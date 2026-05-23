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26.05.23 14:08최종 업데이트 26.05.23 14:08
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무소속 민병춘 논산시의원 후보의 남편 전영진 씨가 선거 연설대담 차량에 올라 시민들에게 인사하며 아내의 선거운동을 돕고 있다. 33년간 화학교사로 교단에 선 그는 이번 선거에서 직접 차량 운전과 유세 지원을 맡으며 ‘조용한 외조’를 이어가고 있다.서준석

6·3 지방선거에서 충남 논산시의원 선거에 출마한 후보들 뒤에는 묵묵히 선거를 돕는 가족들이 있다. 그중 무소속 민병춘 후보(다 선거구/취암동)곁에는 새벽부터 밤늦게까지 선거 차량 운전대를 잡는 남편 전영진(66)씨가 있다.

논산 토박이인 전씨는 부창초와 대건고를 졸업하고 원광대학교와 한국외국어대학교 대학원 석사를 거쳐 공주대학교에서 박사를 취득했다. 33년 동안 화학 교사로 교단에 섰고, 정년퇴직 이후에도 기간제 교사로 학생들을 만나고 있다.

23일 오전 인터뷰는 화학 이야기에서 시작됐다. 기자가 "문화재보존 수업에서 원소기호 나오는데 머리가 아프다"고 하자 전씨는 웃으며 화강암과 변성암 등 암석분석에 필요한 원소 이야기를 풀어냈다. 교단에 오래 선 사람 특유의 차분함이 묻어났다.

하지만 요즘 그의 하루는 교실보다 선거 현장에 더 가까워져 있다.

전씨는 오전 6시에 일어난다. 간단히 식사를 마치면 오전 7시부터 아침 인사 선거운동이 시작된다. 이후에는 직접 연설대담 차량 운전대를 잡고 논산 시내와 취암동 일대를 돌며 후보 이름을 알린다. 오후와 저녁 유세도 민병춘 후보와 함께한다. 밤 8~9시쯤 집에서 늦은 저녁을 먹고 다시 차량 운행에 나선다. 하루 일과가 끝나는 시간은 자정을 넘기기 일쑤다.

논산시의원 다선거구에 출마한 무소속 민병춘 후보의 남편 전영진 씨가 논산의 한 커피숍에서 인터뷰를 하며 아내의 선거운동과 생활정치에 대한 생각을 밝히고 있다.서준석

"샤워하고 들어가면 그냥 쓰러집니다. 알람 맞춰놓고 자다가 다시 새벽 6시에 일어나요."

그는 웃으며 말했지만, 선거 기간 외조의 강도가 만만치 않음을 보여주는 대목이었다.

교사 일도 놓지 않았다. 고교학점제 학교 특성상 수업을 비울 수 없어 미리 보강 수업을 해두고 반차를 쓰며 선거를 돕고 있다고 했다. "고3 학생들 중요한 시기인데 교육 결손은 생기면 안 된다"는 말에서는 교사로서 책임감도 느껴졌다.

민병춘 후보는 이번이 다섯 번째 도전이다. 두 번 낙선하고 두 번 당선됐다. 가장 가까운 거리에서 이를 지켜본 남편은 아내의 강점을 "정직함"이라고 말했다.

"바르고 정직해요. 옳다고 생각하는 건 꼭 실천하려고 합니다."

그는 특히 논산 장애학생 교육 문제를 이야기할 때 목소리에 힘이 들어갔다. 과거 논산 장애학생들이 공주까지 통학해야 하는 현실을 안타까워했던 민 후보가 시의원이 된 뒤 장애학생 교육 기반 마련에 힘썼다는 설명이었다.

"개인의 힘으로 안 되던 걸 의정활동 통해 실현해냈을 때 참 대견스럽더라고요."

기자가 "왜 꼭 민병춘 후보여야 하느냐"고 묻자 그는 잠시 생각한 뒤 이렇게 답했다.

"지방자치의 본질은 생활정치라고 생각합니다. 민병춘 후보는 지역의 작은 문제들을 여성 특유의 세심함으로 찾아내 해결할 수 있는 사람입니다."

두 사람은 대학 시절 캠퍼스 커플(CC)이었다. 전씨는 "생각이 비슷했고 바르고 정직한 모습에 끌렸다"며 자신이 먼저 다가갔다고 회상했다.

40년 가까운 결혼생활 동안 서로를 지탱해온 힘도 결국 '정직함'이었다고 했다.

전씨는 아내의 단점으로 "고집이 센 편"이라고 웃으며 말했지만, 곧 "옳다고 생각하면 끝까지 밀어붙이는 추진력"이라고 표현을 바꿨다.

무소속 민병춘 논산시의원 후보의 남편 전영진 씨가 선거운동원들과 함께 거리 인사에 나서 시민들에게 반갑게 손을 흔들고 있다. 전 씨는 선거 기간 직접 연설대담 차량 운전과 거리 유세 지원을 맡으며 아내의 선거운동을 돕고 있다.서준석

인터뷰 말미에는 두 아들 이야기도 나왔다. 장남은 송도에서 PT샵을 운영하고 있고, 차남은 기업 감사실에서 근무 중이다. 바쁜 일정 속에서도 선거철이면 어김없이 피켓을 들고 거리로 나온다고 했다.

기자가 "팔 떨어질 정도로 오래 피켓을 위로 들고 있는 모습 보며 부모와 자식 관계를 느꼈다"고 말하자 전씨는 잠시 웃으며 고개를 끄덕였다.

"정직하고 바르게, 그리고 행복하게 살아가자. 아이들에게 늘 그렇게 이야기했습니다."

정치의 언어보다 생활의 언어가 먼저 들렸던 인터뷰였다. 화학교사 남편은 오늘도 새벽 알람을 맞춰두고 논산 골목을 달릴 준비를 하고 있다.
덧붙이는 글 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.
#민병춘 #전영진 #논산시의원선거 #논산시 #지방선거

6.3 지방선거
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