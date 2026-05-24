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26.05.24 12:05최종 업데이트 26.05.24 12:05
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24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상

24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상

24일 부처님 오신 날을 맞아 대전의 서구에 있는 한 사찰 입구가 지지를 호소하는 여야 후보들의 선거운동 현장으로 변모했다.

사찰을 찾은 시민들의 발길이 이어지는 가운데, 사찰 입구에는 각 정당의 선거운동원들이 자리를 잡고 치열한 선거운동을 펼쳤다. 평온한 사찰의 분위기와 달리, 바로 앞에서는 한 표라도 더 얻기 위한 후보들의 경쟁이 그 어느 때보다 치열했다.

더불어민주당과 국민의힘 소속 후보 및 운동원들은 시민들에게 명함을 건네거나 허리를 숙여 인사하며 자신들의 정책을 알렸다.

종교적 화합과 평화의 의미를 되새기는 부처님 오신 날, 지역 일꾼을 뽑기 위한 후보들의 발걸음은 이날 늦게까지 이어질 것으로 보인다.

24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상




#부처님오신날

6.3 지방선거
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