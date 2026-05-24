임병도

23일 부산진구 서면에서 열린 전재수 민주당 부산시장 후보의 집중 유세 현장에는 정세균 전 총리를 비롯해 한정애·박홍배·이재강·서미화·김성회 의원 등이 참석했다.전 후보는 자신의 지역구였던 북구갑에 출마한 같은 당 하정우 후보에 대한 지지도 잊지 않았습니다. 전 후보는 험지에서 고전 중인 하 후보의 상황을 우려하며 "제가 부산시장이 되고 난 뒤에 집권 여당인 민주당 국회의원이 부산에 한 명도 없이 저보고 어떻게 일하란 말이냐"면서 "위기에 직면한 부산을 정면으로 돌파하기 위해서라도 하정우 후보에게 힘을 보태달라"라고 간곡히 당부했습니다.한편, 이날 유세장에는 전 후보에게 힘을 싣기 위해 당내 무게감 있는 인사들이 총출동했습니다. 정세균 전 국무총리를 비롯해 박홍배, 서미화, 한정애, 이재강, 김성회 국회의원 등이 자리를 함께했습니다.정 전 총리는 "전재수 후보는 행정 경험과 3선 국회의원의 경륜을 모두 갖춘 사람"이라며 "전 후보를 시장으로 만들면 부산이 명실상부한 제2 도시로 과거의 영광을 되찾을 수 있을 것"이라고 응원했습니다.이 밖에도 서은숙 부산진구청장 후보를 비롯한 민주당 소속 부산진구 지역 광역·기초의원 후보자들이 대거 참석해 지방선거 승리를 위한 결속력을 다졌습니다. 선거가 10일 앞으로 다가온 가운데, 전재수 후보 측은 이번 서면 집중유세를 기점으로 지지층을 결집하고 부동층 표심을 공략하는 데 총력을 기울일 것으로 보입니다.