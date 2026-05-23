고양e뉴스

정당과 기호를 불문하고, 유권자의 선택을 기다리는 후보들의 공보물이 차곡차곡 포장될 준비를 마친 모습이다.테이블 한편에 자리를 잡고 수작업 릴레이에 동참했다. 옆 사람이 선거공보물 묶음을 넘겨주면, 빠진 후보의 전단은 없는지, 순서는 매뉴얼과 일치하는지 재빠르게 확인한 뒤 봉투 작업자에게 넘기는 일의 연속이었다. 처음에는 눈이 핑핑 돌 정도로 헷갈렸지만, 1시간쯤 지나자 손이 먼저 기억하고 움직이는 묘한 리듬감이 생겼다.이날 현장에서 만난 자원봉사자들의 얼굴에는 피곤함 속에서도 특유의 활기가 넘쳤다. 이웃과 함께 봉사에 참여했다는 효자동 주민 최아무개씨(61)는 "매번 선거 때마다 집에서 편하게 받아보기만 했는데, 직접 와서 해보니 이렇게 많은 사람의 손길과 정성이 들어가는지 미처 몰랐다"며 "오래 서 있어서 허리는 좀 아프지만, 우리 동네 유권자들이 내 손을 거친 공보물을 보고 좋은 일꾼을 뽑았으면 좋겠다"고 웃음 지었다.