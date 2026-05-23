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논산시의원 다선거구에 출마한 무소속 민병춘 후보의 남편 전영진 씨가 논산의 한 커피숍에서 인터뷰를 하며 아내의 선거운동과 생활정치에 대한 생각을 밝히고 있다.서준석
"샤워하고 들어가면 그냥 쓰러집니다. 알람 맞춰놓고 자다가 다시 새벽 6시에 일어나요."
그는 웃으며 말했지만, 선거 기간 외조의 강도가 만만치 않음을 보여주는 대목이었다.
교사 일도 놓지 않았다. 고교학점제 학교 특성상 수업을 비울 수 없어 미리 보강 수업을 해두고 반차를 쓰며 선거를 돕고 있다고 했다. "고3 학생들 중요한 시기인데 교육 결손은 생기면 안 된다"는 말에서는 교사로서 책임감도 느껴졌다.
민병춘 후보는 이번이 다섯 번째 도전이다. 두 번 낙선하고 두 번 당선됐다. 가장 가까운 거리에서 이를 지켜본 남편은 아내의 강점을 "정직함"이라고 말했다.
"바르고 정직해요. 옳다고 생각하는 건 꼭 실천하려고 합니다."
그는 특히 논산 장애학생 교육 문제를 이야기할 때 목소리에 힘이 들어갔다. 과거 논산 장애학생들이 공주까지 통학해야 하는 현실을 안타까워했던 민 후보가 시의원이 된 뒤 장애학생 교육 기반 마련에 힘썼다는 설명이었다.
"개인의 힘으로 안 되던 걸 의정활동 통해 실현해냈을 때 참 대견스럽더라고요."
기자가 "왜 꼭 민병춘 후보여야 하느냐"고 묻자 그는 잠시 생각한 뒤 이렇게 답했다.
"지방자치의 본질은 생활정치라고 생각합니다. 민병춘 후보는 지역의 작은 문제들을 여성 특유의 세심함으로 찾아내 해결할 수 있는 사람입니다."
두 사람은 대학 시절 캠퍼스 커플(CC)이었다. 전씨는 "생각이 비슷했고 바르고 정직한 모습에 끌렸다"며 자신이 먼저 다가갔다고 회상했다.
40년 가까운 결혼생활 동안 서로를 지탱해온 힘도 결국 '정직함'이었다고 했다.
전씨는 아내의 단점으로 "고집이 센 편"이라고 웃으며 말했지만, 곧 "옳다고 생각하면 끝까지 밀어붙이는 추진력"이라고 표현을 바꿨다.