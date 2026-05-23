조정훈

전직 대통령 박근혜씨가 23일 오후 대구 칠성시장을 방문한 후 유세차에 오른 추경호 국민의힘 후보가 유세를 하자 한 지지자가 박근혜 사진을 들고 추 후보의 발언을 듣고 있다.,박씨가 떠난 후 추 후보는 유세차에 올라 "조금전 여러분 보셨듯이 박근혜대통령이 다녀가셨다. 우리 시민들을 만나러 오셔서 정말 감사하다"며 "많은 분들께서 그리워하고 보고싶어하신 대통령님을 보며 손을 흔들고 악수를 하고 눈물을 흘렸다"고 말했다.그는 "왜 시민들이, 사장님들이 저렇게 눈물을 흘리면서 반가워하셨을까"라며 "박정희, 육영수를 그리워하면서 그분들은 대한민국 잘 사는 거, 국민들 편안한것만 생각했기에 우리 사장님들이 너무너무 감사하다고 생각해 눈물을 흘린 것"이라고 주장했다.그러면서 "그걸 지켜보면서 대구시민들 편안하게 해줘야겠다는 게 제 소명"이라며 "두 가지를 기억하면서 선거에 임하겠다"고 강조했다.추 후보는 "시장 경기 좋게 해달라, 대구 경제 살려달라고 말한다. 대한민국 인정한 경제부총리 출신 저 추경호가 대구의 경제를 확실히 살리겠다"며 "그것이 박근혜, 박정희 대통령께서 꿈꿔왔던 세상이고 만드신 세상"이라고 말했다.이어 그는 "대한민국이 지금 흔들리고 있다. 거대하고 오만한 민주당 권력에 의해서 자유대한민국의 민주주의가 위협을 받고 있다"며 "보수의 심장 대구까지 파란 당이 차지하려고 오만한 권력을 가지고 뒤흔들고 있다. 대한민국의 마지막 보루, 민주당 바람을 막고 반드시 이기겠다"고 강조했다.추 후보의 연설 중간에 일부 참가자들은 "윤 어게인"을 외쳤다.한편 김부겸 후보 캠프는 박씨의 칠성시장 방문과 관련 논평을 통해 "박근혜 전 대통령의 추경호 후보 지원은 추 후보 위기의식의 발로를 반영한다"고 폄하했다.백수범 대변인은 "추 후보의 지금까지 유일한 선거전략은 '보수 결집'"이라며 "그것조차 지금 여의치가 않자 박 전 대통령의 구원 등판을 요청한 것으로 보인다"고 주장했다.이어 "지금 대구 시민은 저희 두 후보에게 '어떻게 대구 경제를 살릴 수 있겠는가, 어떻게 젊은이들에게 일자리를 만들어 줄 수 있겠는가' 묻고 있다"며 "추 후보는 '보수 결집'을 하면 대구 경제가 다시 살아난다고 보느냐. 보수의 심장을 지키면 젊은이들이 대구를 떠나지 않아도 될 일자리가 생긴다고 믿느냐"고 비판했다.