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고양시 중산공원 인근에 마련된 '고양파주 시민의눈' 캠페인 부스. 특정 정당의 색채를 띠지 않은 안내 현수막 앞을 시민들이 유심히 살펴보고 있다.현장에서 만난 캠페인의 핵심은 명확했다. 기초의원 선거의 경우 한 선거구에서 2~4명을 뽑는 중대선거구제로 치러지다 보니, 정당별로 기호 뒤에 '가, 나, 다' 순으로 여러 명의 후보를 낸다. 이때 지지하는 정당의 후보가 2명 나왔다고 해서 두 명 모두에게 기표를 하면 그 투표용지는 즉시 '무효' 처리된다. 반드시 '단 한 명의 후보'에게만 기표해야 한다.자원봉사자들은 투표소와 유사하게 꾸며진 간이 기표대와 모의 투표함을 설치해 두고, 지나가는 시민들에게 직접 기표 도장을 찍어보도록 권유했다. A5 크기로 실제와 비슷하게 자체 제작된 체험용 모의 투표용지에는 '1-가, 1-나' 등 가상의 후보가 적혀 있었고, 유권자들은 직접 도장을 찍어보며 올바른 기표 방법을 몸으로 익혔다.