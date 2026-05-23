기하늘

"청소년 공간처럼 지역에 다양한 거점 공간들이 있어야 한다고 생각해요. 어르신 돌봄이 이뤄질 수 있는 공간이 있으면 좋지 않을까요. 돌봄이 지역에서 가능해지면 사회복지사도 들어갈 수 있고, 다양한 교류 관계도 만들 수 있고. 꼭, 이런 모델을 만들고 싶어요. 마을 모델, 상생할 수 있는 모델 말이에요."

이근미 후보와 이야기를 나누시는 구로구 주민.10년이라는 시간, 지역 정치인으로서 활동하면서 시야가 많이 넓어졌다는 이 후보. 민원을 해결하기 위해서는 두루두루 알고 있어야 한다고 말한다. 언덕이 많고 좁은 골목길이 많은 동네 특성상, 도로, 조명등 같은 인프라 개선 사항이 자주 나온다고 한다.이런저런 민원을 듣고 처리하며 이 후보는 어르신들의 돌봄에 대해서 많이 생각하게 됐다고 말했다. 현장에서 자주 만나기도 하고, 민원을 얘기해주시는 것도 어르신들이 많다 보니 자연스레 신경을 쓰게 됐다는 게 그의 설명이다. 삶의 궤적을 따라 청소년에 관한 관심이 여성으로, 더 나아가 노인으로 이어졌다.후보자의 말을 증명하듯, 오전 일정을 마치고 시작된 오후 지역 유세 현장에 많은 어르신이 먼저 이 후보에게 인사를 건네기도 했다. "10년 동안 그래도 부지런히 다녔죠"라고 말하는 호프집을 운영하신다는 할머니, "이번에는 될 거니까 열심히 해, 주변 사람들 반응도 좋더라고"라고 격려하시는 할아버지. 이 후보는 그런 인정으로부터 큰 힘을 얻는다고 말했다.이근미 후보는 "외롭고 힘들게 지내시는 어르신들이 많다"라며 공공이 운영하는 마을 안 돌봄 거점의 필요성을 강조했다.이근미 후보가 출마한 구로구 가 선거구는 총 3명이 당선된다. 이 후보를 포함, 총 5명의 후보가 나왔다. 거대 양당에서 2명씩 후보를 냈다. 구로의 6개 선거구에 출마한 전체 21명의 후보 중 더불어민주당과 국민의 힘 소속이 아닌 후보는 4명뿐이다.구로에서 3명 이상 뽑히는 중대 선거구는 가 선거구와 다른 진보당 후보가 나오는 다 선거구 두 곳이 전부. 가 선거구에 속해있는 개봉1동, 고척1동, 고척2동 거리에 걸린 진보당 현수막에는 "우리 동네는 3등까지 당선됩니다"라고 적혀있다.이 후보도 이 점을 잘 알고 있다. 작은 정당인으로서 갖는 불리함을 인지하고 있다. 개봉역에서 오랜 기간 유세를 진행한 것은 이러한 약점을 극복하기 위한 대책이었다고 말했다. 진보 정치가 위축되었던 지난 22년 지방선거에서 15%의 득표율을 기록하고 낙선했다. 이 후보는 희망을 보았다고 했다. "지역에서 처음 활동했을 때 찾았던 관심과는 다르게, 이제는 먼저 많은 사람이 먼저 찾아와 준다"라며 기대를 내비치기도 했다.