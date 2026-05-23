서준석

무소속 민병춘 논산시의원 후보의 남편 전영진 씨가 선거 연설대담 차량에 올라 시민들에게 인사하며 아내의 선거운동을 돕고 있다. 33년간 화학교사로 교단에 선 그는 이번 선거에서 직접 차량 운전과 유세 지원을 맡으며 ‘조용한 외조’를 이어가고 있다.6·3 지방선거에서 충남 논산시의원 선거에 출마한 후보들 뒤에는 묵묵히 선거를 돕는 가족들이 있다. 그중 무소속 민병춘 후보(다 선거구/취암동)곁에는 새벽부터 밤늦게까지 선거 차량 운전대를 잡는 남편 전영진(66)씨가 있다.논산 토박이인 전씨는 부창초와 대건고를 졸업하고 원광대학교와 한국외국어대학교 대학원 석사를 거쳐 공주대학교에서 박사를 취득했다. 33년 동안 화학 교사로 교단에 섰고, 정년퇴직 이후에도 기간제 교사로 학생들을 만나고 있다.23일 오전 인터뷰는 화학 이야기에서 시작됐다. 기자가 "문화재보존 수업에서 원소기호 나오는데 머리가 아프다"고 하자 전씨는 웃으며 화강암과 변성암 등 암석분석에 필요한 원소 이야기를 풀어냈다. 교단에 오래 선 사람 특유의 차분함이 묻어났다.하지만 요즘 그의 하루는 교실보다 선거 현장에 더 가까워져 있다.전씨는 오전 6시에 일어난다. 간단히 식사를 마치면 오전 7시부터 아침 인사 선거운동이 시작된다. 이후에는 직접 연설대담 차량 운전대를 잡고 논산 시내와 취암동 일대를 돌며 후보 이름을 알린다. 오후와 저녁 유세도 민병춘 후보와 함께한다. 밤 8~9시쯤 집에서 늦은 저녁을 먹고 다시 차량 운행에 나선다. 하루 일과가 끝나는 시간은 자정을 넘기기 일쑤다.