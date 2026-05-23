CCTV캡처

중국 AI기업 딥시크의 창업자 량원펑(오른쪽).중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 사상 초유 대규모 투자 라운드의 막바지에 서 있습니다. 블룸버그 통신의 5월 22일 보도에 따르면 이번 투자 유치 규모는 약 700억 위안(한화 약 15조 500억원)에 달하며, 투자 전 기업가치는 약 450억 달러(한화 약 67조 5,000억원)로 평가되고 있습니다.이는 중국 테크 스타트업 역사상 최대 규모의 첫 투자 유치 사례가 될 전망입니다. 그러나 이번 투자 라운드에서 정말 주목해야 할 것은 단순한 자금의 규모가 아닙니다. 누가, 왜, 어떤 조건으로 이 거대한 자금을 투입하는지에 중국 AI 산업의 현재와 미래가 고스란히 담겨 있기 때문입니다.이번 투자 라운드에서 가장 주목할 만한 점은 창업자 량원펑의 행보입니다. 그는 개인 자금으로 약 200억 위안을 투자할 예정입니다. 이는 단순한 지분 희석 방어 차원을 넘어 회사에 대한 절대적인 통제권을 유지하겠다는 강력한 의지의 표현입니다.실제로 량원펑은 이번 투자 라운드에 앞서 지난 4월, 직접 증자를 통해 지분률을 기존 1%에서 34%로 대폭 확대했습니다. 직접·간접 지분을 합산하면 약 84.29%의 주식을 통제하며 의결권은 100%에 가깝습니다. 닝보청언(宁波程恩)·닝보청신(宁波程信)·닝보청푸(宁波程普) 등 다층 유한합자 구조를 통해 설계된 지배 구조입니다. 이는 "자본은 들어올 수 있지만 모델 통제권은 협상 테이블에 올리지 않겠다"는 분명한 의지입니다.왜 그토록 완강하게 경영권 지키려는 것일까요? 그 답은 량원펑이 투자자들에게 한 약속에 있습니다. "우리는 오픈소스 AI 진영을 계속 추구할 것이며 AGI(범용인공지능)라는 더 큰 목표에 집중하겠다. 단기적인 이익보다 기술적 한계를 확장하는 것이 우리의 우선 과제다". 이는 곧 투자는 받지만 외부 자본의 논리에 휘둘리지 않고 연구 중심의 장기적 비전을 끝까지 밀고 나가겠다는 선언입니다.이러한 량원펑의 철학에 공감하며 거액을 투자하기로 한 기업들이 있습니다. 텐센트는 약 60억 위안을 투자하여 약 2%의 지분을 확보할 예정입니다. 텐센트의 투자 목적은 명확합니다. 자사의 핵심 플랫폼인 위챗과 클라우드, 에이전트에 딥시크 모델을 깊이 통합시키기 위함입니다.현재 위챗 검색 기능에는 이미 딥시크의 추론 모델이 시범 도입되어 있으며 자체 모델 훈위안과 동시에 적용되는 구조입니다. 이들은 위챗과 연결되어 있는 다양한 서비스를 에이전트로 진화시키는 원동력이 됩니다.또 다른 흥미로운 투자자는 세계 최대 배터리 제조업체인 CATL(닝더스다이)입니다. CATL의 투자 배경에는 AI 데이터센터라는 인프라 사업의 확장 전략이 자리하고 있습니다. 딥시크는 현재 내몽골 자치구에 자체 데이터센터를 건설 중이며 현지에서 운영 인력을 채용하고 있습니다.AI 모델을 구동하려면 막대한 전력이 필요하고, 그 전력을 효율적으로 관리하려면 대규모 에너지 저장 시스템이 필수적입니다. CATL은 바로 그 지점에서 단순한 재무적 투자자를 넘어 핵심 인프라 파트너로 자리매김하려는 것입니다.징둥과 넷이지 역시 투자 협상을 진행 중인 것으로 알려졌으나, 아직 세부 조건은 확정되지 않았습니다.