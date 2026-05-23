박시선 캠프

더불어민주당 박시선 여주시장 후보가 핵심 공약인 ‘한글수도 여주’ 조성을 위해 정치권과의 정책 협의에 본격 착수했다.더불어민주당 박시선 여주시장 후보가 핵심 공약인 '한글수도 여주' 조성을 위해 정치권과의 정책 협의에 본격 착수했다.박 후보는 지난 23일 국회 문화체육관광위원회 위원장인 김교흥 의원을 만나 '한글수도 여주' 조성을 위한 '세종한글문화산업 클러스터' 정책건의서를 전달하고 국비사업 연계 가능성과 정책 자문 지원을 요청했다고 밝혔다.여주 출신인 김교흥 위원장은 이날 "세종대왕이 잠들어 계신 여주에서 한글수도를 지향하는 것은 의미 있는 일"이라며 적극적인 협조 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.이 자리에서는 GTX-D 여주역 정차 문제도 함께 논의됐다. 박 후보는 "GTX-D 여주역 정차 역시 핵심 공약 가운데 하나"라며 "한글수도 여주를 실현하기 위해서도 반드시 필요한 교통 인프라"라고 강조했다.박 후보는 "여주는 세종대왕과 소헌왕후의 능인 영릉을 보유한 도시"라며 "한글을 단순한 역사 유산이나 기념행사에 머물게 하지 않고 문화산업·관광·교육·청년창업·로컬상품과 연결해 여주의 미래 성장동력으로 키워야 한다"고 밝혔다.이번 정책건의서에는 ▲ 한글수도 여주 2030 마스터플랜 수립 ▲ 세종한글문화산업 클러스터 조성 ▲ 한글수도 인증상품 100선 개발 ▲ 세종한글 캠프 및 체험관광 운영 ▲ 한글 공공디자인 도시 프로젝트 ▲ 한글수도 주간 및 지역상권 연계사업 등의 내용이 담겼다.특히 '세종한글문화산업 클러스터'는 세종대왕릉을 중심 거점으로 삼아 한글디자인센터와 한글문화창업랩, 한글굿즈 공동제작소, 한글교육·체험 프로그램 등을 단계적으로 구축하는 사업이다.박 후보는 이를 통해 세종대왕릉과 원도심, 도자기 산업, 남한강 관광, 농특산물, 전통시장 등을 하나의 도시 브랜드와 관광·산업 전략으로 연결하겠다는 구상을 밝혔다.또 여주쌀과 고구마, 가지, 땅콩, 도자기, 공예품, 관광기념품 등에 한글 서체와 패키지 디자인, 스토리텔링을 접목해 '한글수도 인증상품 100선'으로 육성하겠다는 계획도 내놨다.이와 함께 수도권 학생과 가족, 외국인, 한국어 학습자를 대상으로 세종대왕릉 탐방과 훈민정음 체험, 한글 도자기·캘리그래피 프로그램 등 체류형 관광 콘텐츠도 운영하겠다고 설명했다.박 후보는 문화체육관광부와의 실무 협의, 한글문화·관광·문화산업 관련 국비사업 연계 검토, 현장 간담회 추진 등도 함께 요청했다.그는 "여주는 대한민국 최고의 한글 역사 자산인 세종대왕릉을 보유하고 있지만 이를 도시 전체의 성장전략으로 충분히 확장하지 못했다"며 "이제는 세종대왕릉을 단순 관람형 관광지가 아니라 한글문화와 지역경제, 청년창업, 관광산업을 연결하는 대한민국 대표 한글문화산업 거점으로 발전시켜야 한다"고 말했다.이어 "한글수도 여주는 단순한 구호가 아니라 여주의 정체성과 미래 먹거리를 동시에 세우는 실천 전략"이라며 "중앙정부와 국회, 문화체육관광부와 협력해 여주를 대한민국 대표 한글문화산업 도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.한편 박 후보는 지난 2021년 여주시의회 의장 재임 당시 '능서면'을 '세종대왕면'으로 변경하는 데 앞장선 바 있다. 당시 명칭변경 추진위원회 공동위원장을 맡아 주민 의견 수렴과 행정 절차를 이끌며 세종대왕릉을 중심으로 한 여주 브랜드 강화에 나섰다.