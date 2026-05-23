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취재와 봉사를 마치고 귀가해보니, 아파트 우편함마다 방금 전 기자의 손을 거쳐 간 선거공보물이 벌써 배달되어 꽂혀 있다. 우체국 직배송 시스템의 신속함을 여실히 보여준다.고양e뉴스
작업을 마치고 녹초가 된 몸을 이끌고 집으로 돌아왔을 때 아파트 1층에서 신선한 충격을 받았다. 불과 몇 시간 전, 행정복지센터에서 내 손을 거쳐 포장되었던 바로 그 두툼한 우편물이 이미 우리 집 우편함에 다소곳이 꽂혀 있었던 것이다. 아침 9시에 시작된 수작업이 당일 오후 유권자의 집까지 논스톱으로 도착하는 그야말로 '마법 같은 속도'였다. 우리가 당연하게 누리는 민주주의의 권리 이면에는, 이른 주말 아침부터 묵묵히 땀 흘린 90명의 이웃들과 쉴 새 없이 계단을 오르내린 우체국 직원들의 수고가 숨어 있었다.
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