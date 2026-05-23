서준석

국민의힘 백성현 논산시장 후보가 23일 오후 논산 화지중앙시장 집중유세에서 국방산단 조성과 지역경제 활성화 구상을 밝히며 지지를 호소하고 있다.백성현 후보는 "논산을 충청권 서남부 허브도시로 만들겠다"며 "국방국가산단과 국방미래기술연구센터를 중심으로 첨단기업이 들어오고 양질의 일자리가 생기는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.이어 "100만 평 규모 국방산단 조성과 국방미래기술연구센터 유치, 기동로봇 실증사업 등을 통해 논산이 2030년 전국 소멸위기를 벗어나는 부흥도시가 될 것"이라며 "청년들이 논산에서 미래를 꿈꿀 수 있도록 만들겠다"고 강조했다.백 후보는 재임 기간 추진한 사업들도 잇따라 언급했다. 그는 "딸기산업 세계화와 스마트팜, 전통시장 활성화, 수해 예방사업 등을 동시에 추진해왔다"며 "생산과 고용, 소비가 함께 살아나는 경제도시 논산을 만들겠다"고 말했다.특히 딸기산업과 관련해 "논산 딸기를 직접 해외에 알리기 위해 태국 방콕시장까지 논산으로 초청했다"며 "딸기산업엑스포를 통해 논산 농업의 새로운 시장을 만들겠다"고 밝혔다.