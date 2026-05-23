신문웅

6.3지방선거에 태안군수 후보로 출마한 더불어민주당 강철민후보와 국민의힘 윤희신 후보가 상호 토론을 하고 있다.공약 발표에서도 양 후보의 차별화는 뚜렷했다.강철민 후보는 ▲ 기업도시 기회발전특구 지정 ▲ 친환경·AI 산업단지 조성 ▲ 태안항 국제무역항 승격 ▲ 대학병원 위탁 의료체계 구축 등을 3대 핵심 공약으로 제시했다.반면 윤희신 후보는 ▲ 군수 직속 세일즈기획단 ▲ 태안 고속도로 및 가로림만 해상교량 추진 ▲ 미래항공연구센터 연계 산업단지 ▲ 반려식물 박람회 ▲ 복합문화컨벤션센터 등을 공약으로 내세웠다.공약 검증 토론에서는 윤 후보가 강 후보의 "국가관리 무역항 승격" 공약 실효성을 문제 삼으며 "평택·대산항과 경쟁 가능한가"라고 따져 물었다.이에 강 후보는 "국가무역항이 되면 지역 발전 효과가 크다"고 맞받았다.반대로 강 후보는 미래항공연구센터와 활주로 문제를 재차 꺼내며 "군사시설이 태안 중심 관광도시에 들어오는 것은 부적절하다"고 공세를 이어갔다. 윤 후보는 "핵심은 활주로 길이가 아니라 연계 산업단지를 통한 기업 유치와 일자리 창출"이라고 응수했다.자유토론에서는 중앙정치 이슈까지 등장했다.강철민 후보는 윤 후보의 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 참여 여부를 언급하며 정치적 입장을 추궁했다. 윤 후보는 "지역 일꾼을 뽑는 군수 토론회에서 중앙정치 문제를 꺼내는 것은 적절치 않다"고 반발했다.이후에도 양 후보는 미래항공연구센터와 기회발전특구의 실현 가능성을 놓고 공방을 이어갔다. 윤 후보는 "기회발전특구는 충남 전체 면적 제한 문제가 있다"고 지적했고, 강 후보는 "현 정부가 지방소멸 대응 차원에서 강력 추진하는 정책"이라고 강조했다.마무리 발언에서 강철민 후보는 "태안은 생존의 기로에 서 있다"며 "중앙정부와 충남도, 국회를 연결해 국가 예산을 끌어오겠다"고 강조했다.윤희신 후보는 "지역 소멸과 경기 침체 속에서 태안의 잠재력을 끌어내야 한다"며 "지역 국회의원과 힘을 합쳐 변화를 만들겠다"고 밝혔다.이번 토론회는 태안의 미래 산업 방향과 주민 수용성 문제, 그리고 군정 운영 철학 차이를 뚜렷하게 드러낸 자리였다는 평가다. 특히 '기회발전특구'와 '미래항공연구센터'라는 두 축의 대결이 선거 막판 최대 변수로 떠오를 전망이다.