에서 생활을 이어 가지 않는다. 떠날 이들은 떠났고, 새로 오는 이들은 드물다. 남은 주민의 시간을 멈춰 세울 수는 없으니 평균 연령도 함께 높아지고 있다. 생활 인구와 체류 인구는 등록 인구 대비 3~4배에 달한다. 서비스업 입지계수도 부산에서 유일하게 낮아졌다. 아미·충무 생활권에서는 이러한 중첩된 지역의 시간과 경험이 기대수명 감소로 이어지고 있는 셈이다.
부산의 절망의 죽음
미국의 경제학자 앤 케이스와 앵거스 디턴은 1990년대 말부터 미국 비히스패닉 백인 저학력 중년의 전체 사망률이 증가세로 역전한 현상을 확인하고, 이를 '절망의 죽음(deaths of despair)'이라 이름 붙였다. 케이스와 디턴은 절망사가 제조업 일자리 감소, 노동시장의 비공식화, 임금 정체, 지역사회 해체와 같은 노동계급의 물적 토대가 약화하면서 나타난 누적 효과라고 설명했다.
절망의 죽음은 미국이 아닌 다른 곳에서도 나타났다. 하지만 시민들의 존엄한 생활을 뒷받침하는 복지를 보장하는 곳에서는 노동계급의 사회경제적 조건이 불리해지더라도, 이 절망이 죽음으로 이어지지 않았다. 이처럼 절망의 죽음은 자본주의와 정치적 결정이 결합한 구조적 산물에 가깝다.
절망의 죽음은 주로 특정 인구 집단의 약물중독, 자살, 알코올 관련 사망으로 축소되어 이해되곤 하지만, 이 죽음이 지역이라는 장소에서 벌어지는 일이라면, 쇠락의 영향이 집중되는 인구 집단과 절망의 질병은 지역의 조건을 반영할 수밖에 없다는 점이 중요하다. 영도와 서구에서 정체 중인 사망률의 감소와 기대여명의 증가를 절망의 죽음이라 부르지 못할 이유가 없다.
영도는 조선업이라는 산업적 관계 속에서 위치한 곳으로, 이 산업 관계는 공장과 노동자, 그리고 이들 가족 전체의 얽힘을 만들어냈다. 누군가는 용접하고, 누군가는 녹을 벗기고, 또 다른 누군가는 이들이 먹을 밥을 지으며 생활을 영위해 온, 영도의 절망은 수리조선업을 중심으로 맺어진 여러 층위의 관계가 단절되면서 느리지만 분명하게 모습을 드러내는 중이다.
이 산업 관계는 한편으로 생산과 재생산 관계와 필연적으로 교차한다. 오랫동안 노동자에게 주거 공간을 내어줬던 서구의 절망의 죽음은 생산 장소에서 재생산 장소로 이어지는 연쇄적 경로를 거친 결과다.
절망의 죽음, 정치적 죽음