서준석

더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 23일 논산 화지중앙시장에서 열린 합동유세에서 시민들에게 지지를 호소하며 연설하고 있다.오인환 논산시장 후보는 연설에서 이번 선거를 "불안한 후보와 준비된 후보의 대결"이라고 규정하며 "논산 발전을 위해서는 중앙정부와 충남도, 국회의원과 손발을 맞추는 시정이 필요하다"고 말했다.그는 "지난 4년 동안 논산은 갈등과 대립 속에서 시정 동력이 약화됐다"며 "남 탓하지 않고 시민 목소리를 경청하면서 논산 발전만 바라보는 시장이 되겠다"고 강조했다.이어 "논산의 재정을 안정적으로 운영하고 국비 확보에 적극 나서겠다"며 "이재명 정부와 보조를 맞춰 논산 발전을 이끌겠다"고 목소리를 높였다.