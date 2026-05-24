▲24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상 ▲24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상 24일 부처님 오신 날을 맞아 대전의 서구에 있는 한 사찰 입구가 지지를 호소하는 여야 후보들의 선거운동 현장으로 변모했다. 사찰을 찾은 시민들의 발길이 이어지는 가운데, 사찰 입구에는 각 정당의 선거운동원들이 자리를 잡고 치열한 선거운동을 펼쳤다. 평온한 사찰의 분위기와 달리, 바로 앞에서는 한 표라도 더 얻기 위한 후보들의 경쟁이 그 어느 때보다 치열했다. 더불어민주당과 국민의힘 소속 후보 및 운동원들은 시민들에게 명함을 건네거나 허리를 숙여 인사하며 자신들의 정책을 알렸다. 종교적 화합과 평화의 의미를 되새기는 부처님 오신 날, 지역 일꾼을 뽑기 위한 후보들의 발걸음은 이날 늦게까지 이어질 것으로 보인다. ▲24일 부처님 오신 날을 맞아 대전 서구의 한 사찰 앞에서 가장동,괴정동,내동,변동 선거구에 출마한 민주당대전시의원 김영미 후보와 국민의힘 서구의회 (가장동,괴정동, 내동,변동 선거구)에 출마한 오세길 구의원 후보가 각각 선거운동을 벌이고 있다.심규상 #부처님오신날 구독하기 6.3 지방선거 이전글 전재수, 첫 주말 서면 집중 유세... "해양수도 부산 만들어 서울과 경쟁할 것" 다음글 김상욱 측, 울산시장 단일화 여론조사 중단 선언... "조직적 개입 의심" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 이 기사는 연재 2026 지방선거, 판을 바꿔라! 에서도 볼 수 있습니다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 심규상 (djsim) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1870 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 전재수, 첫 주말 서면 집중 유세... "해양수도 부산 만들어 서울과 경쟁할 것" 김상욱 측, 울산시장 단일화 여론조사 중단 선언... "조직적 개입 의심" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크