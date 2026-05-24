본격적인 선거운동 기간이 시작되면서 거리 곳곳이 출마자들의 현수막과 유세 차량으로 붐비고 있다. 하지만 정작 유권자들 사이에서는 복잡한 투표 방식, 특히 '중대선거구제'가 적용되는 기초의원 선거 투표 방법에 대한 혼란의 목소리가 적지 않다. 이러한 가운데 유권자의 소중한 한 표가 '무효표'로 전락하는 것을 막기 위해 시민들이 직접 팔을 걷어붙이고 나섰다. '고양파주 시민의눈' 소속 자원봉사자들은 23일 고양시 중산체육공원 버스정류장 인근에서 '시민참여형 희망 투표참여 캠페인'을 열고 무효표 방지를 위한 거리 홍보를 진행했다. 특정 정당이나 후보자에 대한 지지 호소가 철저히 배제된, 순수 유권자 권리 구제 운동이다. ▲시민의 눈으로 지키는 투표의 가치고양시 중산공원 인근에 마련된 '고양파주 시민의눈' 캠페인 부스. 특정 정당의 색채를 띠지 않은 안내 현수막 앞을 시민들이 유심히 살펴보고 있다.고양e뉴스 "1-가, 1-나... 두 명 다 찍으면 소중한 표가 날아갑니다" 현장에서 만난 캠페인의 핵심은 명확했다. 기초의원 선거의 경우 한 선거구에서 2~4명을 뽑는 중대선거구제로 치러지다 보니, 정당별로 기호 뒤에 '가, 나, 다' 순으로 여러 명의 후보를 낸다. 이때 지지하는 정당의 후보가 2명 나왔다고 해서 두 명 모두에게 기표를 하면 그 투표용지는 즉시 '무효' 처리된다. 반드시 '단 한 명의 후보'에게만 기표해야 한다. 자원봉사자들은 투표소와 유사하게 꾸며진 간이 기표대와 모의 투표함을 설치해 두고, 지나가는 시민들에게 직접 기표 도장을 찍어보도록 권유했다. A5 크기로 실제와 비슷하게 자체 제작된 체험용 모의 투표용지에는 '1-가, 1-나' 등 가상의 후보가 적혀 있었고, 유권자들은 직접 도장을 찍어보며 올바른 기표 방법을 몸으로 익혔다. ▲"이렇게 찍으시면 무효표가 됩니다"자원봉사자가 확대 제작된 기표 안내 피켓을 가리키며 시민에게 중대선거구제 투표 시 주의사항을 상세히 설명하고 있다.고양e뉴스 캠페인에 참여한 시민들의 반응은 긍정적이었다. 장을 보러 나왔다가 부스에 들른 한 50대 주민은 "사실 예전 선거에서도 우리 당 사람 두 명 다 찍어줘야 하는 것 아닌가 헷갈렸던 적이 있다"며 "이렇게 거리에서 직접 짚어주니 이번 선거에서는 헷갈리지 않고 정확하게 투표할 수 있을 것 같다"고 말했다. ▲"당신의 투표가 우리의 미래입니다"밀짚모자를 쓰고 밝게 웃는 자원봉사자들과 '공명선거' 이름표를 단 반려견이 캠페인 부스를 따뜻한 분위기로 만들고 있다.고양e뉴스 '고양파주 시민의눈' 측은 선거운동 기간 중 주말을 활용해 일산시장, 고봉동 주민센터 앞 등 고양시 전역을 돌며 부동층과 청장년층을 대상으로 집중적인 거리 홍보를 이어갈 계획이다. #63지방선거 #중대선거구제 #무효표방지 #고양파주시민의눈 #모의투표 구독하기 6.3 지방선거 이전글 황명선 "전임 탓만 해선 논산 발전 없다... 함께 일하는 정치 해야" 다음글 "출퇴근 더 빨리"... 민주당 광주 후보들, '4대 철도 혁신' 공동공약 발표 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 박상준 (pdbrad) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1868 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 황명선 "전임 탓만 해선 논산 발전 없다... 함께 일하는 정치 해야" "출퇴근 더 빨리"... 민주당 광주 후보들, '4대 철도 혁신' 공동공약 발표 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크