이송희일 감독 페이스북 갈무리

"퀴어, 동성애 교육 추방 교육감은 조전혁"

이송희일 감독이 23일 올린 서울시교육감 후보자 현수막 사진.세 번째로 서울시교육감에 도전하는 조전혁 후보가 선거 현수막으로 논란이 되고 있다. "성소수자 혐오를 조장하는 표현"이라는 비판이 제기됐기 때문이다. 다른 선거도 아니고 교육감 후보의 선거에서 이런 문구가 나올 수 있느냐는 지적도 나온다.제9회 전국동시지방선거 공식 선거운동이 시작된 지 3일 차, 서울시 곳곳에서 조 후보의 홍보 현수막은 어렵지 않게 발견할 수 있다.조 후보의 현수막을 반박하는 현수막이 걸렸다. 조 후보 현수막 밑에 걸린 '서로의 존재를 배우는 책모임 우리사이' 명의로 현수막은 "교육에 필요한 것은 차별과 혐오의 추방"이라고 적혀있다.권김현영 ​여성현실연구소장은 23일 소셜미디어를 통해 "교육감 선거에 등장한 혐오 현수막이 학교 근처에 걸린 걸 보고 동네 책모임에서 부랴부랴 거셨다고 한다"고 전했다.이송희일 영화감독은 같은날 자신의 소셜미디어 계정에 조 후보의 현수막 사진을 게시하며 "'동성애 교육 추방'이라는 현수막을 서울 시내에 수천 개 부착했다고 한다"며 "이렇게 대놓고 혐오 발언을 앞세워 현수막을 내건 교육감 후보는 처음"이라 비판했다.이어 그는 "조전혁은 고등학생 시절 동급생에게 주먹을 날려 턱에 금이 가게 했다"며 학교폭력 전력이 있는 이가 교육감 후보로 나선 일에 대해서도 의문을 제기했다. 또한 같은 사진 하단에 포착된 권영국 서울시장 후보의 현수막을 짚으며 "조전혁의 악취 나는 현수막에 재빨리 달린 권영국의 현수막. 그나마 반갑고 고맙네"라고 덧붙였다.이 사진에는 조전혁 후보의 현수막 바로 밑에 권영국 정의당 서울시장 후보의 현수막이 걸려 있는데, "혐오 차별 없는 서울, 서울 차별금지조례 제정!"이라는 문구가 적혀 있다.현수막 위치를 지적하는 반응도 있었다. 박종현 서울시의원 후보는 "선거에도 예의와 법도가 있다"며 "안 그래도 가로수 때문에 3면에서 안 보이는 자리인데, 남의 선거사무소 앞에 떡하니 현수막을 거는 건 어느 나라 법일까"라는 글을 소셜미디어에 올렸다.