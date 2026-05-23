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26.05.23 17:52최종 업데이트 26.05.23 17:52
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23일 오전 고양시 덕양구 효자동 행정복지센터 3층 대강당. 제9회 동시지방선거를 앞두고 지역 주민과 동 직원들이 투표안내문 및 선거공보물 패키징 작업에 구슬땀을 흘리고 있다.고양e뉴스

선거철이 되면 어김없이 우리 집 우편함에 도착하는 두툼한 우편물이 있다. 바로 각 정당과 후보자들의 치열한 고민이 담긴 '선거공보물'과 '투표안내문'이다. 무심코 봉투를 뜯어 내용물을 훑어보곤 하지만, 이 수많은 인쇄물이 유권자의 손에 쥐어지기까지 어떤 과정을 거치는지 아는 이는 드물다.

2026년 5월 23일 토요일. 제9회 동시지방선거를 앞두고 직접 면장갑을 끼고 '민주주의 배달'의 첫 관문인 선거공보물 패키징(분류 및 포장) 작업 현장에 뛰어들었다.

아침 9시, 행정복지센터 대강당에 차려진 '임시 공장'

일사불란하게 움직이는 자원봉사자들. 산더미처럼 쌓인 각 당 후보자들의 공보물을 정확한 순서대로 집어넣기 위해 분주히 손을 움직이고 있다.고양e뉴스

오전 9시 정각, 고양시 덕양구 효자동 행정복지센터 3층 대강당은 이미 열기로 가득했다. 현재(2026년 5월 기준) 인구 약 2만6200여 명을 자랑하는 효자동 관내에 배달될 1만800세트의 선거공보물을 작업하기 위해 모인 인원만 동 직원을 포함해 무려 90명에 달했다.

강당에는 수십 개의 긴 테이블이 나란히 배치되었고, 그 위로는 도지사, 시장, 교육감, 그리고 지역구와 비례대표 시·도의원 후보들의 공보물이 산더미처럼 쌓여 있었다.

이 작업에는 '보이지 않는 엄격한 규칙'이 존재한다. 봉투 안에 인쇄물을 무작위로 밀어 넣는 것이 아니다.

작업장 벽면에 부착된 '투표안내문 및 선거공보 조합순서'. 맨 아래 비례 시의원부터 맨 위 투표안내문까지 철저한 법정 순서가 적용된다.고양e뉴스

벽면에 붙은 매뉴얼에 따르면, 유권자가 봉투를 열었을 때 가장 먼저 투표안내문이 보이도록 해야 한다. 그 뒤로 교육감, 도지사, 시장, 지역구 도의원, 지역구 시의원, 비례 도의원, 비례 시의원 순으로 차곡차곡 쌓여야 한다. 기호 순서 역시 철저히 지켜져야 한다.

"허리는 아파도, 내가 직접 싼 봉투가 이웃에게 간다는 뿌듯함"

정당과 기호를 불문하고, 유권자의 선택을 기다리는 후보들의 공보물이 차곡차곡 포장될 준비를 마친 모습이다.고양e뉴스

테이블 한편에 자리를 잡고 수작업 릴레이에 동참했다. 옆 사람이 선거공보물 묶음을 넘겨주면, 빠진 후보의 전단은 없는지, 순서는 매뉴얼과 일치하는지 재빠르게 확인한 뒤 봉투 작업자에게 넘기는 일의 연속이었다. 처음에는 눈이 핑핑 돌 정도로 헷갈렸지만, 1시간쯤 지나자 손이 먼저 기억하고 움직이는 묘한 리듬감이 생겼다.

이날 현장에서 만난 자원봉사자들의 얼굴에는 피곤함 속에서도 특유의 활기가 넘쳤다. 이웃과 함께 봉사에 참여했다는 효자동 주민 최아무개씨(61)는 "매번 선거 때마다 집에서 편하게 받아보기만 했는데, 직접 와서 해보니 이렇게 많은 사람의 손길과 정성이 들어가는지 미처 몰랐다"며 "오래 서 있어서 허리는 좀 아프지만, 우리 동네 유권자들이 내 손을 거친 공보물을 보고 좋은 일꾼을 뽑았으면 좋겠다"고 웃음 지었다.

현장 수거부터 내 집 우편함까지... 놀라운 우체국 '다이렉트 배송'

누락되거나 순서가 뒤바뀌는 오류를 막기 위해, 내용물을 재차 확인하며 신중하게 작업하는 주민들의 모습.고양e뉴스

점심시간을 훌쩍 넘겨 오후 3시가 되어서야 장장 6시간에 걸친 1만800세트의 패키징 작업이 모두 마무리되었다. 장갑을 벗은 손끝은 종이 먼지로 까맣게 변해 있었고 다리는 천근만근이었지만, 가지런히 박스에 담긴 완성품들을 보니 이루 말할 수 없는 쾌감이 밀려왔다.

놀라운 점은 이후의 과정이었다. 포장이 완료된 우편물들은 우체국 물류센터로 다시 보내져 분류 작업을 거치는 것이 아니었다. 대기하고 있던 우체국 직원들이 강당 현장에서 박스를 직접 수거한 뒤, 곧바로 해당 세대별로 배달을 나가는 '다이렉트 배송 시스템'이 가동되고 있었다. 선거 업무의 효율성과 신속성을 극대화하기 위한 현장의 지혜였다.

취재와 봉사를 마치고 귀가해보니, 아파트 우편함마다 방금 전 기자의 손을 거쳐 간 선거공보물이 벌써 배달되어 꽂혀 있다. 우체국 직배송 시스템의 신속함을 여실히 보여준다.고양e뉴스

작업을 마치고 녹초가 된 몸을 이끌고 집으로 돌아왔을 때 아파트 1층에서 신선한 충격을 받았다. 불과 몇 시간 전, 행정복지센터에서 내 손을 거쳐 포장되었던 바로 그 두툼한 우편물이 이미 우리 집 우편함에 다소곳이 꽂혀 있었던 것이다. 아침 9시에 시작된 수작업이 당일 오후 유권자의 집까지 논스톱으로 도착하는 그야말로 '마법 같은 속도'였다. 우리가 당연하게 누리는 민주주의의 권리 이면에는, 이른 주말 아침부터 묵묵히 땀 흘린 90명의 이웃들과 쉴 새 없이 계단을 오르내린 우체국 직원들의 수고가 숨어 있었다.
#제9회동시지방선거 #선거공보물 #투표안내문 #고양시지방선거 #우체국당일배송

6.3 지방선거
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