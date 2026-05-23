김돈곤후보캠프

지난 19일 열린 기자회견에서 김돈곤 후보가 상대편의 주장을 반박하고 있다.앞서 19일 기자회견을 연 김돈곤 청양군수 후보는 "이미 수차례 수사기관과 감사기관의 판단을 통해 '혐의없음'으로 결론이 난 사안"이라며 의혹을 전면 부인했다.김 후보는 논란이 된 '18억 원 매물설'에 대해 "해당 부지는 약 36억 원의 근저당이 설정된 상태로, 18억 원 매물이라는 주장 자체가 사실과 다르며 법령에 따라 적법한 감정평가 절차를 거쳐 가격이 결정됐다"고 설명했다.또한 국유지 포장 보상 등도 감사원 조사에서 이상이 없다고 확인된 부분이라 못 박으며, "수사기관이 세 차례나 조사해 불법이 없다고 결론 낸 사안을 선거철을 맞아 왜곡된 정치적 공세로 부각하는 행위를 멈춰야 한다"고 강조했다.이어서 21일에는 소유주였던 최의환 전 청양군의회 의장도 청양군청 브리핑실에서 기자회견을 열고 억울함을 호소했다. 최 전 의장은 "18억 원짜리 휴게소를 44억 원에 팔았다는 주장은 황당무계한 소설"이라며 "41년 전인 1985년부터 직접 부지를 매입하고 낭떠러지 땅에 15톤 트럭 3만 대 분량의 흙을 성토해 일군 곳으로, 부채가 30억 원이 넘어 근저당이 36억 원 설정된 땅을 어떻게 18억 원에 내놓느냐"고 반문했다.특혜 매입 의혹에 대해서는 "이석화 전 군수 시절 129억 원의 예산을 확보하고도 7~8년간 부지를 구하지 못해 예산을 반납할 위기에 처하자 담당 팀장이 찾아와 애걸하기에 매각하게 된 것"이라며 "김돈곤 군수나 군청 실과장에게 매입을 부탁한 적이 단 한 번도 없고, 오히려 군 예산 반납 위기를 도와준 것뿐"이라고 해명했다.특히 최 전 의장은 김홍열 국민의힘 군수 후보를 겨냥해 "선거에서 유리한 위치를 점하기 위해 경선 때 도왔던 같은 당 책임당원에게 칼을 꽂고 불쏘시개로 사용하고 있다"며 강한 유감을 표했다.고발 조치와 함께 불거진 칠갑산 휴게소 매입 의혹 논란이 선거철 막바지 지역 정가의 최대 쟁점으로 부상한 가운데, 수사기관의 향후 판단에 이목이 집중하고 있다.