신문웅

윤희신 국민의 힘 태안군수 후보이에 맞서 윤희신 후보는 미래항공연구센터를 태안의 미래 전략산업으로 규정하며 적극 방어에 나섰다.윤 후보는 "군용 전투기 비행장이 들어오는 것처럼 과장해서는 안 된다"며 "미래항공연구센터는 시험용 무인기 활주로를 중심으로 한 연구시설"이라고 설명했다.그는 "국방과학연구소에 직접 확인한 결과, 전투기 이착륙이 아니라 시험용 무인기 중심이며 비행 횟수도 하루 1~4회 수준"이라고 말했다.또 강 후보가 우려한 군사시설 보호구역 문제에 대해서도 "활주로 섹터 일부만 제한되는 방식으로 알고 있다"며 "일반적인 군 공항 수준의 규제와는 다르다"고 반박했다.윤 후보는 무엇보다 미래항공연구센터의 경제 효과를 강조했다.그는 "핵심은 활주로 길이가 아니라 연계 산업단지를 조성해 첨단 기업을 유치하는 것"이라며 "대한항공, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, KAI 같은 방산·항공 대기업을 태안으로 끌어오는 것이 목표"라고 밝혔다.윤 후보는 "현재 전국에 흩어져 있는 시험시설과 일부 산업 기반을 태안으로 유치하면 양질의 일자리가 생기고 지역경제가 살아날 수 있다"고 주장했다.그는 "태안은 화력발전소 폐쇄와 인구 감소라는 거대한 위기를 동시에 겪고 있다"며 "새로운 성장동력이 절실한 상황에서 미래항공산업은 충분히 도전해볼 가치가 있다"고 말했다.또 주민 우려와 관련해서는 "군수가 된다면 주민 입장에서 피해를 최소화하는 역할을 하겠다"고 강조했다.윤 후보는 "소음 문제나 향후 변화 가능성 등을 주민들과 충분히 협의하고 필요하면 보상과 협약도 추진하겠다"며 "군수는 주민 피해를 막고 조정하는 역할을 해야 한다"고 밝혔다.그는 "실제로 자료를 확인한 결과 활주로 인근에서도 일정 거리 이상 떨어지면 10~15층 건물 건축도 가능하다고 들었다"며 "과도한 공포 조장은 바람직하지 않다"고 주장했다.이번 논쟁은 단순한 시설 유치 찬반을 넘어 태안의 미래 발전 전략 자체를 둘러싼 대결 양상으로 이어졌다.강철민 후보는 미래항공연구센터 대신 기업도시 기회발전특구를 통한 민간기업 유치를 강조했다.그는 "태안이 가야 할 길은 군사시설이 아니라 모빌리티·AI·친환경 산업 중심의 기업 유치"라며 "기회발전특구를 통해 실제 생산과 고용이 이뤄지는 기업들을 끌어오겠다"고 밝혔다.반면 윤희신 후보는 미래항공연구센터를 중심으로 방산·드론·첨단항공 산업을 태안 성장축으로 키워야 한다고 맞섰다.윤 후보는 "기회발전특구 역시 결국 핵심 기업이 있어야 가능한 것"이라며 "미래항공연구센터는 오히려 그런 첨단기업을 유치할 수 있는 기반시설 역할을 하게 될 것"이라고 주장했다.또 "이미 정부 예산 17억7천만원이 설계비로 반영돼 사업이 시작 단계에 들어갔다"며 "현실적으로 추진 중인 사업을 활용해 지역 산업을 키워야 한다"고 강조했다.