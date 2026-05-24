최창열

23일 논산시의원 후보 조용훈 개소식에 참석한 더불어민주당 황명선 국회의원이 축사를 진행하고 있다23일 열린 더불어민주당 조용훈 논산시의원 후보 선거사무소 개소식에서 황명선(논산계룡금산) 국회의원이 축사에 나서 "이번 지방선거는 논산 발전의 절호의 기회"라며 민주당 후보들에 대한 지지를 호소했다.이날 황 의원은 축사 상당 부분을 현 시정 비판에 할애했다. 그는 "전임 시장과 국회의원 욕만 하는 정치로는 논산 발전을 이룰 수 없다"며 "이제는 싸우는 정치가 아니라 함께 일하는 정치를 해야 한다"고 말했다.황 의원은 특히 이번 선거의 의미를 "집권당과 지역이 함께 가는 전환점"으로 규정했다. 그는 "대통령의 번호도 1번, 민주당의 번호도 1번"이라며 "이번 지방선거에서 집권당과 함께 일할 수 있는 시장과 도의원, 시의원을 만들어야 논산 발전의 전환점을 만들 수 있다"고 강조했다.이어 오인환 충남도의원 후보와 조용훈 후보 등을 언급하며 "황명선의 번호도 1번이고 이재명의 번호도 1번"이라며 "이번 선거에서 기호 1번 후보들을 당선시켜 집권당과 원팀이 돼야 한다"고 말했다.황 의원은 자신의 논산시장 재임 시절 성과도 함께 꺼냈다. 그는 "시민들이 세 번이나 시장으로 선택해 준 이유는 시민이 주인이 되는 논산을 만들기 위해 노력했기 때문"이라며 논산시립도서관 건립, 공동체 사업, 청소년 문화사업 등을 대표 사례로 들었다.또 "문화적으로 소외됐던 논산 청소년들에게 새로운 기회를 만들기 위해 노력했다"며 BTS와 레드벨벳 등의 공연 유치 사례를 언급하기도 했다.현 시정에 대한 불편한 시각도 숨기지 않았다. 황 의원은 "시장 취임 이후 지난 4년 동안 행사장마다 전임 시장과 국회의원 비판만 이어졌다"며 "시민들이 뽑아준 시장과 국회의원을 공개 행사에서 계속 공격하는 것은 결코 바람직하지 않다"고 지적했다.그러면서 "전임 시장 시절 세워졌던 각종 시설의 머릿돌까지 제거했다"며 "역사를 지우는 행위는 옳지 않다. 논산은 특정 개인의 것이 아니라 시민 모두의 것"이라고 말했다.황 의원은 "황명선과 싸우는 시장이 아니라 황명선과 함께 일할 시장, 집권당과 협력할 수 있는 시장이 필요하다"며 "이번 지방선거를 통해 시민이 주인이 되는 시대를 반드시 열어야 한다"고 말했다.끝으로 그는 "논산 발전의 절호의 기회가 왔다"며 "집권당의 힘 있는 정치인들과 지역 일꾼들이 함께해야 국가사업 확보와 지역 발전을 이끌 수 있다"고 말하며 민주당 후보들에 대한 지지를 거듭 호소했다.