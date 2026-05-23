▲더불어민주당 박수현 충남지사 후보와 오인환 논산시장 후보, 황명선 최고위원, 박범계 의원, 이정문 충남도당위원장, 논산지역 시·도의원 출마자들이 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 시민들에게 인사하며 필승을 다짐하고 있다.서준석 더불어민주당 박수현 충남지사 후보와 오인환 논산시장 후보가 23일 논산화지중앙시장에서 합동유세를 열고 "중앙정부와 충남도, 논산시가 한 팀이 돼야 지역 발전을 앞당길 수 있다"고 강조했다. 이날 오전 11시 화지중앙시장 입구에서 열린 유세에는 박범계 의원과 황명선 최고위원, 이정문 충남도당 위원장, 배우 정흥채·민경진 등을 비롯해 논산지역 시·도의원 후보자와 지지자들이 대거 참석했다. ▲더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 시민들에게 지지를 호소하며 연설하고 있다.서준석 오인환 논산시장 후보는 연설에서 이번 선거를 "불안한 후보와 준비된 후보의 대결"이라고 규정하며 "논산 발전을 위해서는 중앙정부와 충남도, 국회의원과 손발을 맞추는 시정이 필요하다"고 말했다. 그는 "지난 4년 동안 논산은 갈등과 대립 속에서 시정 동력이 약화됐다"며 "남 탓하지 않고 시민 목소리를 경청하면서 논산 발전만 바라보는 시장이 되겠다"고 강조했다. 이어 "논산의 재정을 안정적으로 운영하고 국비 확보에 적극 나서겠다"며 "이재명 정부와 보조를 맞춰 논산 발전을 이끌겠다"고 목소리를 높였다. ▲더불어민주당 박수현 충남지사 후보가 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 시민들에게 지지를 호소하며 연설하고 있다.서준석 박수현 충남지사 후보도 "지금은 물 들어올 때 노 저어야 할 시기"라며 정권과 지방정부의 협력을 강조했다. 그는 "이재명 대통령과 황명선 최고위원, 민주당 도지사와 시장이 함께 가야 논산 발전 속도를 높일 수 있다"며 "도지사가 되면 오인환 후보가 약속한 사업을 충남도가 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다. 특히 박 후보는 자신을 "논산의 아들"이라고 소개하며 지역 연고를 부각했다. 그는 "논산 노성면이 외가"라며 "논산 발전을 위해 누구보다 책임감을 갖고 뛰겠다"고 지지를 호소했다. ▲더불어민주당 황명선 최고위원이 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 시민들에게 지지를 호소하며 연설하고 있다.서준석 황명선 최고위원은 "이번 선거는 중앙정부와 지방정부가 함께 호흡을 맞출 수 있는 일꾼을 뽑는 선거"라며 "힘 있는 집권여당 후보들이 당선돼야 국비 확보와 국가산단 조성 등 지역 현안을 속도감 있게 추진할 수 있다"고 말했다. ▲박범계 의원이 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 더불어민주당 합동유세에서 시민들에게 지지를 호소하며 연설하고 있다.서준석 박범계 의원은 논산 국방산단 구상을 언급하며 "시민 안전과 환경을 고려한 첨단 국방산업 중심으로 발전 방향을 잡아야 한다"며 "논산 발전을 위해 민주당 원팀이 함께 뛰겠다"고 강조했다. 배우 정흥채씨도 유세 무대에 올라 "논산과 인연이 깊다"며 "논산 발전을 위해 오인환 후보와 박수현 후보를 응원해 달라"고 지지를 호소했다. ▲더불어민주당 박수현 충남지사 후보가 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 오인환 논산시장 후보의 어깨를 감싸며 지지를 호소하고 있다.서준석 덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다. #박수현 #오인환 #논산시장선거 #충남지사선거 #논산시 구독하기 6.3 지방선거 이전글 칠갑산 휴게소 고가 매입 의혹, 청양군수 선거판 갈등 격화 다음글 "기회발전특구" vs. "미래항공연구센터"… 태안 미래 놓고 격돌 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 서준석 (qzwxl) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차1853 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 칠갑산 휴게소 고가 매입 의혹, 청양군수 선거판 갈등 격화 "기회발전특구" vs. "미래항공연구센터"… 태안 미래 놓고 격돌 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크