심규상

24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.24일 부처님 오신 날을 맞아 대전의 서구에 있는 한 사찰 입구가 지지를 호소하는 여야 후보들의 선거운동 현장으로 변모했다.사찰을 찾은 시민들의 발길이 이어지는 가운데, 사찰 입구에는 각 정당의 선거운동원들이 자리를 잡고 치열한 선거운동을 펼쳤다. 평온한 사찰의 분위기와 달리, 바로 앞에서는 한 표라도 더 얻기 위한 후보들의 경쟁이 그 어느 때보다 치열했다.더불어민주당과 국민의힘 소속 후보 및 운동원들은 시민들에게 명함을 건네거나 허리를 숙여 인사하며 자신들의 정책을 알렸다.종교적 화합과 평화의 의미를 되새기는 부처님 오신 날, 지역 일꾼을 뽑기 위한 후보들의 발걸음은 이날 늦게까지 이어질 것으로 보인다.