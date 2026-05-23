이상일 캠프

이상일 국민의힘 용인시장 후보가 23일 교육 분야 정책 비전을 발표하며 "강남이 부럽지 않은 교육도시 용인"과 "창업도시를 지향한 연구개발(R&D) 도시 용인"을 만들겠다고 밝혔다.이상일 국민의힘 용인시장 후보가 23일 교육 분야 정책 비전을 발표하며 "강남이 부럽지 않은 교육도시 용인"과 "창업도시를 지향한 연구개발(R&D) 도시 용인"을 만들겠다고 밝혔다.이 후보는 미래세대 교육 환경 개선과 첨단산업 연계형 인재 양성을 핵심 목표로 제시했다. 지역 대학과 연구개발기관, 첨단기업을 연결해 도시 전체를 연구개발 네트워크 중심 도시로 육성하겠다는 구상이다.이 후보는 우선 "강남 교육 부럽지 않은 교육 여건을 만들기 위해 기존 고등학교의 교육 수준 향상을 적극 지원하고 자율형 사립고 신설도 추진하겠다"고 밝혔다.이어 "용인삼계고와 백암고가 정부의 자율형 공립고 2.0 사업에 선정되도록 지원해 학교 수준이 높아졌다는 평가를 받고 있다"며 "다른 학교들에 대해서도 적극 지원하겠다"고 말했다.또 "학생들의 진로 선택 폭을 넓히기 위해 내년 반도체고등학교 개교에 이어 AI예술종합고 설립도 추진하겠다"며 "과학고와 AI 등 신기술 특화 고교 설립도 함께 추진할 방침"이라고 설명했다.학교 신설과 과밀학급 해소 방안도 제시했다. 이 후보는 "수지구 풍덕천2지구 초·중학교, 기흥구 기흥역세권 중학교, 처인구 양지읍 중·고등학교, 모현읍과 삼가동 고등학교 등 부족한 학교 신설에 힘쓰겠다"며 "과밀학급 문제 해결을 위해 경기도교육청과 적극 협의하겠다"고 말했다.첨단산업 중심의 연구개발 네트워크 구축 계획도 밝혔다. 이 후보는 "반도체와 AI, 로봇 등 첨단기술 연구개발을 주도할 인재 커뮤니티 형성이 중요하다"며 "관내 대학·대학원과 연구개발기관 네트워크 활성화를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.특히 반도체 분야와 관련해서는 "내년 봄 개교 예정인 반도체고등학교를 마이스터고로 전환해 기업 맞춤형 인재를 양성하겠다"며 "관계기관 및 대학과 협의해 공동캠퍼스 형태의 글로벌 반도체 대학·대학원 설립도 추진하겠다"고 말했다.이 후보는 전국 최고 수준으로 평가받는 용인시 도서관 인프라 활용 계획도 함께 제시했다. 그는 "교육 수준 향상은 단순한 시설 개선만으로는 한계가 있다"며 "시민들의 자발적 참여를 기반으로 도시 전체의 학습 분위기를 만들겠다"고 말했다.이어 "독서지도 교사 300명 이상을 모집해 각 도서관에서 학생 독서지도를 진행하고, 독서 활동 인센티브와 함께 미국의 '스펠링 비(Spelling Bee)' 형태 퀴즈대회도 개최하겠다"고 밝혔다.또 "부모 참여도 중요한 만큼 도서관을 '내 집 앞 도서관' 개념으로 확대하고 독서모임 활성화도 적극 지원하겠다"며 "현재 21곳인 공공도서관을 2028년까지 25곳 이상으로 늘리겠다"고 말했다.이 후보는 "민선9기를 맡게 되면 교육 전문가와 연구개발·첨단과학 전문가 등이 참여하는 '교육도시 용인 TF(가칭)'를 구성하겠다"며 "교육 발전을 위한 장기계획을 수립하고 다양한 의견과 아이디어를 수렴하겠다"고 밝혔다.