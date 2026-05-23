현근택 캠프

더불어민주당 현근택 용인시장 후보 캠프가 23일 성명을 내고 국민의힘 이상일 용인시장 후보를 향해 "현직 시장의 권한과 영향력을 이용한 불법·관권선거 의혹이 반복적으로 제기되고 있다"며 즉각 중단을 촉구했다.더불어민주당 현근택 용인시장 후보 캠프가 23일 성명을 내고 국민의힘 이상일 용인시장 후보를 향해 "현직 시장의 권한과 영향력을 이용한 불법·관권선거 의혹이 반복적으로 제기되고 있다"며 즉각 중단을 촉구했다.현근택 캠프는 이날 입장문에서 "이번 용인시장 선거가 정책과 비전 경쟁이 아니라 현직 시장의 권한과 영향력을 동원한 관권선거 논란으로 얼룩지고 있다"며 "준법·공정선거에 동참할 것을 이상일 후보에게 강력히 요구한다"고 밝혔다.캠프 측은 최근 용인문화재단과 관련된 특정 공연·행사 일정이 이상일 후보의 선거운동에 활용되고 있다는 의혹이 제기되고 있다고 주장했다.현근택 캠프는 "용인문화재단은 시민 모두를 위한 기관이지 특정 후보의 선거용 조직이 아니다"라며 "최근 여러 행사에서 벌어진 일들은 용인시와 관련 기관들의 정치적 중립성을 의심하게 만든다"고 밝혔다.또 "이상일 후보는 지난해 11월 용인시 예산으로 유관단체 명의의 현수막을 제작·게시해 자신의 공약과 치적을 홍보한 혐의로 공직선거법 위반 사건이 검찰에 송치된 바 있다"며 "법률전문가들 사이에서는 기소 가능성이 높고 피선거권에도 영향을 미칠 수 있는 사안이라는 평가가 나온다"고 주장했다.현근택 캠프는 이어 최근 용인시 후원 문화행사에서 이상일 후보가 무대에 올라 노래를 부른 사례와 어린이집연합회 간담회 도중 시청 공무원에게 직접 전화를 걸어 행정 검토를 지시하는 듯한 행동이 있었다는 보도도 언급했다.캠프 측은 "선거운동 과정에서 유권자 앞에서 공무원에게 직접 연락해 민원 해결을 압박하는 모습은 시민들에게 현직 프리미엄을 과시하고 행정권력을 선거에 활용하는 전형적인 관권선거로 비칠 수밖에 없다"고 비판했다.그러면서 "공공기관과 산하기관, 공무원 조직을 선거에 동원하거나 활용하려는 어떤 시도도 민주주의 근간을 훼손하는 행위"라며 "이상일 후보는 더 이상 '관행'이나 '우연한 기회'라는 말 뒤에 숨지 말고 시민 앞에 분명히 해명해야 한다"고 밝혔다.현근택 캠프는 "이번 용인시장 선거는 정책과 비전, 시민에 대한 책임으로 평가받는 공정하고 깨끗한 선거가 돼야 한다"며 "불법·관권선거를 즉시 중단하고 법과 원칙을 지키는 공정선거에 동참하라"고 촉구했다.